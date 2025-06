Colt Data Centre Services (Colt DCS)

Colt DCS veröffentlicht Nachhaltigkeits-Highlights-Bericht 2024

London (ots/PRNewswire)

90 % der weltweiten Beschaffung erneuerbarer Energien erreicht.

EcoVadis Platin-Rating beibehalten und damit zu den besten 1 % der bewerteten Unternehmen gehören.

Gewinner des Preises „Bester Colocation-Anbieter – Nachhaltigkeitsinnovation des Jahres".

Colt Data Centre Services (Colt DCS), ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale- und Großunternehmens-Rechenzentrumslösungen, hat seinen dritten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, der die Leistung des Unternehmens im Jahr 2024 hervorhebt.

Colt DCS erreichte im vergangenen Jahr einen Anteil von 90 % erneuerbarer Energie bezogen auf seine Standort weltweit, was einer Steigerung von 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Rechenzentrumsanbieter reduzierte zudem seine absoluten Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3, marktbasiert) um 32 % im Vergleich zum Basisjahr 2019 und baute gleichzeitig seine globale Präsenz durch die Eröffnung neuer Standorte in Osaka Keihanna (Japan) und Mumbai (Indien) weiter aus.

Heute betreibt das Unternehmen 13 Rechenzentren in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, weitere 19 Anlagen sind in der Entwicklung. Im Jahr 2024 startete Colt DCS ein großes Joint Venture mit RMZ Infrastructure in Indien, das das Wachstum und die Kapazität des Rechenzentrumsanbieters in Märkten mit hoher Nachfrage beschleunigt.

Scope-2-Emissionen (marktbasiert) wurden durch die Beschaffung von 100 % erneuerbarem Strom auf Null reduziert. Scope-3-Emissionen, die 98 % des gesamten CO2-Fußabdrucks des Unternehmens im Jahr 2024 ausmachen, sanken im Vergleich zum Basisjahr um 26 %.

Darüber hinaus konnte Colt DCS als Teil der Colt Group in seiner EcoVadis-Einreichung 2024 die Platin-Bewertung behaupten. Damit gehört der Rechenzentrumsanbieter zum dritten Jahr in Folge zu den besten 1 % der Unternehmen, die hinsichtlich Umwelt, Gesellschaft und integren Handelns (ESG) bewertet wurden.

Im Jahr 2024 wurde das Unternehmen bei den Data Center Solutions (DCS) Awards als „Bester Colocation-Anbieter für Nachhaltigkeitsinnovation des Jahres" ausgezeichnet. Die Anerkennung würdigt die Bereitstellung nachhaltiger Rechenzentrumslösungen von Colt DCS, die auf die Kundenbedürfnisse, die ESG-Strategie und umfassendere Nachhaltigkeitsinitiativen abgestimmt sind.

Weitere Nachhaltigkeitserfolge aus 2024 umfassen:

Dekarbonisierung unseres Unternehmens

95 % der Abfälle werden nicht mehr in Deponien in Nordlondon (UK) entsorgt.

91 % der Lieferanten (gemessen an den Emissionen) haben wissenschaftlich fundierte Klimaziele erreicht.

Wir sind bestrebt, alle neuen Anlagen mit erneuerbarer Energie, hocheffizienten Kühlsystemen und, sofern die lokale Infrastruktur dies zulässt, mit Abwärmerückgewinnung auszustatten.

Das langfristige Klimaziel des Rechenzentrumsanbieters besteht darin, die Scope-1-, -2- und -3-Emissionen bis 2045 gegenüber dem Stand von 2019 um 90 % zu senken. Zu den wichtigsten Voraussetzungen hierfür gehören die Beibehaltung der Nutzung von 100 % erneuerbarem Strom, der Einsatz skalierbarer und nachhaltiger Rechenzentren sowie die Minimierung des gebundenen Kohlenstoffs bei Neubauten.

Menschen verbinden

Das Unternehmen hat das DCS Employee Value Proposition (EVP) eingeführt und den preisgekrönten, KI-gestützten „MyLearningHub" eingeführt, um kontinuierliches Lernen und berufliche Weiterentwicklung zu unterstützen.

87 % der Mitarbeiter empfehlen Colt DCS als hervorragenden Arbeitsgeber (im Vergleich zu 83 % im Jahr 2023).

Schutz unseres Unternehmens

Angesichts der zunehmenden Bedrohungen kritischer Infrastrukturen hat der Rechenzentrumsanbieter der Sicherheit höchste Priorität eingeräumt und die Zertifizierungen ISO 27001 und SOC 2 Typ II erlangt.

Colt DCS führte eine spezielle Risikorichtlinie und ein Risikoverfahren ein, um Nachhaltigkeitsrisiken mithilfe des Klimawandel-Risikoregisters, länder- und funktionsspezifischer Risikoregister sowie des ESG-Risikoregisters zu identifizieren und zu bewerten.

Im Jahr 2024 entwickelte das Unternehmen außerdem Bottom-up-Risikoregister für alle Supportfunktionen und Betriebsabläufe.

„Für Colt DCS war 2024 ein Jahr signifikanten Wachstums. Als wir vor neun Jahren unsere Hyperscale-Reise starteten, betrug der Cloud-Markt 111 Milliarden US-Dollar. Heute liegt er bei über 760 Milliarden US-Dollar und wird aufgrund der steigenden Nachfrage nach Streaming-, Cloud- und KI-Tools und -Services voraussichtlich weiter wachsen", sagte Niclas Sanfridsson, CEO von Colt DCS. „Ich bin besonders stolz darauf, dass wir unsere Kunden in dieser Zeit des Wandels bei der Skalierung und Beschleunigung unterstützen konnten, indem wir unseren Grundwerten treu geblieben sind: Vertrauen, Respekt, Zusammenhalt, Nachhaltigkeit und Pionierarbeit."

Der Rechenzentrumsanbieter bleibt seinem Ziel, bis 2045 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, treu und legt dabei den Schwerpunkt auf Innovation, Zusammenarbeit und verantwortungsvolles Wachstum. Das Unternehmen wird sein globales Referenzdesign und seine Nachhaltigkeits-Roadmap kontinuierlich an Best Practices und regulatorischen Anforderungen anpassen.

Über Colt DCS

Wir planen, bauen und betreiben Rechenzentren für globale Hyperscaler und Großunternehmen.

Unser globales Portfolio umfasst 13 betriebsbereite Rechenzentren und 19 weitere in der Entwicklung in elf Städten in Großbritannien, Europa und der Asien-Pazifik-Region.

Wir ermöglichen unseren Kunden eine effektive Planung ihres Geschäftswachstums und geben ihnen gleichzeitig Sicherheit. Wir bieten sichere, robuste und gut vernetzte Infrastruktur mit geplantem Kapazitätswachstumspotenzial. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Rechenzentrumsbranche erfüllen wir unsere Vision, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Rechenzentrumsbetreiber am Markt zu sein.

Die Umwelt steht bei uns im Mittelpunkt unseres Handelns und ist unsere grundlegende Verantwortung gegenüber unserem Planeten. Deshalb übernehmen wir Verantwortung für die weltweite Reduzierung unserer Umweltauswirkungen und machen Nachhaltigkeit zu einem zentralen strategischen Faktor. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsplanung hat Colt DCS umfassende kurz- und langfristige wissenschaftlich fundierte Ziele festgelegt, um unsere Emissionen gemäß dem neuesten Net Zero Standard der SBTi zu reduzieren.

https://www.coltdatacentres.net/de-DE

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2716833/Colt_DCS.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2680784/Colt_DCS_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/colt-dcs-veroffentlicht-nachhaltigkeits-highlights-bericht-2024-302488499.html

Original-Content von: Colt Data Centre Services (Colt DCS), übermittelt durch news aktuell