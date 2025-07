Müller Handels GmbH & Co. KG

Wie Schreibwaren von Müller Welten öffnen

Ulm (ots)

Ob Stift oder Pinsel, Füller oder Kugelschreiber, farbig oder schwarz: Mit vielen Schreibgeräten drückt sich der Mensch kreativ aus. Gerade in einer immer schnelleren Welt ist das analoge "zu Papier bringen" eine wichtige Entspannung für die Seele. Ein unterschätzter Baustein der mentalen Gesundheit, der dem Handelsunternehmen Müller, STAEDTLER und MBRC Foundation am Herzen liegt.

Der Anfang der Kommunikation auf Papier ist in der Kindheit meist ein Stift. Ein Buntstift, eine Malkreide oder auch ein Pinsel. Und vielleicht entstehen dabei erst einmal keine Buchstaben, sondern ein Bild. Diese Faszination wird heutzutage immer schneller ausgetauscht gegen ein Tippen auf dem Smartphone-Bildschirm. Ein handschriftlicher Brief wird nur noch eine immer gleich aussehende Messenger Nachricht, die immer schneller entstehen muss. Dabei lohnt es sich, auch innezuhalten und zu reflektieren: Was geht hier eigentlich verloren?

Für das Ulmer Handelsunternehmen Müller ist der Fokus hier klar: Analoges Schreiben und Malen ist mehr als nur ein Werkzeug der Kommunikation. Der Komfort des passenden Stifts in der Hand nicht nur ein Tor in die Kreativität. Eine bewusste Nutzung von analogen Geräten und die Förderung einer gesunden Schreibhaltung sind essenzielle Bausteine, die nicht nur zur mentalen Gesundheit beitragen.

Damit auch das passende Schreibgerät gefunden werden kann, ist in den Schreibwarenabteilungen von Müller das Ausprobieren ausdrücklich erlaubt. "Es ist ein Ort der Inspiration, des Erlebens und der Begegnung, an dem Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen", erläutert Sascha Zahner, Einkaufsleitung Spielwaren, Schreibwaren, Nachhaltigkeit und Prozesse. "Kunden sollen sich hier wohlfühlen und bewussten Konsum erleben können."

Wenn Schreibwaren Tore öffnen

Müller kombiniert jahrzehntelange Erfahrung mit modernen Ansätzen und nachhaltigen Prinzipien. Langlebige und hochwertige Produkte in der Schreibware stehen für verantwortungsbewusstes und für die Gesundheit nachhaltiges Handeln - ein wichtiges Prinzip, das Müller auch mit seinen Partnern teilt. "Handschriftliche Kommunikation festigt emotionale Bindung, fördert gegenseitiges Verständnis und stärkt die zwischenmenschliche Verbundenheit", fasst Michael Görsch, Geschäftsführer der STAEDTLER Mars Deutschland GmbH zusammen. "Sie steigert die Gedächtnisleistung und ermöglicht eine persönliche, authentische Ausdrucksweise, die in digitalen Kommunikationsformen oft verloren geht." Die gesundheitlichen Vorteile des analogen Schreibens, Malens und Bastelns sprechen hierbei für sich: Beim kreativen Arbeiten kann ein Flow-Zustand entstehen, der eine tiefe Konzentration ermöglicht. Das reduziert Stress, verbessert die emotionale Stabilität und steigert die Problemlösungsfähigkeit. Zudem fördert es ein positives Selbstbild und erhöht die Motivation zur kreativen Entfaltung.

Von Anfang an mit Müller gut begleitet

Das Engagement von Müller um das Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit bewegt sich dabei auch weit aus den Filialen heraus. Gemeinsam mit MBRC the Children setzt sich das Handelsunternehmen für die gezielte Förderung der analogen Kreativität bei Kindern ein. "MBRC the Children baut sichere Spielplätze in benachteiligten Regionen, um Kindern einen geschützten Ort zum Spielen und Lernen zu bieten", so Sven Jacobi, Gründer der MBRC Foundation. "Spielen ist essenziell für die psychische und soziale Entwicklung von Kindern - es fördert soziale Interaktion, Kreativität und körperliche Aktivität."

Müller unterstützt zahlreiche Projekte der Organisationen MBRC the children und MBRC the ocean aktiv und auch operativ mit eigenen Mitarbeitern vor Ort. Hierbei werden beispielsweise Spielplätze in Deutschland gereinigt, im Rahmen von Edukationsprogrammen an Schulen können die Kinder einen Müllführerschein machen und in Müller-Vertriebsländern in Kroatien und Spanien finden regelmäßige Strandreinigungen unter Beteiligung der Müller-Mitarbeitenden statt. Die richtigen Werte, Emotionen und konkrete Maßnahmen für eine gesunde und nachhaltige Zukunft - für alle.

