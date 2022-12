Principe Consulting GmbH

Mit der Fähigkeit, hochpreisige Produkte am Telefon bedarfsgerecht zu verkaufen, zum selbstbestimmten Leben

Alessandro Principe ist der Gründer und Geschäftsführer der Principe Consulting GmbH. Gemeinsam mit seinem Team hat er sich auf den Vertrieb von Premium Produkten spezialisiert, um Unternehmen mit einer bedarfsgerechten Kundenberatung entscheidend voranzubringen. Zudem bildet der Experte auf seiner Online-Trainingsplattform und durch persönliche Coachings andere zu zertifizierten Premium Beratern aus, damit auch sie mit einem unabhängigen Lebensstil und einer lukrativen Tätigkeit durchstarten können.

Freiheit, Unabhängigkeit, ein gutes Einkommen - wohl jeder möchte einem Beruf nachgehen, der Spaß macht und einen langfristig zu finanzieller Freiheit führt. Nach Einschätzung von Alessandro Principe müssen Menschen dafür keineswegs studiert haben oder Arzt oder Anwalt werden. "Auch wenn diese Berufsgruppen gut ausgebildet sind und in der Regel gut verdienen, ist das gemeinsame Erfolgsgeheimnis wohlhabender Menschen ein anderes - sie können bedarfsgerecht verkaufen", erklärt der Geschäftsführer der Principe Consulting GmbH. "Anders, als viele denken, entscheidet über den Unternehmenserfolg vor allem der Vertrieb - gute Kundenberater lassen sich die Firmen daher auch etwas kosten." Der Experte für Produktberatung kennt den Markt für hochpreisige Produkte und Dienstleistungen genau und verrät in diesem Artikel, wie Unternehmer und Vertriebler in der Coaching-, Beratungs- und Dienstleistungsbranche schnell und nachhaltig erfolgreich werden.

Die Fähigkeit, bedarfsgerecht zu verkaufen, fördern und nutzen

Wenn Unternehmer in Umfragen nach der wichtigsten Fähigkeit gefragt werden, ist die Antwort in der Regel: Verkaufen können. Das hat aller Erfahrung nach einen guten Grund, denn die wirkliche Wertschöpfung eines Produkts oder der Dienstleistung entsteht im Moment des erfolgreichen Verkaufs an den Kunden. Um beruflich finanzielle Freiheit zu erlangen, sollten sich erfolgsorientierte Menschen daher der Produktberatung zuwenden. Vor allem bei hochpreisigen Angeboten möchte der Kunde den persönlichen Nutzen eines Produkts erklärt bekommen und auf der Basis der verfügbaren Informationen seine eigene Entscheidung treffen - die Fähigkeit zu dieser am Menschen ausgerichteten Premium Beratung können auch Neu- und Quereinsteiger erlernen.

Die Vorteile der Coaching- und Consultingbranche

Am besten ist dabei die Branche, in der Beratungen und Coachings zu speziellen Themen angeboten werden. Besonders geeignet ist zudem die Vermittlung hochpreisiger Dienstleistungen, denn hier ist das Bedürfnis nach eingehender Beratung am größten. Wer hier als Premium Berater mit hochpreisigen Trainern, Coaches und Dienstleistern zusammenarbeitet, kann von der hohen Wertschöpfung in diesem Bereich profitieren - die Coaching- und Consultingbranche verschafft ihren Kunden oft lebensverändernde Beratungen und Coachings, weshalb die Vergütungen hier entsprechend hoch sind. Außerdem haben die Lockdowns mit der sprunghaften digitalen Transformation hier zu einem stetig wachsenden Bedarf an guten Vertrieblern geführt: Viele Agenturen und Dienstleister suchen gerade händeringend nach zertifizierten Premium Beratern.

Premium Produkte sind besonders geeignet

Für die Coaching- und Consultingbranche spricht zudem, dass es sich meist um Produkte und Dienstleistungen von hohem Wert handelt. Gleichzeitig sind hohe anteilige Vergütungen üblich, ein Produktberater kann hier daher bis zu 10 Prozent Provision erhalten. Bei 5.000 Euro Produktwert können also beispielsweise 500 Euro Provision verdient werden - und das bei einem einzigen Verkaufsabschluss. Da auch eine intensive Kundenberatung selten länger als 90 Minuten in Anspruch nimmt, kann ein zertifizierter Premium Berater daher schnell ein Einkommen erzielen, das dem von Berufsgruppen wie Ärzten oder Architekten in nichts nachsteht.

Gute Ausbildung benötigt Zeit

Wer daher die momentan sehr hohe Nachfrage nach Premium Beratern für sein eigenes berufliches Vorankommen nutzen möchte, sollte den Wert einer guten Ausbildung zum zertifizierten Berater kennen. Denn der Aufbau von guten Kundenbeziehungen benötigt Zeit. So werden angehende Berater in der Regel nach etwa einem Jahr stabile Umsätze für sich und ihre Kunden generieren. In den Trainings und persönlichen Coachings von Alessandro Principe werden den zukünftigen Beratern alle Fähigkeiten vermittelt, die sie benötigen, um später einen direkten Kontakt zu ihren Kunden aufzubauen und individuell auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Denn bei allen Verdienstmöglichkeiten der Branche ist am Ende die Qualität wichtiger als die Quantität - dann gelingt auch der nachhaltige Aufbau einer Karriere als Produktberater mit allen finanziellen und persönlichen Freiheiten, die dieser spannende Beruf bietet.

Sie möchten Ihrer Karriere einen neuen Schub verleihen und sich zu einem zertifizierten Premium Berater ausbilden lassen? Oder bieten Sie Premium Produkte an und suchen nach qualifizierten Produktberatern für Ihr Unternehmen? Melden Sie sich jetzt bei Alessandro Principe von der Principe Consulting GmbH und werden Sie selbst zum Premium Berater oder vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch, um passendes Personal für Ihr Unternehmen zu finden!

