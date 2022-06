leif Gmbh

Die Deutschen sind Turbo-Frühstücker

Bild-Infos

Download

Lohne (ots)

Die Deutschen sind Turbo-Frühstücker

Die durchschnittliche Frühstückszeit der Deutschen beträgt 15 Minuten

Für 73 Prozent der Deutschen ist das Frühstück ein wichtiger Bestandteil ihres Morgens - das zeigt eine aktuelle Studie des Lebensmittelherstellers leif.[1] Trotz dessen planen die meisten Menschen relativ wenig Zeit fürs Frühstücken ein. Mehr als die Hälfte aller Befragten nimmt seine erste Mahlzeit am Tag in nur 15 Minuten oder weniger ein. Grund hierfür ist unter anderem das Zeitmanagement vor der Schule, der Uni und der Arbeit, sodass einfach nicht viel Zeit für die wichtigste Mahlzeit des Tages bleibt. Glücklicherweise gibt es heutzutage zahlreiche gesunde, schnell zubereitete Frühstücksoptionen, um den Start in den Tag etwas stressfreier zu gestalten. "Ob Waffeln, Pancakes oder auch das fertige, frische Rührei sowie Omelett fix und fertig für die Pfanne - wir bei leif legen viel Wert darauf ein schnelles und leckeres Gericht zum Frühstück oder zwischendurch zu bieten", sagt Torsten Breßler, Sales Director von leif. Weitere Informationen finden Sie unter https://leif-genuss.de.

Die Deutschen sind bekannt für ihr ausgiebiges Frühstück mit Brot und Brötchen, Wurst, Käse, Marmelade, Eierspeisen und vielem mehr. Kein Wunder also, dass Stullen und Brötchen mit 73 und 69 Prozent ganz oben auf der Liste der am häufigsten verzehrten Frühstücksgerichte stehen. Dicht gefolgt von Obst, Spiegeleiern, Müsli und Rührei. Doch für ein so ausgiebiges Frühstück bleibt für die Mehrheit unter der Woche kaum Zeit.

Schnelles Frühstück

Wer wie 61 Prozent der Befragten nicht viel Zeit zum Frühstücken hat, muss noch lange nicht an Geschmack und Vielfalt einsparen. Es gibt viele Frühstücksgerichte, die entweder schon am Abend vorher zubereitet werden können oder sich auch am selben Morgen in nur wenigen Minuten zaubern lassen. "Für diejenigen, die trotz Zeitdruck morgens gerne süße Waffeln, Pancakes oder auch herzhafte Eierspeisen wie Rührei oder Omelett essen, haben wir eine unsere süßen Klassiker und Eigerichte geschaffen, welche ganz einfach zuzubereiten sind", erklärt Torsten Breßler von leif. Kein Mischen, kein Rühren - sondern aufdrehen, zubereiten und genießen, das ist das Motto der vielseitigen Rezepturen von leif. Egal, ob Pfanne oder Waffeleisen, ruckzuck steht ein paar Minuten später schon ein proteinreiches Frühstück auf dem Tisch.

Nicht jede Mahlzeit ist ein Wettrennen

Ein leckeres Frühstück lässt sich ganz schnell und unkompliziert zubereiten und in nur 15 Minuten verspeisen. Für das Mittagessen und das Abendbrot nehmen sich die Deutschen allerdings deutlich mehr Zeit. Am Mittag planen 58 Prozent der Befragten, abends sogar 72 Prozent schon mal 30 Minuten oder mehr für ihre Mahlzeit ein. "Das ist auch gut so - Essen sollte nicht nur als reine Energiequelle gesehen werden, sondern auch als Gelegenheit für Genussmomente entweder allein oder gemeinsam mit Freunden oder Familie", so weiter Torsten Breßler von leif. Richtig Zeit genommen wird sich für das Frühstück hingegen an den Wochenenden. Hier wird das morgendliche Mahl bei 55 Prozent der Befragten für die Zeit mit der Familie genutzt.

Über leif

leif ist ein deutscher Lebensmittelhersteller, der sich auf süße Klassiker und herzhafte Eiergerichte spezialisiert hat. In ihrem Sortiment befinden sich Waffel- und Pancake-Teig sowie Rührei- und Omelett-Rezepturen. Ihre Mission ist es, Spaß am Kochen und Genuss untrennbar miteinander zu verbinden. Mit ihren Produkten wird das Zaubern von leckeren Gerichten zum Kinderspiel. Ihre hochwertigen Produkte sind aufgrund ihrer feinen Rezeptur absolut gelingsicher, sodass auch Kochanfänger im Handumdrehen Genussmomente schaffen können. Die Leckerbissen können zudem nach Lust und Laune verfeinert werden, sodass der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. So sind die praktischen Gerichte nicht nur zum Frühstück kombinierbar, sondern auch zum Mittagessen und Abendbrot.

Weitere Informationen auf www.leif-genuss.de.

[1] Basierend auf einer Umfrage von leif die im Mai 2022 mit mehr als 900 Personen ab 18 Jahren durchgeführt wurde.

Original-Content von: leif Gmbh, übermittelt durch news aktuell