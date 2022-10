Horizon3.AI Europe GmbH

Horizon3.ai bringt Pentesting-as-a-Service nach Europa

Frankfurt (ots)

Find, fix and verify mit der autonomen SaaS-Penetration Testing-Lösung

Horizon3.ai auf der it-sa: Gemeinschaftsstand des eco - Halle 7, Stand 7 - 116

Ein erfolgreicher Fahnder denkt wie ein Verbrecher. In der IT übernimmt das Penetration Testing diese Aufgabe und simuliert alle Angriffsszenarien auf eine IT-Infrastruktur. Mit NodeZero bringt das US-Unternehmen Horizon3.ai eine autonome Pentesting-Plattform nach Europa und eröffnet für Unternehmen und professionelle Pentester neue Möglichkeiten. Während Unternehmen oft lange Wartezeiten auf einen Pentester und seine Ergebnisse in Kauf nehmen müssen, können dort die Aufträge kaum abgearbeitet werden: Automatisierung ist eine optimale Lösung. "NodeZero bietet Pentesting-as-a-Service - autonom und anwenderfreundlich. Unternehmen können mit minimalem Aufwand die gesamte Infrastruktur ständig auf Security-Probleme untersuchen. Professionelle Pentester bekommen die Möglichkeit, das eigene Geschäftsmodell deutlich auszubauen und einen Teil der Standardmaßnahmen durch das autonome Pentesting mit NodeZero zu ersetzen", sagt Rainer M. Richter, VP EMEA & APAC in der neuen Europa-Zentrale von Horizon3.ai in Frankfurt am Main. Dort wird auch in wenigen Tagen die europäische Instanz in Betrieb genommen, um datenschutzkonform in Europa arbeiten zu können.

Find, fix and verify

Die Plattform ermöglicht dabei nicht nur das Auffinden von Risiken: "NodeZero arbeitet nach dem 'find, fix and verify'-Modell. Unternehmen und auch Pentester, die ihr Geschäft automatisieren wollen, können Testattacken mit einem festen Rhythmus oder auf Wunsch jederzeit durchführen, ohne dabei die Performance des Netzwerkes zu belasten oder große Vorbereitungen durchführen zu müssen. Nach der Behebung kann in einem weiteren Durchlauf die korrekte Funktion verifziert werden", so Richter weiter.

Ein Großteil der Entwickler von NodeZero sind ehemalige Angehörige von internationalen Streitkräften und waren dort für die IT-Sicherheit zuständig. Attacken auf die IT-Netzwerke gehören bei der Landesverteidigung zum Alltag. Auch Rainer M. Richter, VP EMEA & APAC für Horizon3.ai am europäischen Standort in Frankfurt am Main, gehört zu den erfahrenen Experten in der Cyber-Security. Er baute für zahlreiche Unternehmen europäische Zentralen auf - darunter SentinelOne, Avecto, ForeScout Technologies oder Nokia Internet Communications und entwickelte als Mitglied verschiedener Gremien führende Branchenstandards wie den Zero Outage Industry Standard (ZOIS).

Attacke ohne Gefahr

Mit NodeZero von Horizon3.ai können Unternehmen die eigene Sicherheit durch einen gezielten Angriff sowohl im Inneren als auch von außen testen: "Kein Konzern, keine Firma ist zeitlich und personell in der Lage, ein komplettes Cybersicherheitsteam aufzustellen, um laufend interne und externe unberechtigte Zu- und Eingriffsmöglichkeiten zu prüfen. NodeZero geht auf Mausklick in den Angriffsmodus und wertet alle Schwachstellen proaktiv aus. Lücken können sofort geschlossen werden und anschließend durch einen weiteren autonomen Pentest geprüft werden", ergänzt Snehal Antani, Mitgründer und CEO von Horizon3.ai.

Mit der NodeZero-Plattform können IT-Teams wertvolle Zeit für zukunftsgerichtete Projekte gewinnen. Das Pentesting mit NodeZero prüft auch, welche Schutzsoftware wirklich funktional ist oder eingespart werden kann. Eine komplette Infrastruktur wird ohne Gefahr attackiert: Netzwerke, Betriebssysteme und Zugänge zu gängigen Cloud Services wie Office365 oder AWS. Die Integration mit Splunk erweitert das Spektrum von NodeZero. Professionelle Penetration-Tester können ihren Kunden mehr Service und schnellere Projektlaufzeiten sowie kontinuierliche Überwachung bieten. Das Risiko und die Auswirkungen falsch konfigurierter Anwendungen von Drittanbietern und schwachen oder standardmäßigen Anmeldeinformationen sind Teil des autonomen Pentestings, ebenso wie die Detektion von Schatten-IT-Produkten, die nicht Teil der Gesamtstrategie sind.

Der Vertrieb von NodeZero erfolgt ausschließlich über Partner, die bereits die entsprechenden Kundenkontakte zu Unternehmen aufgebaut haben. "Wer verstanden hat, dass autonomes Pentesting Sicherheit durch regelmäßige Überprüfungen bietet, kann sich der Technologie kaum entziehen. Daher ist NodeZero für Partner eine wertvolle Ergänzung des Portfolios, die Sicherheit von Kunden umfassend und zukunftssicher zu gewährleisten", sagt Rainer M. Richter, VP EMEA & APAC von Horizon3.ai.

Über Horizon3.ai

Horizon3.ai hat es sich zur Aufgabe gemacht, potentielle Angriffschancen für Hacker zu finden und zu beheben, bevor diese von Angreifern ausgenutzt werden können. NodeZero ist eine Software-Lösung für autonome Penetration Tests und steht als SaaS-Angebot für Unternehmen und Institutionen zur Verfügung. So können professionelle Pentester ihr Angebot mit automatisierten Dienstleistungen erweitern, Unternehmen aber auch selber ohne spezielle Fachkenntnisse und spezialisierte IT-Abteilungen die Sicherheit und Integrität ihrer Infrastruktur prüfen. NodeZero arbeitet mit den Augen des Angreifers und identifiziert so alle Schwächen in der Sicherheitsarchitektur, während die IT-Teams ihre Ressourcen für die Behebung wichtiger Probleme sowie die zukunftssichere Entwicklung ihrer Netzwerke verwenden können. So können nicht nur gesetzliche Vorgaben eingehalten werden, sondern auch das höchstmögliche Sicherheitsniveau. Horizon3.ai wurde 2019 von ehemaligen Angehörigen verschiedener Streitkräfte gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

