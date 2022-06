Scanfil plc

Jenoptik, globaler Technologieführer für Photonik, macht Scanfil zu einem bevorzugten Fertigungspartner

Wutha-Farnroda (ots)

Mit der Entscheidung von Jenoptik, Scanfil zu einem bevorzugten Fertigungspartner zu machen, geht Scanfil einen weiteren wichtigen Schritt in seinen Wachstumsbestrebungen in Zentraleuropa.

Jenoptik ist ein in Deutschland ansässiger globaler Technologieführer für Photonik und Mobilitätslösungen. Jenoptik wählte Scanfil zu einem der Fertigungspartner in den Bereichen Prototyping, PCBAs, Box-Build, Produktdesign und Entwicklung.

Die Zusammenarbeit hat mit Prototyping und Kleinserien sowie mit Design- und Entwicklungsdienstleistungen begonnen. Scanfil beliefert Jenoptik von mehreren europäischen Standorten aus: Wutha in Deutschland, Malmö und Åtvidaberg in Schweden und Sieradz in Polen.

Für Scanfil ist die Partnerschaft mit Jenoptik äußerst interessant und attraktiv. Jenoptik ist ein schnell wachsender Weltmarktführer in Photonik und verfügt über sehr gute Wachstumsperspektiven. Das Wachstum in Zentraleuropa ist eines der strategischen Wachstumsziele von Scanfil, und die Gewinnung neuer Kunden ist der Schlüssel zum Erfolg.

Original-Content von: Scanfil plc, übermittelt durch news aktuell