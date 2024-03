MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC und TYAN präsentieren modernste Serverlösungen für Cloud Computing auf dem CloudFest 2024

Rust, Deutschland, 19. März 2024 (ots/PRNewswire)

Die MiTAC Computing Technology, die Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), und ihre Servermarke TYAN®, der weltweit führende Hersteller von Serverplattformen, stellen heute auf dem CloudFest 2024, Stand H12, ihre neuesten Cloud-Serverplattformen vor. Diese Plattformen sind mit den neuesten Prozessoren der AMD EPYC 9004 Serie, AMD Ryzen 7000 Serie und 5th Gen Intel® Xeon® Scalable ausgestattet und damit ideal für die nächste Generation von Rechenzentren und Cloud Computing.

MiTAC präsentiert eine fortschrittliche Cloud- und Rechenzentrumslösung, die von Intel Xeon skalierbaren Prozessoren der 5. Generation unterstützt wird Seit über einem Jahrzehnt sind MiTAC und Intel wichtige strategische Partner und arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von erstklassigen Serverprodukten für Cloud Computing und anspruchsvolle Workloads der nächsten Generation. Letztes Jahr übertrug Intel die Rechte zur Entwicklung und zum Verkauf von Produkten, die Intel Datacenter Solution Group (DSG) Designs verwenden, an MiTAC. Heute stellt MiTAC auf dem CloudFest eine seiner DSG-Produktreihen vor, die auf Cloud-, Unternehmens- und KI-Workloads zugeschnitten ist. Das von MiTAC vorgestellte Intel Server System M50FCP1UR204 stellt die 1U-Lösung aus der Intel Server M50FCP Familie (ehemals Fox Creek Pass) dar. Ausgestattet mit Intel Xeon skalierbaren Prozessoren der 5. und 4. Generation ist die Intel Server M50FCP Familie eine voll ausgestattete, leistungsoptimierte 2-Sockel-Serverplattform, die sowohl 1U- als auch 2U-Optionen umfasst und so konfiguriert werden kann, dass sie eine breite Palette von Mainstream-Anforderungen unterstützt. Mit leistungsstarken Rechenfunktionen, integrierten Beschleunigern und Hochgeschwindigkeits-E/A- und Speicherbandbreite ist die Intel Server System M50FCP Familie eine ideale Wahl für datenintensive Mainstream-Workloads.

TYANs neue Cloud Computing Server nutzen die Leistung der AMD EPYC 9004 und Ryzen 7000 Prozessoren „Skalierbarkeit, Hochverfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Leistung, Energieeffizienz, Virtualisierungsunterstützung und Netzwerkkonnektivität gehören zu den wichtigsten Aspekten, die Cloud Computing Server aufweisen sollten, um den Anforderungen moderner Unternehmen gerecht zu werden", sagt Eric Kuo, Vizepräsident des Geschäftsbereich Server Infrastructure, MiTAC Computing Technology Corporation. „Ich glaube, dass die TYAN-Cloud-Plattformen durch die Nutzung der Fähigkeiten der neuen AMD-CPUs diese Funktionen und mehr bieten können."

Der Transport CX TD76-B8058 von TYAN im 2U-4-Node-Format nutzt die Leistung von AMD EPYC 9004 Prozessoren für die Bereitstellung von Cloud-Servern mit hoher Dichte. Jeder Serverknoten bietet 16 DDR5-4800 DIMM-Steckplätze, 4 Hot-Swap-fähige E1.s-Laufwerkseinschübe, 2 NVMe M.2-Steckplätze, 1 OCP v3.0 LAN Mezzanine-Steckplatz und 1 Standard PCIe 5.0 x16-Steckplatz. Mit frontseitigen E/A für kürzeste Netzwerkkabelführung, rückseitig zugänglichen, im laufenden Betrieb austauschbaren Lüftern und redundanten 80+ Titanium-Netzteilen gewährleistet es optimale Systemwartungsfreundlichkeit.

Für Cloud-Service-Provider, die einen Einstiegsserver suchen, präsentiert TYAN den Transport CX GX40-B8016. Er ist ein kompakter 1U-Server, der sich ideal für Front-End-Portale und Edge-Computing-Aufgaben in Rechenzentren eignet. Er verfügt über 4 DDR5-4800 UDIMM-Steckplätze, unterstützt bis zu 4 SATA-Laufwerke, 2 NVMe M.2-Steckplätze und einen PCIe 5.0 x16-Steckplatz. Angetrieben von AMD Ryzen Prozessoren der Serie 7000 mit AMD 3D V-Cache Technologie, rühmt sich der Transport CX GX40-B8016 mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner Verwaltbarkeit durch Cloud Service Provider.

TYAN Thunder CX TD76-B5658: Optimiert für den Einsatz von Cloud-Servern mit hoher Dichte Darüber hinaus stellt TYAN diesmal auch die neue Intel Emerald Rapids-Plattform vor. Der Thunder CX TD76-B5658 ist ein 4-Knoten-High-Density-Server für CSPs mit einem Mainstream-2U-Formfaktor. Er verfügt über gemeinsam genutzte Systemlüfter, redundante 80+ Titanium-Netzteile und im laufenden Betrieb austauschbare Module für eine einfache Wartung. Außerdem verfügt er über Front-E/A für eine einfache Verwaltung der Netzwerkkabel. Jeder Knoten wird von einem einzelnen Intel Xeon Scalable-Prozessor der 5./4. Generation angetrieben und unterstützt PCIe 5.0 x16, OCP v3.0 LAN Mezzanine und NVMe M.2 SSDs.

Informationen zur MiTAC Computing Technology Corp. Die MiTAC Computing Technology Corp, eine MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), ist auf Cloud- und Edge-Computing-Lösungen spezialisiert und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung. Mit einem starken Fokus auf große Rechenzentren bietet das Unternehmen flexible und maßgeschneiderte Versorgungsmodelle für verschiedene Systeme und Anwendungen. Die Produktpalette umfasst TYAN-Server, 5G ORAN-Server, Hochleistungs-KI-Server und Produkte für Rechenzentren. Die Intel Datacenter Solutions Group (DSG) hat ihr Geschäft seit Juli 2023 auf MiTAC übertragen, wodurch MiTAC sein Produktangebot um innovative Total-Cost-of-Ownership-Lösungen für die Rechenzentrumsausrüstung der nächsten Generation erweitern kann.

Offizielle Website von MiTAC Computing Technology: www.mitacmct.com

MiTAC DSG Website: https://datacentersolutions.mitacmct.com/

Informationen zu TYAN TYAN, eine führende Servermarke der MiTAC Computing Technology Corporation unter der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), entwickelt, fertigt und vermarktet fortschrittliche x86- und x86-64-Server-/Workstation-Board-Technologie, Plattformen und Serverlösungsprodukte. Die Produkte von TYAN werden an OEMs, VARs, Systemintegratoren und Reseller weltweit für eine große Bandbreite von Anwendungen vertrieben. Mit seinen skalierbaren, hochgradig integrierten und zuverlässigen Produkten für eine Vielzahl von Anwendungen wie Server-Appliances, Lösungen für HPC oder Hyperscale-Rechenzentren unterstützt TYAN seine Kunden auf ihrem Weg zur Technologieführerschaft. Weitere Informationen sind erhältlich auf der Website von TYAN unter http://www.tyan.com und der von MiTAC Computing Technology Corporation unter http://www.mitacmct.com.

