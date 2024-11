Tromox

Tromox stellt auf der EICMA 2024 das brandneue Elektromotorrad M03 vor und setzt damit den Trend zur urbanen Elektromobilität fort

Mailand (ots/PRNewswire)

Auf der mit Spannung erwarteten EICMA-Messe präsentierte Tromox stolz seine neueste Kreation, das M03-Elektromotorrad, zusammen mit dem Serienmodell MC10 und dem neu überarbeiteten Ukko S+. Das M03 wurde speziell für den städtischen Pendlerverkehr entwickelt und zeichnet sich durch sein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und seine Tech-Retro-Ästhetik aus, was die Position von Tromox im Bereich der urbanen Elektromobilität weiter festigt.

Das M03 ist in zwei Versionen erhältlich, M03 Plus und M03 Pro, die nach den Normen L1e und L3e zertifiziert sind, um den unterschiedlichen Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden. Ausgestattet mit einer 48V/48Ah-Batterie, die eine Kapazität von ca. 2,3 kWh hat, bietet das M03 eine Reichweite von bis zu 100 km pro Ladung und eignet sich damit perfekt für tägliche Fahrten und Kurztrips. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h in der Plus-Version und 70 km/h in der Pro-Version ist das M03 die ideale Wahl für Stadtfahrer.

Tromox ist sich der Notwendigkeit bewusst, dass Elektromotorräder preislich mit benzinbetriebenen Motorrädern konkurrieren können. Zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Einstiegspreis von 2.199 Euro für das M03 Plus und 2.499 Euro für das Pro bietet das M03 herausragende Leistung und intelligente Funktionen. Ein Sprecher von Tromox erklärte, dass die Einführung des M03 einen wichtigen Schritt auf dem Markt für urbane Mobilität darstellt. Ihr Ziel ist es, den Nutzern eine umweltfreundliche und bequeme elektrische Reiselösung zu einem erschwinglichen Preis anzubieten.

Darüber hinaus präsentierte Tromox das verbesserte Ukko S+, das sich durch eine höhere Leistung auszeichnet. Das Ukko S+ verfügt über einen Hochleistungsmotor mit einer Spitzenleistung von 8.000 W, kombiniert mit dem von Tromox selbst entwickelten FOC-Vektorregler und der VCU+BCM-Zentralsteuerung in Automobilqualität, die eine stärkere Beschleunigung und ein stabileres Fahrverhalten ermöglichen. In der Zwischenzeit ist das Elektromotorrad MC10 in die Massenproduktion gegangen, und Tromox treibt den Plan für seine weltweite Markteinführung aktiv voran.

Das M03 besticht außerdem durch sein intelligentes Design und unterstützt NFC, Bluetooth und die Entsperrung per Tromox App, was den Komfort und die technologische Attraktivität für die Nutzer erhöht. Darüber hinaus ist es mit Blind Spot Detection (BSD), ABS (Antiblockiersystem) und TCS (Traktionskontrolle) ausgestattet, um ein sicheres Fahrgefühl zu gewährleisten.

Als wichtiges Mitglied der trendigen Cross-Riding-Linie von Tromox zeigt das M03 zusammen mit der MC10-, der Ukko- und der Mino-Serie den innovativen Geist der Marke und ihr tiefes Verständnis für urbane Fahrtrends. Mit seiner fortschreitenden europäischen Expansion lädt Tromox die Händler herzlich ein, sich der Bewegung anzuschließen, um die Einführung der Elektromobilität zu fördern und die Zukunft des urbanen Fahrens anzuführen.

Original-Content von: Tromox, übermittelt durch news aktuell