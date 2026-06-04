volytica diagnostics GmbH

volytica diagnostics für den The smarter E AWARD 2026 nominiert

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Dresden/München (ots)

Mit seinem neu eingeführten Software-Feature AvEn (Available Energy) steht der Dresdner Batterieanalytik-Pionier gemeinsam mit internationalen Hardware-Größen wie Sungrow, Trina Storage und CRRC auf der Shortlist. Das innovative Feature liefert Großspeicher-Betreibern eine verlässliche Datengrundlage, die die tatsächlich nutzbare Kapazität für den Stromhandel aufzeigt.

volytica diagnostics, Pionier der unabhängigen Batteriediagnostik, steht als einer von zehn Finalisten auf der Shortlist für den renommierten The smarter E AWARD 2026 in der Kategorie Energy Storage. Die Fachjury nominierte das Dresdner Unternehmen für sein neu eingeführtes Feature AvEn (Available Energy), das die tatsächlich verfügbare Energie in Großbatteriespeichern in Echtzeit quantifiziert. Diese herstellerunabhängige Kennzahl ermöglicht es Betreibern, im Stromhandel und bei Netzdienstleistungen zuverlässige Handelsentscheidungen zu treffen. Damit können kostenintensive Strafzahlungen für Nichtlieferung vermeiden und ungenutzte Erlöspotenziale voll ausgeschöpft werden. Die Gewinner werden am 22. Juni 2026 auf der ees Europe in München bekannt gegeben.

Ungleichgewichte in der Zellspannung und konservative Grenzwerte des Batteriemanagementsystems (BMS) führen häufig dazu, dass ein erheblicher Anteil der realen Energiemenge in großen Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) ungenutzt bleibt - in manchen Fällen bis zu 10 %. Dies betrifft insbesondere Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP). Ihre Spannung weist über den gesamten Ladebereich hinweg nur geringfügige Schwankungen auf. Selbst das fortschrittlichste BMS ist dadurch nicht im Stande, den Ladezustand exakt zu bestimmen. Die daraus resultierenden Einnahmeverluste und das Risiko von Strafen wegen Nichtlieferung können Betreiber wöchentlich Zehntausende Euro kosten. Bei einer analysierten 200-MWh-LFP-Anlage identifizierte AvEn ein ungenutztes Erlöspotenzial von etwa 10.000 Euro pro Woche. AvEn ersetzt diese schätzungsbasierten Puffer durch ein datengestütztes Hochfrequenzsignal, das sich direkt in bestehende Handels- und Betriebsführungssysteme integrieren lässt.

"Von Anfang an war es unser Ansatz, deutlich zu machen, welchen enormen wirtschaftlichen Wert es hat, Batterien wirklich tiefgehend zu verstehen. Dass wir nun gemeinsam mit Branchengrößen wie Sungrow, Trina Storage und CRRC genannt werden, zeigt, dass diese Botschaft in der Industrie angekommen ist. Der Erfolg gebührt unserem gesamten Team: den Batterieexperten, Data Scientists und Softwareentwicklern, die AvEn in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt haben", sagt Claudius Jehle, CEO und Mitgründer von volytica diagnostics.

Dem IEA Global Energy Review 2026 zufolge wuchs der weltweite Energiespeichermarkt im Jahr 2025 um mehr als 40 %. Mit der rasanten Expansion der Speichermärkte auf globaler Ebene sind Betreiber zunehmend auf vernetzte Software-Ökosysteme angewiesen. "Energiemanagementsysteme (EMS), SCADA, Asset Performance Management (APM), Trading-Plattformen und OEM-Monitoring müssen nahtlos ineinandergreifen und Daten austauschen. Wir liefern genau das fehlende Puzzleteil, das die Schnittstellen zu all diesen Systemen mitbringt", so Jehle.

volytica präsentiert AvEn auf der ees Europe 2026 am Stand B2.470

Auf der ees Europe 2026 präsentiert volytica das Feature AvEn live vor Ort. Besucher erhalten Einblicke in das AvEn-Dashboard und sehen, wie die Software die verfügbare Energie in Echtzeit visualisiert und diese hochfrequenten Daten per API an Handels- und Betriebsführungssysteme übergibt. Darüber hinaus präsentiert volytica seine umfassende Batterieanalysesoftware sowie aktuelle Anwendungsfälle für Großspeicher (BESS) und E-Mobilitätsflotten.

Bis heute hat volytica weltweit bereits mehr als 8 GWh Speicherkapazität sowie über 100.000 Batteriemodule von allen namhaften Herstellern analysiert, darunter CATL, BYD und Samsung SDI. Das Geschäft im Großspeichermarkt entwickelt sich dabei kontinuierlich weiter: Neben laufenden Projekten in Europa und den USA - insbesondere in Texas - verfügt das Unternehmen über eine stetig wachsende Projektpipeline in Australien und Südamerika.

Über volytica diagnostics

volytica diagnostics ist ein Pionier auf den Gebieten der Batteriediagnostik, -analytik und kontinuierlichen Überwachung. Als unabhängiger Softwareanbieter mit Sitz in Dresden arbeitet das Unternehmen weltweit mit Kunden aus den Bereichen Elektromobilität und Großbatteriespeicher zusammen und schafft die Datengrundlage für einen sicheren, effizienten und wirtschaftlichen Batteriebetrieb.

Die Softwareplattform liefert Echtzeit-Einblicke, Anomalieerkennung und konkrete Handlungsempfehlungen. Diese fortschrittlichen Analysefunktionen - einschließlich Lösungen für die Garantiekonformität und verlässliche Handelsentscheidungen - sind über eine API verfügbar und lassen sich direkt in bestehende Systeme wie EMS, SCADA, APM und Trading-Plattformen einbinden.

https://www.volytica.com/solutions/battery-available-energy/

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