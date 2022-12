MIDO

Das ideale Geschenk: Die Automatikuhr Mido Baroncelli Signature Lady Colours mit Wechselbändern in fünf Farben

Eine Uhr für jeden Anlass und jedes Outfit

Eschborn (ots)

Farbe ist Trend und was für die Mode gilt, gilt auch am Handgelenk. Die Uhr als unser täglicher Begleiter muss jedoch zugleich zu jedem Outfit passen. Daher ist bei hochwertigen Uhren oft doch nur ein farbneutrales Modell die einzig mögliche Wahl. Die neue Baroncelli Signature Lady Colours Special Edition der Schweizer Uhrenmarke Mido hat hier nun eine farbenfrohe Lösung: Denn bei der hochwertigen Automatikuhr sind gleich fünf Lederarmbänder in verschiedenen Farben inklusive - in Pastellblau, Fuchsienrot, Grau, Nude und Violett. Da ist immer etwas Passendes für jedes Outfit dabei. Die Bänder lassen sich zudem ganz leicht mit einem Klick zu Hause austauschen. Damit man sie alle stets zur Hand hat und sie auch auf Reisen gut geschützt sind, wird die Uhr in einer edlen runden Schatulle in Nude-Rosa verkauft, in der alle Bänder Platz haben.

Darüber hinaus wird die Uhr durch ihre Qualität bis ins kleinste Detail zu einem Accessoire, das einfach Freude macht: Das Zifferblatt aus zart schimmerndem weißem Perlmutt harmoniert perfekt mit den verschiedenen Farben und wird durch vier Diamanten als Indexe zusätzlich zum Leuchten gebracht. Mit einem Gehäusedurchmesser von 30 mm hat die Uhr die richtige Größe für den Alltag aber auch für elegante Abendevents. Bei 3 Uhr zeigt ein Datumsfenster den aktuellen Tag an. Das Uhrenglas ist sanft gewölbt und doppelt entspiegelt und sorgt somit für einen besonders klaren Blick auf die facettierten Minuten- und Stundenzeiger sowie den diamantgeschliffenen Sekundenzeiger. Durch den gläsernen Gehäuseboden kann man das hochwertige Automatikwerk mit einer beachtlichen Gangreserve von bis zu 48 Stunden bewundern. Es verfügt sogar über eine Nivachron(TM)-Spiralfeder - ein Ausdruck anspruchsvoller Schweizer Uhrmachertechnik. Sie sorgt für zusätzliche Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Eine Damenuhr wie diese ist ein kleines mechanisches Kunstwerk und gleichzeitig ein edles faszinierendes Accessoire, das uns jeden Tag ein wenig bunter machen kann. Alles in Allem einfach ein wunderschönes Geschenk - für jemand Besonderen oder an sich selbst.

Die Mido Baroncelli Signature Lady Colours Special Edition ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.050,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich im Fachhandel und im Mido Onlineshop unter https://www.midowatches.com/de/.

Original-Content von: MIDO, übermittelt durch news aktuell