Lech Zürs Tourismus GmbH

Tanzcafé Arlberg Music Festival

Lech Zürs am Arlberg (ots)

Mit High Speed-Polka bis Swing ab in den Frühling beim Music Festival in Lech Zürs

Vom grandiosen, weltweit umjubelten Pasadena Roof Orchestra (UK) über den Senkrechtstarter Josh. (A) und die Kosmopolitturbocombo Russkaja (A) bis hin zum begnadeten Singer-Songwriter Milow (B) vereint alle das Motto: Have fun on the dance floor!

Beim weithin beliebten Tanzcafé Arlberg Music Festival - diesmal vom 01. bis 18. April 2019 - bietet sich wieder die Gelegenheit, eine erfrischende Vielfalt an Musik- und Tanzstilen im einmaligen Ambiente diverser Top-Locations von Lech Zürs zu genießen. In Skihütten, auf Sonnenterrassen und in Hotelbars laden furiose Live-Acts dazu ein, das Tanzbein zu schwingen. Ob feinstes Boogie-Piano oder legendäres Swing-Orchester, heißer Rockabilly oder ohrwurmtauglicher Pop, edle Jazz-Standards oder Fusion in etlichen Facetten, bis hin zu Latin, Funk oder auch Electro Swing - für jeden Geschmack finden sich Highlights und insgesamt eröffnet sich ein musikalisches Feuerwerk, das seinesgleichen sucht. Insgesamt 30 Konzerte mit 22 Acts aus 9 Nationen sorgen an 18 Tagen für vielfältigen Musikgenuss und heiße Sohlen. Nicht nur verbunden mit dem Sonnenskilauf ist das Festival für alle Musik- und Tanzbegeisterten - bei freiem Eintritt - ein fulminanter Start in den Frühling.

Mehr unter: https://www.lechzuers.com/presse/tanzcafe-arlberg-2019/

