Gebündelte Geltendmachung von Ansprüchen gegen das Pflanzenschutzmittelkartell

Hamburg (ots)

Prozessfinanzierer unterstützt mehr als 1.300 Landwirte und Agrarbetriebe mit Ansprüchen wegen überteuerter Pflanzenschutzmittel bei einem Einkaufsvolumen von insgesamt mehr als 1 Mrd. Euro.

"Wir sind sehr froh, dass wir das Vertrauen von mehr als 1.300 Landwirten, vom kleineren Familienbetrieb bis zu großen Agrarbetrieben aus dem Acker-, Obst-, Gemüse-, Wein- und Hopfenbau gewinnen konnten. Wir freuen uns darauf, diesen Landwirten zu helfen, ihr Geld zurückzubekommen. Sie haben wegen des Preiskartells der Großhändler über sehr viele Jahre bei einem Einkaufsvolumen von insgesamt mehr als 1 Mrd. Euro zu viel für Pflanzenschutzmittel ausgegeben. Alle, die sich uns anschließen, werden davon profitieren, dass wir mit sehr renommierten und erfahrenen Anwälten und wettbewerbsökonomischen Gutachtern zusammenarbeiten und die Ansprüche jedes einzelnen gemeinsam mit den Ansprüchen aller anderen durchgesetzt werden und zwar ohne dass für die teilnehmenden Landwirte und Betriebe irgendwelche Kosten entstehen. Im Erfolgsfall bekommt LitFin eine Provision, während der teilnehmende Landwirt und Agrarbetrieb den Großteil erhält. Auch im Unterliegensfall trägt LitFin alle Kosten. Dass wir schon bislang so viele Landwirte von unserem Angebot überzeugen konnten, ist ein wichtiger Meilenstein für uns", kommentiert Jan Eisenreich, der für Business Relations zuständige Partner von LitFin, das große Interesse deutscher Landwirte und Agrarbetriebe an der Unterstützung der Durchsetzung ihrer Schadensersatzansprüche gegen die Mitglieder eines der größten deutschen Kartelle der letzten Jahrzehnte.

Das Bundeskartellamt hat festgestellt, dass Großhändler sich zwischen 1998 und 2015 rechtswidrig über ihre Preise für Pflanzenschutzmittel abgesprochen haben. Diese Feststellung hat Bindungswirkung auch für Gerichte, bei denen betroffene Landwirte Schadensersatzansprüche geltend machen. Sinn und Zweck solcher Preiskartelle ist es, Preisaufschläge zu Lasten der Abnehmer durchsetzen zu können. Da das Pflanzenschutzmittel-Preiskartell sehr lange gedauert hat, es nachhaltig organisiert war und den Markt weitgehend abgedeckt hat, ist von großen Preisaufschlägen und damit auch von großen Schäden der Abnehmer auszugehen. Es ist daher davon auszugehen, dass jeder deutsche Landwirt und jeder Agrarbetrieb, der egal bei welchem Händler im Kartellzeitraum 1998 bis 2015 und in einem Nachwirkungszeitraum des Kartells bis jedenfalls zum Ende des Wirtschaftsjahres 2015/16 Pflanzenschutzmittel (Herbizide, Fungizide, Insektizide) gekauft hat, Schadensersatzansprüche in bedeutender Höhe gegen die am Kartell beteiligten Großhändler hat.

"Es werden noch deutlich mehr sein als diese 1.300 Landwirte", ist Jan Eisenreich zuversichtlich. Viele Landwirte und Agrarbetriebe überlegen sich derzeit, das innovative Angebot von LitFin anzunehmen. Bis zum 30. Juni 2022 kann sich jeder Landwirt und Agrarbetriebe bei LitFin zu den derzeit geltenden Bedingungen registrieren. Anschließend beginnt die Phase der Verhandlungen und ggf. der Gerichtsprozesse mit den Kartellmitgliedern.

LitFin bietet nicht zuletzt auch landwirtschaftlichen Verbänden eine Kooperation an: Wenn Verbände ihre Mitglieder (Landwirte und Agrarbetriebe) über das Angebot der Prozessfinanzierung durch LitFin und die regelmäßig stattfindenden Webinare der Anwälte und wettbewerbsökonomischen Experten informieren, verzichtet LitFin auf einen Teil der Erfolgsprovision zu Gunsten der Mitglieder.

LitFin wird von dem international führenden Marktforschungsunternehmen für Wirtschaftskanzleien und Prozessfinanzierungsunternehmen "Chambers" als einer der in Europa führenden Prozessfinanzierer empfohlen. LitFin ist spezialisiert auf komplexe Prozessfinanzierungen mit einem besonderen Schwerpunkt auf kartellrechtliche Schadensersatzverfahren und arbeitet mit angesehenen Kanzleien und wettbewerbsökonomischen Sachverständigen zusammen. Im Pflanzenschutzmittel-Kartellfall werden sämtliche rechtlichen Verfahren von der renommierten Wettbewerbsrechtskanzlei WAGNER LEGAL geführt. Ökonomische Analysen und Expertise werden von dem gleichfalls sehr erfahrenen und anerkannten Team von ABC economics bereitgestellt.

Weitere Informationen zum Pflanzenschutzmittel-Kartellfall, zum Angebot von LitFin, zur Registrierungsmöglichkeit, zu WAGNER LEGAL und ABC economics sowie zu den Webinaren sind auf www.psm-kartell.de zu finden.

