ARTHUR

Europas nachhaltigster Bus: ARTHUR stellt emissionsfreien Wasserstoffbus vor

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Verbrauch des Busmodells ARTHUR H2 ZERO liegt unter sechs Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer

Günstigerer Betriebskosten als bei vergleichbaren Modellen.

Energiekonzept wurde komplett neu entwickelt - Antriebssystem sowie Temperierung der Komponenten sind genau aufeinander abgestimmt.

ARTHUR H2 ZERO Bus hat eine Reichweite von über 450 Kilometern.

ARTHUR, das Unternehmen für emissionsfreie Mobilität, feiert die Weltpremiere mit seinem verbrauchsarmen, emissionsfreien Wasserstoffbus. Auf der Messe Bus2Bus in Berlin stellt das Unternehmen sein erstes Produkt vor, das weniger als sechs Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer verbraucht. Auch die Betriebskosten sind, in Anbetracht des ganzheitlichen Energiekonzepts, beim Busmodell ARTHUR H2 ZERO günstiger als bei vergleichbare Modellen.

ARTHUR entwickelt hochmoderne, emissionsfreie Busse und forscht an dazugehörigen Systemlösungen, um die Mobilitätswende aktiv voranzutreiben. Da der Mobilitätssektor einer der Hauptverursacher von CO2-Emissionen in Europa ist, ist die Nachfrage nach alternativen Mobilitätslösungen groß. Der mit Wasserstoff betriebene Bus von ARTHUR bietet dabei zwei wesentliche Vorteile: Er produziert beim Fahren keine Emissionen und trägt zu einer Verringerung der Lärmbelästigung in urbanen Regionen bei. "Wir möchten mit unseren Bussen sowohl Groß- und Kleinstädten als auch regionalen Gemeinden die Möglichkeit geben, Menschen emissionsfrei, leise und wirtschaftlich an ihr Ziel zu bringen", erklärt Philipp Glonner, CEO und Co-Founder von ARTHUR. Dabei sollen nicht nur lokale und regionale Emissionen gesenkt werden: ARTHUR strebt den globalen Übergang zu einer emissionsfreien Zukunft an. "Wir wollen die Mobilitätswende selbst umsetzen, indem wir aktiv nachhaltige Lösungen entwickeln", berichtet Glonner weiter. "Mit unserem verbrauchsarmen Wasserstoffbus haben wir eine erste Mobilitätslösung gestaltet, die nicht nur emissionsfrei und effizient ist, sondern durch ihren Komfort dazu inspiriert, den ÖPNV attraktiver zu machen. Mobilität muss klimaverträglich sowie für alle zugänglich und bezahlbar sein."

Die Buslinie ARTHUR H2 ZERO nutzt Wasserstoff als Energieträger und hochmoderne Brennstoffzellentechnik speziell optimiert für Nutzfahrzeuge zur Wandlung der Energie in nachhaltige Antriebskraft. Im Vergleich zu Bussen mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren hat dies neben dem Nachhaltigkeitsaspekt den Vorteil, dass die Wartungskosten, gerechnet auf den Produktlebenszyklus, sogar geringer sind. Darüber hinaus werden längere Strecken im emissionsfreien Betrieb ermöglicht - und dies bei entsprechenden Betankungszeiten. Für die Produktion arbeitet ARTHUR zusammen mit den internationalen Top-Playern der Brennstoffzellen- und Antriebstechnik, die auf den Betrieb von Bussen und anderen Nutzfahrzeugen spezialisiert sind.

Auch verglichen mit anderen Bussen, die Wasserstoff als Treibstoff nutzen, ist das Modell ARTHUR H2 ZERO der Konkurrenz voraus. Mit unter sechs Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer hat das Fahrzeug europaweit den geringsten Verbrauch in seiner Kategorie. Zudem nutzt der Bus innovative Schnittstellen-Technologie, um den zukünftigen Herausforderungen des ÖPNV im Sinne der Digitalisierung entgegen zu blicken. Auch die Bedürfnisse der künftigen Fahrgäste wurden bei der Konstruktion des Busses berücksichtigt. "Wir wollen eine Mobilitätslösung gestalten, die nicht nur emissionsfrei und effizient ist, sondern durch ihren Komfort Leute dazu inspiriert, den ÖPNV stärker zu nutzen", erklärt Glonner. "Doch nicht nur unsere Fahrgäste sollen von ARTHUR H2 ZERO langfristig profitieren, sondern auch unsere Kundinnen und Kunden, die mit einer intelligenten Lösung im Sinne der Nachhaltigkeit keine Kompromisse eingehen müssen."

ARTHUR bietet eine ganzheitliche Lösungen für seine Kundinnen und Kunden und betrachtet die Gesamtlösung als System: Größe und Auslastung der Fahrzeugflotte sowie die Konzepte für Operation und Verbrauch. Der ARTHUR H2 ZERO Bus ist individualisierbar für jeden Anwendungsbereich.

Durch die Ausstellung bei der Messe Bus2Bus möchte ARTHUR die Vorteile von Wasserstoff als Kraftstoff im ÖPNV aufzeigen. Der ausgestellte Bus soll bereits im Sommer 2022 auf den Markt kommen.

Über ARTHUR

ARTHUR ist ein innovatives Unternehmen für emissionsfreie Mobilität sowie Systemhersteller. Gerhard Mey und Philipp Glonner gründeten das Unternehmen 2021 aus der gemeinsamen Vision heraus, die Zukunft der emissionsfreien Mobilität zu gestalten. In nur zwölf Monaten entwickelte das ARTHUR-Team einen emissionsfreien Wasserstoffbus, der sich durch seinen geringen Verbrauch und seine Kosteneffizienz von ähnlichen Fahrzeugen abhebt. Das erste Modell wird im Sommer 2022 auf den Markt kommen. Weitere Produkte sind bei ARTHUR bereits in Planung.

Über Philipp Glonner

Der studierte Industrie-Ingenieur brennt für Innovationen und ist Seriengründer im Bereich Mobilität. Bereits zu Schulzeiten bekam er ein Stipendium für seine außergewöhnlichen Leistungen und Ideen. Während seinem Studium in München hatte er zeitweise bis zu vier Jobs gleichzeitig, gründete mehrere Unternehmen und arbeitete in Vollzeit als Engineer Contractor bei der BMW Group. Dieser Weg beweist, dass er sein Motto wirklich lebt: "Es lohnt sich, an Träume zu glauben und dafür zu kämpfen." Innerhalb von 12 Monaten stellte er für seine Vision eines emissionsfreien Busses ein über 35-Personen starkes Team zusammen. Unter seiner Leitung kommt somit der erste ARTHUR Bus mit offizieller Zulassung auf den Markt.

Original-Content von: ARTHUR, übermittelt durch news aktuell