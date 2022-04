SUNSHINE LIVE

Sunshine Live Mix Mission for Ukraine

Krankenwagen für die Ukraine: 24h Spendenmarathon

Berlin / Mannheim (ots)

Diesen Samstag, 23.04.2022, ruft SUNSHINE LIVE mit der SUNSHINE LIVE Mix Mission for Ukraine zum Spenden auf. Das Ziel: Krankenwagen für die Ukraine. Beim Spendenmarathon legen viele verschiedene DJs 24 Stunden lang in den Studios in Mannheim und Berlin live auf.

Die Situation in der Ukraine lässt auch das Team von SUNSHINE LIVE nicht zur Ruhe kommen. Die medizinische Lage ist katastrophal, dem ärztlichen Personal fehlt es vor Ort an allem, um den Verletzten helfen und Menschenleben retten zu können. Nach der Aktion CASHTRACKS FOR U.KRAINE startet die Plattform für elektronische Musik deshalb eine besondere Mix Mission für die Menschen in der Ukraine.

Am Samstag, 23.4.2022, ab 9:00 Uhr, beginnt ein 24-Stunden-Spendenmarathon mit DJ-Livesets, übertragen On Air und auf dem SUNSHINE LIVE Twitch-Kanal. Das vorläufige Spendenziel liegt bei 20.000 EUR zur Finanzierung von mindestens einem voll ausgestatteten Krankenwagen und dessen Lieferung in die Ukraine. Umgesetzt wird die Hilfsaktion in Zusammenarbeit mit "10 ambulances to Ukraine". Drei Krankenwagen konnten dank Spenden aus Schweden bereits erfolgreich in die Ukraine gebracht werden und sind aktuell in Kiew und Winnyzja im Einsatz. Fünf weitere Krankenwagen sind durch erste Spenden aus Deutschland bereits finanziert und werden voraussichtlich während des SUNSHINE LIVE Mix Mission Spendenmarathons am 23.4. unterwegs in die Ukraine sein.

Bitte unterstützt SUNSHINE LIVE bei dieser Aktion.

Weitere Infos und Spenden-Link: sunshine-live.betterplace.org

SUNSHINE LIVE Twitch: https://www.twitch.tv/sunshineliveradio

Original-Content von: SUNSHINE LIVE, übermittelt durch news aktuell