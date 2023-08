Ugreen Limited

Ugreen bereitet innovative Produktdemo für die IFA 2023 vor

Ugreen, eine renommierte Marke für Unterhaltungselektronik, die sich auf Stromversorgungslösungen spezialisiert hat, hat seine Pläne für die Teilnahme an der mit Spannung erwarteten IFA 2023 in Berlin, Deutschland, bestätigt. Die Messe, die dafür bekannt ist, Innovationen und technische Durchbrüche in der Unterhaltungselektronik zu präsentieren, findet vom 1. bis 5. September auf dem Gelände der Messe Berlin statt.

Ugreen wird auf der Messe einige seiner kommenden Produkte vorstellen, um die Bereiche Stromversorgung und tragbare Energie zu revolutionieren. Besucher/-innen können die zukünftigen Stromversorgungslösungen der nächsten Generation hautnah erleben, wenn sie den Messestand von Ugreen am Stand H 5.2-A113 an einem beliebigen Tag während der Messe besuchen.

Führend unter den Ugreen-Produkten auf der Messe ist das Nexode 300W Galliumnitrid-Ladegerät, das erste 300 W Multi-Port GaN-Schnellladegerät. Das Produkt ist in der Lage, mehrere Geräte gleichzeitig schnell aufzuladen und verfügt über vier USB-C- und einen USB-A-Anschluss, wodurch ein neuer Industriestandard für das schnelle Aufladen von Mobilgeräten gesetzt wird. Für Besucher/-innen, die auf der Suche nach innovativen Lösungen sind, steht als Nächstes die spannende mobile Powerstation PowerRoam 2200 von Ugreen auf dem Programm, die mit den neuesten LiFePO4-Batterien für Elektrofahrzeuge ausgestattet ist und der wachsenden Nachfrage nach zuverlässigen und tragbaren Energielösungen gerecht wird.

Als globale Marke nutzt Ugreen sein technisches Know-how im Bereich der Verbraucherstromversorgung, indem es strategische Allianzen mit Branchenriesen wie BYD eingeht, um die Entwicklung bahnbrechender Produkte und fortschrittlicher Outdoor-Energielösungen zu fördern und so ein nachhaltiges und für alle Beteiligten vorteilhaftes Ökosystem zu schaffen.

Angeführt von der Verpflichtung, eine wert- und kundschaftsorientierte Marke zu sein, hat Ugreen sein Streben nach branchenführenden Spitzenleistungen konsequent fortgesetzt. Mit Blick auf die zukünftige Industrielandschaft hat Ugreen geplant, eine neue Serie auf den Markt zu bringen - den Ugreen NAS (Network Attached Storage), der als kleines Datenzentrum konzipiert ist.

Evan Li, Vizepräsident von Ugreen, sagte: „Bei Ugreen hören wir ständig auf das Feedback unserer Nutzer/-innen und bemühen uns, ihre Vorschläge in unseren Produktentwicklungsprozess einzubeziehen. Durch diese enge Zusammenarbeit mit unserer Kundschaft sind wir in der Lage, ihnen mehr Überraschungen zu bieten und ihre Erwartungen zu übertreffen."

Informationen zu Ugreen

Das 2012 gegründete Unternehmen Ugreen hat sich auf die Bereitstellung von hochwertigen Zubehörteilen und digitalen Lösungen für globale Verbraucher/-innen spezialisiert. Ugreen hat sich kontinuierlich zu einer vertrauenswürdigen Marke mit über 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzern weltweit entwickelt und bietet Produkte von Ladegeräten über Telefon- und Computerzubehör bis hin zu Haushalts- und Autozubehör an.

Weitere Informationen finden Sie auf https://de.ugreen.com/ und Amazon.de

