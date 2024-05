DMT GROUP

Das Programm des 17. MiningForum in Berlin ist veröffentlicht

Das 17. MiningForum findet am 6. und 7. Juni 2024 unter dem Motto "For a sustainable Future" in Berlin statt. Alle zwei Jahre bringt das Forum Expert:innen, Führungskräfte und Entscheidungsträger:innen aus der ganzen Welt zusammen, um die neuesten Entwicklungen und Herausforderungen des Rohstoffsektors zu diskutieren. Das Programm kann ab sofort hier eingesehen werden.

Das zweitägige Forum findet auch in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) statt. Der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) ist erneut Partner der Veranstaltung. Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär beim BMWK, und Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI e.V., werden das diesjährige Forum eröffnen.

Das Programm bietet eine große Vielfalt an Themen und eine 360°-Perspektive auf den Bergbau. In Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Workshops und Networking-Sessions werden Themen wie Digitalisierung, nachhaltige Bergbautechnologien und soziale Verantwortung mit Redner:innen aus dem In- und Ausland beleuchtet. Das MiningForum bietet eine Plattform für den Austausch von Wissen, Erfahrungen und Best Practices sowie für die Entwicklung neuer Partnerschaften.

Über zwei Tage geben Branchenexpert:innen Einblicke in aktuelle Trends und innovative Technologien, die den Bergbau nachhaltiger und effizienter gestalten. Zu den Highlights zählen interaktive Sessions zu aktuellen Innovationen im Schachtbau, zum Investitionsumfeld im Rohstoffsektor, zu nachhaltigen und sicheren Lieferketten sowie der Austausch von internationalen Best Practice Beispielen im Umgang mit ehemaligen Bergbauarealen. Eine Ausstellung mit neuesten Produkten und Dienstleistungen von Unternehmen aus dem Rohstoffsektor ergänzt das Programm.

Wir freuen uns, Sie auf dem MiningForum 2024 in Berlin begrüßen zu dürfen und mit Ihnen über die Zukunft des Bergbaus zu diskutieren. Weitere Informationen inklusive Firmenportraits der Partner und Aussteller sowie das vollständige Programm finden Sie hier.

