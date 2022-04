Neues Leben Baden-Baden e. V.

Noch drei Tage: Signierte Boxhandschuhe von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko werden zum Wohle Verwundeter des Ukraine-Krieges versteigert

Baden-Baden (ots)

Der Verein Neues Leben Baden-Baden e. V. versteigert aktuell ein paar signierte Boxhandschuhe des amtierenden Bürgermeisters von Kiew und Boxweltmeister, Vitali Klitschko. Der Erlös kommt der Unterstützung von Menschen zugute, die im Krieg verletzt wurden. Viezepräsident Alexander Srokovskyi und Gründer Yaroslav Srokovskyi, selbst gebürtige Ukrainer, organisieren mit dem Verein Neues Leben Baden-Baden e. V. Anreise, Unterkünfte und Operationen der ukrainischen Patienten sowie Medikamentenlieferungen in die umkämpften Gebiete

"Die Boxweltmeister Vitali Klitschko und Wladimir Klitschko sind gemeinsam in den Krieg gegen Putin gezogen und riskieren aktuell ihr Leben, um die ukrainische Bevölkerung zu schützen. Auch wir stehen hinter der Ukraine und versteigern nun etwas Einmaliges: Vitali Klitschkos Boxhandschuhe, die er 2015 nach seiner Wiederwahl als Bürgermeister in Kiew persönlich signiert hat! Mit dem Erlös unterstützen wir die medizinische Versorgung im Krieg verletzter Menschen aus der Ukraine ", so Familie Srokovskyi.

Wer bei der Auktion mitbieten möchte, findet hier alle Infos: https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Vitali-Klitschko

Über den Verein

Seit 2014 versucht der Verein "Neues Leben Baden-Baden e. V." das Leid, das durch den Krieg in der Ukraine entstanden ist, zu lindern. "Neues Leben" holt die Betroffenen nach Baden-Baden, stellt ihnen eine Wohnung zur Verfügung, verpflegt sie, verhilft ihnen zu medizinischer Versorgung (Untersuchungen, Operationen etc.) und übernimmt die Rehabilitation. Das kann alles nur geschehen, weil viele Menschen ihre Arbeit unentgeltlich zur Verfügung stellen oder durch finanzielle Unterstützung die Hilfe ermöglichen.

