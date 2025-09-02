Saudi Tourism Authority

CRISTIANO RONALDO LANCIERT UNWIRKLICHEN KALENDER

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

Und lädt in der neuesten Kampagne von Saudi Tourism zum "Stay For More" ein

„Saudi, Welcome to Arabia", die verbraucherorientierte Marke der Saudi Tourism Authority (STA) , hat ihre neueste Kampagne mit Cristiano Ronaldo (CR7) in der Hauptrolle gestartet. „I Came for Football, I Stayed For More" wird in den wichtigsten Märkten in Europa sowie in Indien und China eingeführt und erweckt ein Saudi zum Leben, das seinen Besuchern weit mehr als das Erwartete bietet. Die Kampagne läutet den Beginn einer ausgedehnten Saison mit hochkarätigen Sportveranstaltungen, mitreißender Unterhaltung und atemberaubenden Film-, Mode- und Kulturevents ein und nutzt TV, Social, Digital und OTA, um den Zuschauern einen Vorgeschmack auf einen der aufregendsten Reisekalender der Welt zu geben.

Mit dem Fußball-Superstar und berühmtesten ausländischen Einwohner Saudi-Arabiens, CR7, nimmt der Film die Zuschauer mit auf eine Reise durch die wichtigsten Ereignisse in Saudi-Arabien. Ein ehrfürchtiger CR7 sitzt auf der Tribüne und vergleicht die verschiedenen Sportarten mit seiner eigenen. Gedämpfte Monochromie weicht leuchtenden Farben, und wir sehen mehr von dem, was CR7 dazu bewegt hat, in Saudi-Arabien zu bleiben. Wir hören das Adrenalin, das durch die Menge strömt, und spüren die Höhen und Tiefen einer gemeinsamen Erfahrung. Die Emotionen sind greifbar und bringen die Zuschauer mitten ins Geschehen. Das ist Saudi-Arabien - engagiert, begeistert und begierig darauf, seinen Platz auf der Weltbühne einzunehmen.

Die Kampagne hebt die vielfältigen, ganzjährig stattfindenden Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen in Riad, Jeddah und AlUla hervor, die mit speziell zusammengestellten Paketen einen Besuch noch einfacher machen. Als Gastgeber der FIFA World Cup 2034, des AFC Asian Cup 2027, der Esports Olympics Games 2027 und der Asian Winter Games 2029 bringt Saudi-Arabien den Sport in die Heimat. Der regelmäßige Veranstaltungskalender umfasst internationale Großereignisse wie den Esports World Cup, die Formula 1, LIV Golf Riyadh, Tennis und die Saudi Pro League (RSL) und festigt damit die Position der Stadt als Drehscheibe für Großveranstaltungen.

Von Sport über Kultur bis hin zu Unterhaltung - Saudi-Arabien bietet für alle Interessen etwas. Der Jahreskalender wird immer umfangreicher, wobei die Riyadh Fashion Week, das Red Sea International Film Festival, die Arts Biennales und die gleichnamige Seasons, die in Riad und Jeddah stattfindet, die Eckpfeiler der Aktivitäten bilden. Von Musik bis hin zu Comedy - internationale und regionale Künstler treten in Saudi-Arabien auf und machen das Land für ein immer größeres Publikum zugänglich.

Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Minister für Tourismus in Saudi-Arabien, erklärte: „Heute festigt Saudi-Arabien seinen Platz als globales Reiseziel, das kulturelle Authentizität, herzliche Gastfreundschaft und den Nervenkitzel von Weltklasse-Events vereint. Im Tourismussektor bleiben wir unserem Ziel treu, eine nahtlose Landschaft zu entwickeln, die die Welt inspiriert und den Besuchern unvergessliche Erlebnisse bietet."

Fahd Hamidaddin, CEO of the Saudi Tourism Authority, fügte hinzu: „Diese Kampagne mit CR7 ist ein Schaufenster des heutigen Saudi-Arabiens und unserer Ambitionen. Der Tourismus ist ein zentraler Bestandteil unserer Vision, und wir bauen unser Angebot kontinuierlich aus. Seit 2018 waren wir Gastgeber von über 100 internationalen Großveranstaltungen, und da unser Kalender weiter wächst, sind wir auf dem besten Weg, unser Ziel von 150 Millionen Besuchern bis 2030 zu erreichen. Saudi-Arabien ist ein Land, in dem es viel zu entdecken gibt - von Weltklasse-Events bis hin zu ikonischen Stätten und atemberaubenden Landschaften. Wir möchten die Welt dazu einladen, sich uns im Herzen Arabiens anzuschließen, eine Weile zu bleiben und die Zukunft in Echtzeit mitzuerleben."

Cristiano Ronaldo sagte: „Teil der Reise Saudi-Arabiens als globales Sportzentrum zu sein, ist etwas ganz Besonderes und kam für mich vor ein paar Jahren unerwartet. Heute ist es so, dass von der Energie der Fans bis zum Ausmaß der Ambitionen - hier wird die Zukunft des Sports geschrieben. Was ich an Saudi-Arabien am meisten bewundere, ist, wie es seine Wurzeln in Ehren hält und gleichzeitig für die Zukunft baut. Von Kamelen bis zu Pferden, von Rennen bis zu Esports, von der Wüste bis zum Stadion - dies ist ein Ort, an dem jeder junge Sportler einen großen Traum haben kann."

Saudi-Arabien investiert, um ein globales Drehkreuz für Veranstaltungen zu werden, und verfolgt damit das Ziel der Vision 2030, die Wirtschaft zu diversifizieren und den Tourismussektor auszubauen. Sie hat 800 Milliarden Dollar für diesen Sektor bereitgestellt, der bis 2030 einen Marktwert von 22,4 Milliarden Dollar erreichen und 16,5 Milliarden Dollar zum BIP beitragen soll. Veranstaltungen spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie den Tourismus ankurbeln, das Wachstum der Infrastruktur vorantreiben, Arbeitsplätze schaffen und die Jugend zur Teilnahme motivieren. Investitionen in Stadien, Arenen und Basisprogramme tragen dazu bei, dass Saudi-Arabien nicht nur im weltweiten Sporttourismus, sondern auch im Unterhaltungsbereich eine führende Rolle einnimmt. Erkunden Sie Saudi's Unreal Calendar hier.

