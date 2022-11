SHRS Consulting GmbH

Mit SHRS das Door-to-Door-Business auf das nächste Level bringen

Florian Sommer ist der Inhaber von ELDOORADO, einer Direktvertriebsagentur für Kaltakquise im Glasfaserbereich. Mit dem Coaching der SHRS Consulting GmbH von Sabrina Nennemann und Fabian Durek schaffte er es, sich optimierte Verkaufsskills anzueignen und so für sich und sein Team enorme Umsatzsteigerungen zu erzielen. Wie der Unternehmer zu dem SHRS Coaching kam, was sich für ihn seitdem verändert hat und warum er es der gesamten Door-to-Door-Branche empfiehlt, verrät er in diesem Artikel.

Der Direktvertrieb an der Haustür ist ein hartes Pflaster und manch einer könnte meinen, dass es in Zeiten des E-Commerce kaum noch Relevanz besitzt. Sabrina Nennemann und Fabian Durek wissen, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Experten sind nicht nur davon überzeugt, dass das persönliche Verkaufsgespräch an der Tür in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, sie wissen auch, wie es geht. Mit dem Coaching der SHRS Consulting GmbH teilen sie jahrelange Branchenerfahrung und umfassende Expertise mit den Teilnehmern und vermitteln darüber hinaus wertvolles Wissen und Verkaufsskills. Das Umsatz- und Unternehmenswachstum, das ihre Kunden durch die Zusammenarbeit erzielen, ist enorm.

Einer dieser Kunden ist Florian Sommer, der Inhaber von ELDOORADO, einer Direktvertriebsagentur für Kaltakquise im Glasfaserbereich. Um sich selbst weiterzubilden, entschloss er sich für das Coaching der SHRS. Heute erreicht er nicht nur selbst Rekordquoten, sondern verfügt auch über das nötige Know-how, um seine Mitarbeiter so auszubilden, dass sie von Beginn an beeindruckende Umsätze erzielen. "Sabrina Nennemann und Fabian Durek verfügen über eine enorme Expertise und bringen es mit dem SHRS Coaching exakt auf den Punkt", erzählt Florian Sommer, der seine Entscheidung für das Coaching nie bereut hat.

Mit Sabrina Nennemann und Fabian Durek auf ein neues Umsatzlevel

Direkt nach der Schule gründete Florian Sommer sein erstes Unternehmen und war jahrelang in vielen Bereichen des Vertriebs tätig. Richtig erfolgreich wurde er schließlich im Door-to-Door-Business. Seit dem ersten Monat konnte er Quoten weit über dem Durchschnitt erzielen und zählt damit zu den Top-Performern der Branche. Nach der Schulung durch die SHRS konnte sein Unternehmen ELDOORADO noch einmal einen großen Wachstumsschub erlangen. "Meine Effektivität hat sich enorm verändert. Ich habe durch das Coaching gerade den deutschlandweiten Rekord mit 281 Neukunden im Monat knacken können", verrät der Unternehmer. Vor allem aber steigen die Umsätze seiner Mitarbeiter, die er mit seinem gewonnenen Wissen selbst schult, enorm.

Auf der Suche nach einer Weiterbildungsmöglichkeit ist Florian Sommer damals auf eine YouTube-Werbeanzeige von Fabian Durek und Sabrina Nennemann gestoßen. Obwohl er sich von ihrem Angebot direkt angesprochen fühlte und die große Expertise dahinter erkannte, war er zunächst skeptisch. Seine größte Sorge galt der Unsicherheit, ob die Investition in das Coaching sich rentieren würde. Nachdem er die Arbeit der SHRS einige Monate verfolgt hatte, entschied er sich für die Zusammenarbeit mit den Vertriebsexperten und weiß heute sicher: Das Coaching der SHRS lohnt sich in vielerlei Hinsicht.

Umfassendes und effizientes Coaching mit tollen Ergebnissen

Obgleich Florian Sommer während seiner Karriere immer auf seine Weiterbildung bedacht war und sich mithilfe von Büchern Wissen aneignete, brachte ihm die Masterclass der SHRS große Veränderungen. Vor allem seine Denkweise und Herangehensweise hat sich deutlich verbessert. Neben der Erweiterung seiner Grundskills konnte er wertvolles Wissen zum Aufbau von Mitarbeitern, Strukturen und Prozessen erlangen. "Das Door-to-Door-Business ist wirklich speziell und Fachliteratur ist oftmals so allgemein gehalten, dass sie keinen großen Mehrwert für diesen Bereich bietet. Die SHRS hingegen bringt es auf den Punkt", so Florian Sommer.

Die Zusammenarbeit mit Fabian Durek und Sabrina Nennemann lief online ab. Dabei empfand Florian Sommer die Kombination aus Videokursen, Workbooks, Eins-zu-eins-Calls und Wochen-Calls als optimale Möglichkeit, sich Wissen anzueignen und fühlte sich der SHRS bestens betreut. "Diese Mischung bringt wirklich viel und bei Fragen kann man sich jederzeit melden. Zudem gibt es eine große Teilnehmergruppe, in der die Door-to-Door-Elite vertreten ist - durch den Austausch profitiert man auch voneinander", berichtet der Geschäftsführer von ELDOORADO. Die wohl größte Veränderung fand für ihn im Mindset statt. Heute traut sich Florian Sommer, groß zu denken und sich hohe Ziele zu setzen, weil er weiß, dass und wie er diese erreichen kann.

Das Coaching der SHRS ist für die gesamte Door-to-Door-Branche zu empfehlen

Der Fokus des Door-to-Door-Unternehmers liegt neben seinem Eigenumsatz vor allem auf dem Teamumsatz. Im Coaching der SHRS hat Florian Sommer gelernt, Mitarbeiter aufzubauen, zu führen und zu großen Umsätzen zu verhelfen. "Meine Mitarbeiter machen mittlerweile in ihrem ersten Monat mehr Abschlüsse als 80 Prozent der Branchenkollegen je geschafft haben", berichtet er stolz. Sein Ziel mit ELDOORADO ist es, der Door-to-Door-Branche wieder mehr Seriosität zu verleihen und eine hohe Qualität zu bieten, um ihr Image positiv zu verstärken. Mitarbeiter sollen bewusst und gern bei ihm arbeiten wollen, um gemeinsam mit dem Unternehmen zu wachsen. In diesem Jahr ist das Team auf 13 Mitarbeiter herangewachsen und schreibt jetzt schon über 800 Neukundenverträge im Monat und soll sich im nächsten Jahr noch einmal verdoppeln.

Florian Sommer ist davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Fabian Durek und Sabrina Nennemann für jeden zu empfehlen ist, der im Door-to-Door-Bereich aktiv ist. Besonders lohnenswert ist es für Menschen, die in diesem Business noch viel erreichen und ein eigenes Team oder sogar eine Agentur aufbauen wollen. "Es gibt keinen Anbieter am Markt, der mehr Qualität in die Prozesse bringt als SHRS. Bei ihrem Coaching ist absolute Effizienz garantiert", verrät Florian Sommer.

