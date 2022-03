Institut auf dem Rosenberg

Das renommierte Schweizer Internat Institut auf dem Rosenberg bietet als weltweit erste Schule eine Humanix®-Qualifikation, mit der die Schüler lernen, Vorzüge von Technologien optimal auszuschöpfen

Das Institut auf dem Rosenberg erweitert sein ganzheitliches, individualisiertes Lernumfeld jetzt um Humanix® - ein Programm, das durch das Studium komplexer Verbindungen und Zusammenhänge die kognitiven Fähigkeiten und Datenkompetenzen schult. Rosenberg ist die weltweit erste Schule, die Humanix® anbietet. Mit dem Programm wird das Institut den Schülern helfen, Seite an Seite mit intelligenten Maschinen die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern.

Die Aufnahme von Humanix® in das akkreditierte Rosenberg International Curriculum RIC® und das Talent & Enrichment-Programm unterstreicht die Mission der Schule, das Bildungssystem zu revolutionieren. Humanix® soll die Schüler von klein auf dazu anregen, die Vorteile von Technologien zu nutzen, um später als Führungskräfte im modernen Arbeitsumfeld erfolgreich zu bestehen.

"Wir verfolgen einen zukunftsorientierten Bildungsansatz, der weit über reinen Wissenserwerb hinausgeht", so Bernhard Gademann, Director General Institut auf dem Rosenberg. "Wir sind stolz darauf, unseren Schülern dieses Angebot machen und ihnen helfen zu können, Innovationen zu verstehen, umzusetzen und zu entwickeln - durch eine ganzheitliche Lernerfahrung, die auf experimentellem und projektbasiertem Lernen basiert."

Mit der internen Humanix®-Qualifikation erwerben die Schüler - bereits ab einem Alter von 6 Jahren - grundlegende Kenntnisse im Lesen und Analysieren von Daten sowie in Programmiersprachen und Mechatronik. Solche Kenntnisse werden von Spitzenuniversitäten und Arbeitgebern weltweit stark nachgefragt. Darüber hinaus werden die Schüler in den Bereichen Systemdenken, Unternehmertum, kulturelle Agilität und kritisches Denken geschult, um sie erfolgreich auf ein Leben mit intelligenten Maschinen vorzubereiten.

Aus den drei Humanix®-Kompetenzbereichen wählen die Schüler Module aus, die ihrem individuellen Lernweg entsprechen. Durch eine Vielzahl von Themenfeldern, die für alle Fächer relevant sind, wird das Programm weiter personalisiert. Jeder Kurs ist auf eine praxisnahe, umsetzbare, relevante und nützliche Gestaltung des Lernkontexts ausgelegt.

Humanix® wird im neuen Humanix® Pavillon unterrichtet, der den Datenwissenschaften gewidmet ist und an den einzigartigen Rosenberg Future Park angrenzt - eine hochmoderne Einrichtung, in der die Schüler unter Anleitung von Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Design Projekte realisieren können. Zu den weiteren Erlebnisprogrammen zählen ein Space Habitat, das in Zusammenarbeit mit Saga Space Architects entstand; der agile, mobile Roboter "Spot" von Boston Dynamics; die Climate Gardens der ETH Zürich; sowie die schuleigene Flotte von Audi e-trons, die vom eigenen vertikalen Bauernhof und den Windbäumen der Schule mit Energie versorgt werden.

Über das Institut auf dem Rosenberg

Das 1889 gegründete Institut auf dem Rosenberg ist eine Schweizer Internatsschule, die eine hochmoderne, ganzheitliche Lernumgebung schafft, um verantwortungsbewusste Führungskräfte für das 21. Jahrhundert auszubilden. Die Schule engagiert sich leidenschaftlich dafür, wertvolle Lernerfahrungen für Kinder und junge Menschen im Alter von 6 bis 18 Jahren zu entwickeln.

Rosenberg ist stolz darauf, ein einzigartiges, zeitgemäßes Lernerlebnis zu bieten, das ausgezeichnete akademische Leistungen und umfassende Persönlichkeitsentfaltung ermöglicht und dabei weit über traditionelle Bildung hinausgeht. Die hervorragenden Lehrer und Fachleute im Team sind mehr als nur Pädagogen - sie sind wahre "Artisans of Education".

Die Internatsschule Rosenberg ist bekannt für ihren individuellen Bildungsansatz, der exzellente akademische Leistungen fördert und eine unvergleichliche Palette an Talent- & Enrichment-Kursen umfasst, die den Horizont junger Menschen erweitern und ihre Kreativität fördern sollen. In einer schnell veränderlichen Welt ist es wichtiger denn je, dass sich auch die Bildung weiterentwickelt. Niemand kann die Zukunft vorhersagen, doch in einer Zeit, die zunehmend von technologischen Fortschritten bestimmt wird, sieht es das Institut auf dem Rosenberg als seine Aufgabe, menschliche Fähigkeiten wie Kreativität, Intuition und soziale Kompetenz zu fördern.

Statt die Schüler lediglich anhand starrer Lehrpläne auf Prüfungen vorzubereiten, hat Rosenberg mit dem einzigartigen Rosenberg International Curriculum (RIC®) sein eigenes Bildungsparadigma geschaffen, das Fachwissen fördert und die Schüler gleichzeitig auf eine breite Palette externer Abschlüsse vorbereitet, darunter das International Baccalaureate (IB), A-Levels und Advanced Placement (APs). Das RIC® ist durch internationale Akkreditierungsorganisationen anerkannt und genießt weithin einen hervorragenden Ruf für seinen akademisch fundierten, interdisziplinären Ansatz, der die Schüler befähigt, deutlich früher als ihre Altersgenossen externe Qualifikationen zu erwerben.

