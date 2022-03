Zayed-Nachhaltigkeitspreis

Bewerbungsphase für den 15. Zayed-Nachhaltigkeitspreis läuft

Abu Dhabi, VAE (ots)

Kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und globale High Schools können ihre Beiträge bis zum 6. Juli 2022 einreichen - Preisgeld beträgt drei Millionen US-Dollar

Bereits zum 15. Mal schreiben die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) den Zayed-Nachhaltigkeitspreis aus. Bis 6. Juli 2022 können sich kleine und mittlere Unternehmen, gemeinnützige Organisationen (NPO) und globale High Schools weltweit über das Online-Portal des Preises für diese Auszeichnung bewerben. Gefördert werden innovative, nachhaltige Pionierleistungen in den Kategorien Gesundheit, Ernährung, Energie, Wasser und weiterführende Schulen. Der Zayed-Nachhaltigkeitspreis ist mit drei Millionen US-Dollar eine der höchstdotierten Auszeichnungen der Welt.

Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und Spitzentechnologie der VAE und Generaldirektor des Zayed-Nachhaltigkeitspreises, sagte zum Start des Zayed-Nachhaltigkeitspreises 2023: "Der 15. Wettbewerb, bei dem wir herausragende Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit fördern, öffnet nach dem rekordverdächtigen Jahr 2022 erneut seine Türen für die globale Nachhaltigkeitsgemeinschaft als eine lebendige Plattform für kleine und mittlere Unternehmen und gemeinnützige Organisationen, um ihren Ideen sehr viel mehr Reichweite zu verschaffen. Junge Menschen stehen weiterhin im Mittelpunkt des Preises. Wir sind bestrebt, noch mehr künftige Führungspersönlichkeiten im Bereich der Nachhaltigkeit zu fördern, indem wir ihnen mit unserer Kategorie globale High Schools eine Plattform bieten, um ihre mutigen Ideen in die Tat umzusetzen." Der mit drei Millionen US-Dollar dotierte Zayed-Nachhaltigkeitspreis belohnt die Gewinner in jeder Kategorie mit 600.000 US-Dollar, in sechs Gewinnerregionen erhalten weiterführende Schulen bis zu 100.000 US-Dollar für den Start oder die Erweiterung ihres Projekts.

Inspiriert von der nachhaltigen Entwicklung und dem humanitären Vermächtnis des Gründervaters der VAE, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, wird nun der Preis erneut ausgeschrieben. Bewerbungen für den Zayed-Nachhaltigkeitspreis müssen innovativ, wirkungsvoll und inspirierend durch ihre Technologien, Anwendungen und Lösungen sein und das Leben der Menschen positiv verändern. Bewerber sollten nachweisen, dass ihre Projekte den Zugang zu grundlegenden Produkten oder Dienstleistungen verbessern und eine langfristige Perspektive für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen bieten. In der Kategorie globale High Schools sollten die Projekte von Schülern geleitet werden, der Schwerpunkt liegt auf der aktiven Beteiligung der Schüler an Planung, Umsetzung und Überwachung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ZayedSustainabilityPrize.com.

