Nimbus Health launcht unter der Marke GROW® medizinische Cannabisblüten in deutschen Apotheken und erweitert das GROW®-Produktportfolio um drei neue Extrakte

Nimbus Health GmbH, ein pharmazeutischer Großhändler, der sich auf Vertrieb, Lizenzierung, Verkauf und Vermarktung von medizinischem Cannabis in Deutschland spezialisiert hat und GROW® Group PLC, ein biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf Cannabinoid-basierte Medikamente konzentriert, verkünden, dass Nimbus Health das GROW®-Produktportfolio erweitert. Das erweiterte Produktportfolio umfasst neben einer international bewährten medizinischen Cannabis-Blütensorte - welche erstmals in Deutschland erhältlich sein wird - auch drei neue medizinische Cannabis-Extrakte.

Die medizinischen Cannabisblüten der Marke GROW® werden international bereits viel eingesetzt und werden ab sofort in deutschen Apotheken verfügbar sein. Die drei medizinischen Cannabis-Extrakte der Marke GROW® zeichnen sich durch unterschiedliche THC:CBD-Gehalte aus: Darunter die Verhältnisse 10:15, 25:1 und 1:25. Die Extrakte werden in Kanada aus medizinischen Cannabis-Blüten gewonnen und können direkt über Nimbus Health bestellt werden.

Ben Langley, CEO und Mitbegründer der GROW® Group PLC, erklärte: "Die Erweiterung des Produktportfolios bei Nimbus Health, um die medizinischen Cannabis-Magistralformulierungen der Marke GROW®, ist für die GROW® Group als globales Unternehmen von strategischer Bedeutung. Damit verwirklichen wir unsere Vision, Partnerschaften mit Unternehmen einzugehen, um die Versorgung von Patient*innen mit pharmazeutischer Qualität zu sichern und Ärzt*innen eine größere Auswahl an medizinischen Cannabisprodukten für ihre Patient*innen zu fairen Preisen zu bieten. Die medizinische Cannabis-Blütensorte, die unter der GROW®-Marke von Nimbus Health vertrieben wird, ist in Großbritannien gut bekannt, wo Ärzt*innen sie insbesondere für die Behandlung von Schlafstörungen bei chronischen Erkrankungen und palliativen Krankheitszuständen einsetzen."

Der CEO und Mitbegründer von Nimbus Health, Linus Weber, sagte: "Unsere langjährige Beziehung zur GROW® Group wird mit diesem Portfolio von vier GROW®-Markenprodukten für medizinisches Cannabis weiter ausgebaut und gestärkt. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft mit der GROW® Group zusammenzuarbeiten, um die Zukunft von medizinischem Cannabis - für chronisch kranke und palliative Patienten in Deutschland und Europa - zu gestalten."

Die gemeinsame Erweiterung des GROW®-Produktportfolios spiegelt die gemeinsame Mission von Nimbus und GROW® wider: Schwerkranke Patient*innen konsequent und nachhaltig mit den hochwertigsten medizinischen Cannabisprodukten aus zuverlässigen Quellen zu versorgen.

Nimbus Health ist ein voll lizenzierter pharmazeutischer Großhändler und Hersteller aus Deutschland mit eigenen Lagereinrichtungen und einem unabhängigen Vertriebsteam, um medizinische Produkte auf Cannabisbasis bei Apothekern zu bewerben. Nimbus' Mission ist es, schwerkranke Patienten konsequent und nachhaltig mit den hochwertigsten medizinischen Cannabisprodukten aus zuverlässigen Quellen zu versorgen. Nimbus Health ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des globalen Pharmaunternehmens Dr. Reddy's Laboratories Ltd.

GROW® ist ein in Großbritannien ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in London und Tochtergesellschaften in Deutschland, Irland und Spanien. GROW wurde 2017 gegründet und konzentriert sich ausschließlich auf Cannabis-Medikamente und die Sicherstellung des Zugangs zu diesen Medikamenten für die Patienten, die davon profitieren.

Als einer der Marktführer im Vereinigten Königreich betreibt GROW® ein "Patient First"-Modell, das sowohl Eigenmarkenmedikamente als auch strategische Partnerschaften und Markenlizenzvereinbarungen mit führenden Drittmarken umfasst. GROW® ist stets bestrebt, ein breites Angebot an differenzierten Cannabismedikamenten sicherzustellen, um optimale Ergebnisse für die Patienten zu erzielen.

Darüber hinaus arbeitet GROW® an der Entwicklung von Technologien, die die Cannabis-Medikamente der Zukunft durch biotechnologische Forschung und Entwicklung verbessern können.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.nimbus.health im medizinischen Fachbereich.

