Jessica Verfürth

Das eigene Imperium aufbauen - 5 Geschäftsideen, mit denen Frauen erfolgreich werden

Tostedt (ots)

Jessica Verfürth ist Business-Mentorin für Frauen. Mit ihrem Bosslady Consulting berät sie Kundinnen in allen Fragen rund um die Themen Onlinestrategie, Verkaufspsychologie und Prozessautomatisierung. Ihr selbsterklärtes Ziel ist es, aus Frauen echte Unternehmerinnen zu machen, die wissen, wie man ein Geschäft auf Erfolgskurs bringt.

In der männerdominierten Businesswelt haben Frauen es häufig schwer. Oft neigen sie dazu, ihre eigenen Leistungen kleinzureden. Bescheidenheit hindert sie daran, in größeren Maßstäben zu denken. Und auch, wenn es um finanzielle Themen geht, müssen Frauen immer wieder zurückstecken, weil sie sich oft unter Wert verkaufen. Jessica Verfürth ist Business-Mentorin für Frauen und unterstützt diese mit ihrem Bosslady Consulting dabei, ihr Unternehmen groß herausbringen. Sie hatte es im Leben selbst nicht leicht - und kennt die Hemmungen, die einen davon abhalten können, ein eigenes Geschäft aufzubauen, daher aus eigener Erfahrung. Durch ihre Beratungen hinsichtlich Business-Aufbau und Onlinestrategien lernen ihre Kundinnen, sich in der männerdominierten Business-Szene durchzusetzen und ein automatisiertes Geschäft aufzubauen, bei dem der Kontostand ihren Fähigkeiten entspricht. Im Folgenden hat die Expertin fünf Geschäftsideen für Frauen verraten, die mit ihrem eigenen Business erfolgreich werden möchten.

Idee 1: Arbeit als Coach

Aufgrund ihrer eigenen Lebenserfahrungen, darunter sowohl Erfolge als auch Krisen, liegt es für viele Frauen geradezu auf der Hand, sich als Trainerin, Coach oder Beraterin selbstständig zu machen. Die Möglichkeiten sind hier vielfältig. Bevor man mit Klienten arbeitet, empfiehlt es sich jedoch, zunächst eine psychologisch fundierte Ausbildung zu absolvieren.

Idee 2: Affiliate-Marketing

Die Affiliate-Marketing-Branche ist milliardenschwer - die perfekte Alternative für alle, die es sich nicht vorstellen können, als Coach zu arbeiten. Die einzige Voraussetzung ist ein gewisses Talent, mit Menschen in Kontakt zu treten und ihnen die Produkte anderer zu empfehlen. Durch die damit erzielte Provision ist es durchaus möglich, fünf- bis siebenstellige Summen pro Monat zu verdienen. Wie überall kommt es aber natürlich auch hier auf die Nische und den Arbeitsaufwand an, den man investiert.

Idee 3: Dienstleistungen

Ob virtuelles Kundenmanagement, Webdesign oder technische Prozessumsetzung: Gerade im digitalen Bereich ist es durchaus möglich, als Dienstleister erfolgreich verschiedene Angebote zu verkaufen. Wichtig ist hierbei eine gute Digitalstrategie, die sicherstellt, dass die Einnahmequelle lukrativ ist und es auch bleibt.

Idee 4: Network Marketing

Im Network Marketing können Frauen sich langsam und nachhaltig ein passives Einkommen aufbauen. Das eigene Business wird quasi schlüsselfertig geliefert. Dabei eröffnen sich im Network Marketing drei Optionen: der direkte Produktvertrieb, Einnahmen durch Dauerkunden, die über einen Link ihre Produkte bestellen können oder der Teamaufbau von Businesspartnern.

Idee 5: Tätigkeit im E-Commerce

Der Aufbau eines eigenen Onlineshops ist nach wie vor eine der lukrativsten Geschäftsideen, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Zu Beginn braucht es allerdings eine wettbewerbsfähige Geschäftsstrategie. Zudem muss klar sein, wie es gelingen kann, zufriedene Kunden und hohe Umsatzzahlen zu generieren.

