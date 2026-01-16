VanDrie Group

Weißwurstgrenze nach Berlin verlegt

VanDrie Group serviert Kalbfleischfrühstück

Bild-Infos

Download

Uddel/Essen (ots)

Zum Auftakt der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin gab es in der "Holland-Halle" Kalbsweißwurst von der VanDrie Group. Der deutsche Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Alois Rainer, und Femke Marije Wiersma, die niederländische Ministerin für Landwirtschaft, Fischerei, Ernährungssicherheit und Natur, eröffneten die IGW dort gemeinsam.

Chefkoch Edgar Buhrs vom niederländischen Familienbetrieb VanDrie Group präsentierte den Besuchern seine selbstgemachten Weißwürstchen mit Kalbfleisch. Während der gesamten 10-tägigen IGW zeigt Chefkoch Edgar Buhrs, was Gutes mit Kalbfleisch möglich ist. Wer möchte, schaut am Stand der VanDrie Group in Halle 18 vorbei und nimmt an den Kochpräsentationen mit Verkostung teil.

Kalbfleisch - das Besondere ganz einfach

Das zarte Kalbfleisch ist leicht zuzubereiten. Es ist ausgesprochen vielseitig und gibt für jeden Geschmack etwas her. Dabei legt Weltmarktführer VanDrie Group Wert darauf, das Kalb "From Nose to tail" zu verarbeiten - alles wird verwertet. Allein aus der Kalbsschulter gibt es verschiedene Zuschnitte, die sich schmoren oder braten und als Ragout, Gulasch, Frikassee oder Braten zubereiten lassen. Wer sich nicht entscheiden kann oder Inspiration braucht, ist auf der Website www.kalbfleisch.info gut beraten mit Rezeptideen und nützlichem Wissen zu den Teilstücken und deren Zubereitung. Auf den Social-Media-Kanälen "Kochen mit Kalbfleisch" finden Endverbraucher regelmäßig Rezeptinspirationen für besonders feine Gerichte sowie gute Tipps für leichtere Varianten oder praktische Meal Preps und schnelle Gerichte für die Woche. Für Profiköche bietet die VanDrie Group seit 2025 ebenfalls eine Kampagne. Die Kanäle "Kochkunst mit Kalbfleisch" auf Instagram und LinkedIn teilen Gastro-Wissen und Hacks für Fachleute und Anregungen für Speisekarte und Restaurant. Ausgangspunkt für die kulinarische Expertise des Kalbfleischunternehmens ist ein festes Team aus Chefköchen.

Kalbfleisch mit gutem Gewissen genießen

Verbraucher können bei der VanDrie Group auf die Qualität des Kalbfleisches vertrauen: Das Qualitätssicherungssystem "Safety Guard" des niederländischen Familienbetriebs gewährleistet Nahrungsmittelsicherheit und artgerechte Tierhaltung innerhalb der gesamten Produktionskette. Der Weg von jedem Stück Fleisch kann lückenlos bis zum Ursprungskalb zurückverfolgt werden. Auch Antibiotikagebrauch, Umweltschutz und nachhaltige Produktion werden in Safety Guard geregelt und überwacht. Alle Unternehmen der VanDrie Group sind hier integriert. Dazu zählen Kälbermastbetriebe, Molkereirohstoff- und Kälberfutter-Hersteller, Kälberschlacht- und Zerlegebetriebe sowie Kalbsfell-Verwertungsbetriebe und der Ameco-Rinderschlachthof.

Weiteres Bildmaterial können Sie unter folgendem Link herunterladen:

https://files.seidl-agentur.com/index.php/s/7xYQRMqGEQoEWH7

Bitte verwenden Sie den Bildnachweis:

www.vandriegroup.de

und folgende Bildunterschrift: V.l.n.r.: Ruth Bouwstra, Director Corporate Affairs & Quality VanDrie Group, Edgar Buhrs, Chefkoch VanDrie Group, Femke Marije Wiersma, niederländische Ministerin für Landwirtschaft, Fischerei, Ernährungssicherheit und Natur, Jean Rummenie, Staatssekretär des niederländischen Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei, Ernährungssicherheit und Natur.

Den aktuellen CSR-Report können Sie über folgenden Link aufrufen:

https://annualreport.vandriegroup.com/

Aktualisierte Version 16.06.2026 12:56

Original-Content von: VanDrie Group, übermittelt durch news aktuell