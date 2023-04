Wunderflats

Mühelose Mietverwaltung: Wie Outsourcing den Stress aus dem Vermietungsgeschäft nehmen kann

Berlin (ots)

Vermietende organisieren viel mehr als nur die Schlüsselübergabe: Von der Verifizierung der Mieter:innen über Inventar-Checks vor Ort bis hin zur Endreinigung ist die Vermietung von möbliertem Wohnraum mitunter mit erheblichem Aufwand verbunden. Der neue Service "Wunderflats Plus" übernimmt diese Aufgaben und sorgt mit Strategien zur Mieteinnahmen-Optimierung, die Nachfrage-, Ertrags- und Kostenprognosen berücksichtigen, für eine optimale Auslastung des Mietobjekts. Durch die kontinuierliche Auswertung dieser Kennziffern wird eine maximale Rendite sichergestellt. Ein Einrichtungsteam plant und organisiert zudem die Möblierung und erstellt ein auf die Fläche und die Mieter:innen zugeschnittenes Angebot. Der Service richtet sich insbesondere an Vermietende, die häufig reisen, mehrere Objekte in verschiedenen Städten verwalten oder beruflich stark eingespannt sind und Immobilien als passives Einkommen nutzen. Der Service wird bereits in Berlin, Hamburg und seit Kurzem auch in München angeboten.

Professionelle Mietverwaltung, Vor-Ort-Organisation und hohe Auslastung

Vermietende können Fahrten zu ihren Mietobjekten in der Regel von der Steuer absetzen. Vielen ist der Aufwand für Kontrollfahrten oder Schlüsselübergaben jedoch zu hoch - vor allem, wenn sie an mehreren Standorten vermieten, oft im Ausland oder mit ihrer eigentlichen Arbeit eingespannt sind. Möblierte und mittelfristig vermietete Wohnungen erfordern hier eine noch häufigere Betreuung vor Ort und sind aufgrund der wechselnden Mietparteien mit einem höheren Verwaltungsaufwand verbunden.

Wunderflats bietet nun nicht nur die Plattform für mittelfristiges möbliertes Wohnen, sondern entlastet Vermietende auch vom zeit- und ressourcenintensiven Tagesgeschäft. Die Expert:innen für Vermietungsmanagement erstellen professionelle Inserate, organisieren Besichtigungen, Wohnungs- und Schlüsselübergaben, wählen die Mieter:innen aus und kommunizieren mit ihnen, prüfen die Inventarlisten, beheben Internetprobleme und kümmern sich um Wartung, Reparaturen und Endreinigung. Außerdem passen sie die Preise laufend an die Nachfragedynamik an, reagieren auf neue Anfragen und verhandeln mit den Mieter:innen die Anfangs- und Endtermine, so dass mietfreie Zeiträume entfallen. Der Service beinhaltet zudem die Wunderflats-Standards: verifizierte Mieter:innen, schnelle und sichere Vertragsabschlüsse, professionelle Wohnungsfotos, Bezahlung nur bei erfolgreicher Buchung und professionelle Betreuung.

Für diesen Service zahlen Vermietende 20 Prozent der Monatsmiete sowie die darauf erhobenen Steuern; das Inserat auf der Wunderflat-Plattform ist bereits inklusive.

"Wir haben mit unserem Angebot einen Nerv getroffen", sagt Cristina Sala Blesa, Director of Business Development bei Wunderflats. "Wunderflats ist die erste Wahl für Vermietende, die ihre Einnahmen maximieren und flexibel mit ihrem Immobilienbesitz agieren möchten. In Berlin und Hamburg, wo wir den Service bereits anbieten, ist die Nachfrage im vergangenen Jahr um gut 70 Prozent gestiegen."

Einrichtungsberatung und Möblierungsservice aus einer Hand

Der zusätzliche Einrichtungsservice von Wunderflats geht über die reine Möblierung hinaus und bietet eine umfassende und maßgeschneiderte Lösung für eine Immobilie. Zunächst wird die Wohnung begutachtet, um festzustellen, ob sie sich für eine möblierte Vermietung eignet. Das Team kalkuliert dann die monatlichen Ausgaben und die potenziellen Mieteinnahmen und schlägt Einrichtungsstile vor, die auf die erwarteteZielgruppe zugeschnitten sind, und berücksichtigt dabei die besonderen Anforderungen der Räumlichkeiten. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Wohnung komplett mit Möbeln, elektronischen Geräten, Dekoration und Textilien wie Bettwäsche, Reinigungs- und Waschmitteln sowie Küchenutensilien ausgestattet ist.

"Sobald der Einrichtungsprozess abgeschlossen ist, koordinieren wir eine gründliche Endreinigung und arrangieren ein professionelles Fotoshooting, um die Immobilie im besten Licht zu präsentieren. Unser Team erstellt dann ein ansprechendes Inserat und stellt es umgehend online, um die Mieteinnahmen ohne Verzögerung zu generieren", sagt Cristina Sala Blesa.

Über Wunderflats

Wunderflats ist Deutschlands Marktführer für mittelfristiges möbliertes Wohnen. Das Berliner Scale-up wurde 2015 von Jan Hase und Arkadi Jampolski gegründet. Die Plattform verbindet Wohnungssuchende und Wohnungsanbieter:innen mit einfachen und sicheren Lösungen für die mittelfristige Vermietung mit einer Mindestmietdauer von einem Monat. Wunderflats bietet geprüfte Mietverträge und zusätzliche Vermieterdienste an, die von einem professionellen Fotoshooting der Wohnung bis hin zu einer Full-Service-Vermietungsmanagementlösung reichen. Wunderflats listet derzeit über 30.000 Wohnungen in Europa und hat über 160 Mitarbeiter:innen. Weitere Informationen finden Sie unter wunderflats.com.

