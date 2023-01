Fuchs & Schmitt GmbH & Co. KG

Fuchs Schmitt MEN X Pitti Immagine Uomo

Aschaffenburg (ots)

Fuchs Schmitt, der führende Outdoor-Spezialist für Jacken und Mäntel im Bereich DOB, stellt seine neue Männerkollektion "Fuchs Schmitt MEN" auf der Herrenmodemesse Pitti Immagine Uomo vor. Die ausschließlich für das Fachpublikum ausgetragene Messeveranstaltung bildet den Auftakt für die Herbst/Winter 2023-Saison und findet vom 10. bis 13. Januar 2023 in Florenz statt.

"Die Pitti Immagine Uomo gehört zu den renommiertesten internationalen Messen und ist eine der wichtigsten Plattformen für die Herrenmodeindustrie", resümiert Fuchs Schmitt-Geschäftsführerin Andrea Krumme. "Wir freuen uns sehr, unsere neue Menswear-Kollektion in diesem exklusiven Rahmen präsentieren zu können."

Fuchs Schmitt MEN bietet eine Fülle an innovativen Materialien wie 2-tone Crash, hochwertiges Softshell, 20 deniers Ripstop mit leichtem Ciré-effect sowie woven und welded Designs als Alternative zum Steppdesign. Wollchecks für sportive wattierte Overshirts und strukturierte Wollqualitäten für lässige City Manteltypen.

Die Stilwelt der Kollektion bewegt sich von cool-urban bis sportiv-funktional und reicht vom Bomber-Blouson über Parkas im Scandi Look und Pufferjackets bin hin zu lässigen Steppmänteln und Hemdtypen. Hinzu kommen hybride Materialmix-Jacken mit integriertem Keyring, leichte Steppjacken und Westen sowie Fleece-Shirts. Accessoires wie Cord Caps, Mützen und Schals bieten Kommerzialität und modische Highlights. Das Farbkonzept bietet 2-Colour-Windows: Looks in burnt orange, olive, kitt, camel, navy, stormy blue und Looks in royal, grün, orange und black.

Der Messestand für die Pitti-Vorstellung wurde in moderner und verchromter Optik konzipiert und zeigt bereits die ersten Entwürfe des innovativen und maßgeschneiderten Ladenbaukonzepts für Fuchs Schmitt MEN. Auf den Verkaufsflächen wird dann durch "Pop-ups" die Herrenwelt mit den Damen verknüpft. So bilden Styles der Damenkonfektion das Spiegelbild zu den Herren und der Handel kann kompetent eine thematische Geschlechterwelt aufbauen. Neben einem großen Videoscreen, Smartframes und Highlight-Modulen wird das nach dem Rebranding neue "Doppel-Fuchskopf"-Logo, das symbolisch für die beiden Fuchs Schmitt-Welten steht, in der Messepräsentation zu sehen sein.

Über Fuchs Schmitt

Fuchs Schmitt ist der führende Outdoor-Spezialist für Jacken und Mäntel. Das Unternehmen steht für hohen Qualitätsanspruch und permanente Innovationen und setzt den Wandel nicht nur mit der neuen Dreidimensionalität seiner Marken - Fuchs Schmitt, Fuchs Schmitt MEN, THE FOX - kontinuierlich fort, sondern auch mit der strategischen Neugliederung der Kollektion in verschiedene Lifestyle-Segmente. Die Brands sind bei führenden Bekleidungshäusern, Filialisten und Konzernen sowie im E-Commerce-Bereich erfolgreich vertreten. Im Bereich DOB genießen die Marken seit vielen Jahren ein hohes Maß an Vertrauen beim Handel und den Endkundinnen. Fuchs Schmitt ist seit 1967 im Markt vertreten und seit 1989 im Besitz der MV Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG in Lingen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmensitz ist Aschaffenburg.

Fuchs Schmitt MEN X Pitti Immagine Uomo

10. bis 13. Januar 2023

Fantastic Classic, RONDINO, Stand 7

Fortessa da Basso

V.Ie Filippo Strozzi, 1

50129 Florenz, Italien

Original-Content von: Fuchs & Schmitt GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell