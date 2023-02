Ambienta

Ambienta startet dritte Assetklasse: Ambienta Credit - Der neue Bereich wird sich ausschließlich auf Umweltchampions konzentrieren

Mailand/München (ots)

Ambienta SGR SpA, einer der größten und führenden Asset Manager in Europa mit Schwerpunkt auf ökologischer Nachhaltigkeit, hat heute den Start der neuen Investmentstrategie Credit bekanntgegeben.

Der grundlegende Nachhaltigkeitsgedanke von Ambienta, der auf der Überzeugung beruht, dass ökologische Nachhaltigkeit "der Megatrend unter den Megatrends" ist, hat sich seit der Unternehmensgründung vor über 15 Jahren nicht geändert. Nachdem sich das Unternehmen zunächst auf das Private-Equity-Segment konzentrierte und 2019 Ambienta X - seinen Geschäftsbereich Public Markets - gründete, erweitert es sein Portfolio nun auf Unternehmenskredite. Hierbei handelt es sich um eine natürliche Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie, bei der Ambienta Synergien aus seiner branchenführenden Expertise beim Thema Nachhaltigkeit nutzen kann.

Wie alle neuen Produkte von Ambienta fallen auch die Kreditprodukte unter Artikel 9 der "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR). Ambienta kombiniert die Erfahrung des Credit-Teams bei Kreditinvestitionen mit der einzigartigen Expertise des Nachhaltigkeits- und Strategieteams sowie mit der breiteren Plattform und dem Know-how des Unternehmens. Wie im Private-Equity-Segment wird der Bereich Credit mit Unternehmen zusammenarbeiten, die sich durch stabile Endmärkte und starke defensive Geschäftsmodelle auszeichnen, sowie Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die zur Verbesserung der Ressourceneffizienz bzw. zur Verringerung der Umweltverschmutzung beitragen. Die Rede ist von den so genannten "Umweltchampions".

Bei der Umsetzung dieser Strategie wird das Credit-Team von Ambienta dieselben proprietären und mehrfach ausgezeichneten Methoden anwenden, die dem Erfolg von Ambienta Private Equity und Ambienta X zugrunde liegen. Die "Environmental Impact Analysis" (EIA) stellt dabei sicher, dass die positive Umweltbilanz eines Zielunternehmens nachvollziehbar und messbar ist. Das Programm "ESG in Action" bewertet das ESG-Profil der Zielunternehmen und trägt zu dessen Verbesserung bei. Beide Methoden wurden für Kreditrisiken entsprechend angepasst.

Das Credit-Team von Ambienta wird von Ran Landmann als Partner und CIO geführt. Ran Landmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Investments. Vor seiner Tätigkeit bei Ambienta war er Senior Managing Director und Portfolio Manager bei CVC Credit, wo er für Investitionen in Unternehmenskredite in Europa verantwortlich war und dem Investment Committee angehörte. Nishan Srinivasan wechselte als Partner und Head of Origination zu Ambienta Credit. Zuvor war er Managing Director und Global Co-Head of Leveraged Finance Origination bei Credit Suisse. Nishan Srinivasan bringt 26 Jahre Erfahrung in Sourcing, Strukturierung und Durchführung von Leveraged-Finance-Transaktionen für Unternehmen in Europa und den USA mit.

Ran Landmann und Nishan Srinivasan haben in ihren frühen Berufsjahren miteinander gearbeitet und diese berufliche Beziehung seit über 22 Jahren aufrechterhalten. Die beiden Partner werden zudem von einem starken Team von Kreditspezialisten unterstützt, die alle in London angesiedelt sind.

Nino Tronchetti Provera, Gründer und Managing Partner von Ambienta, sagt: "Ambientas Investment-These und unser fester Glaube an ökologische Nachhaltigkeit als Grundpfeiler für langfristiges Wachstum erlaubt es uns, praktisch jede Anlageklasse zu entwickeln. Unser Kreditfonds bietet beispielsweise eine weitere Möglichkeit der Partnerschaft mit Nachhaltigkeits-Champions, die keine Mehrheitsbeteiligungen verkaufen wollen. Ein hervorragendes Team von Kreditspezialisten in Verbindung mit unserer eigenen Expertise im Bereich Nachhaltigkeit macht Ambienta Credit zu einer wirklich einmaligen Gelegenheit, die den Spirit und die Überzeugungen von Ambienta verkörpert."

Ran Landmann, Partner und CIO von Ambienta Credit, sagt: "Ich freue mich, in dieser entscheidenden Zeit zu Ambienta zu kommen. Ich bin stolz, ein talentiertes Team führen zu dürfen, das daran arbeitet, erstklassiges Kredit-Underwriting mit außerordentlichen Umweltleistungen zu verbinden. Ich freue mich darauf, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und Management-Teams Zugang zu Ambientas führenden internen ESG- und Nachhaltigkeitsexperten zu verschaffen, sowie den Nachhaltigkeitskonzepten von Sponsoren oder Unternehmen dank Ambienta Glaubwürdigkeit und Validität zu verleihen."

Ambienta ist ein europäischer Investor im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit, der in private und öffentliche Märkte investiert. Von Mailand, London, Paris und München aus verwaltet Ambienta Assets in Höhe von mehr als 3 Milliarden Euro. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Investitionen in private und öffentliche Unternehmen, die von ökologischen Megatrends angetrieben werden und deren Produkte oder Dienstleistungen die Ressourceneffizienz und den Umweltschutz verbessern. Im Private-Equity-Bereich hat Ambienta bisher 59 Investitionen getätigt. Im Public-Equity-Sektor hat Ambienta einen der weltweit größten und vollständig auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichteten Absolute-Return-Fonds aufgelegt und verwaltet eine ganze Reihe weiterer nachhaltiger Anlageprodukte von risikoarmen Multi-Asset-Fonds bis hin zu Long-Only-Equity-Fonds.

www.ambientasgr.com

