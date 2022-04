Intensemed Consulting GmbH

Daniel Harbs: Wie Unternehmer Energie und Tatendrang zurückerlangen können

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Daniel Harbs ist der Geschäftsführer der Intensemed Consulting GmbH und Facharzt für Allgemeinmedizin. Mit seinem Team aus Gesundheitsspezialisten begleitet er Führungskräfte auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Erfolg. Durch ihre Expertise aus den Bereichen Medizin, systemisches Coaching, Personal Training und Ernährungswissenschaften haben die Gesundheitsexperten die Coaching-Programme "Gesundheitsgipfelstürmer" ins Leben gerufen. Sie sollen Unternehmern helfen, ihren Stoffwechsel in Schwung zu bringen und ihr Immunsystem zu stärken, um wieder mit mehr Energie und Tatendrang ihren Alltag zu meistern.

"Viel (Arbeit) hilft nicht immer viel", heißt es in einem Sprichwort. Und doch wird in den meisten Berufen viel Einsatz immer noch gerne gesehen. Manchmal setzen wir uns aber auch selbst unter Druck und geraten in eine Tüchtigkeitsfalle, um unsere Ziele zu erreichen. Dabei führen gerade Menschen, die zu viel arbeiten, oft das Gegenteil herbei: Sie spüren, dass ihre Leistungsfähigkeit nachlässt, fühlen sich antriebslos und werden häufig krank. Das hemmt nicht nur den beruflichen Erfolg, sondern kann auch das eigene Privatleben enorm belasten. In der Hoffnung, schnelle Ergebnisse zu erzielen, greifen viele Betroffene nach billigen Gesundheitsprodukten aus dem Supermarkt. Doch solche Präparate helfen meist nur flüchtig und schnell ist die Motivation dann wieder verloren. "Dabei darf man nicht annehmen, dass ein einfacher Urlaub dieses Problem lösen könnte. Vielmehr müssen die Aspekte Stoffwechsel, Bewegung und Ernährung genauer betrachtet werden, um zu alten Kräften zurückzukehren", erklärt Daniel Harbs, Facharzt und Autor des Buches "Burnout ist out".

Daniel Harbs über die Wichtigkeit eines intakten Stoffwechsels

Der Allgemeinmediziner weiß um die Wichtigkeit eines intakten Stoffwechsels, Immunsystems sowie einer gesunden Darmflora. In seiner Zusammenarbeit mit Menschen geht er deshalb ganzheitlich vor: "Unsere Kunden bekommen vier Experten an die Seite gestellt: mich als Arzt, einen systemischen Coach, eine Sportexpertin für das Training und eine Ökotrophologin, die sich mit Ernährungswissenschaft und Ernährungssoziologie auskennt." In seinem 2021 erschienenen Ratgeber "Immun, fit und gesund - ohne Medikamente" erklärt Harbs, dass gerade für Unternehmer, die eine hohe Arbeitsleistung erbringen müssen, ein gesunder Stoffwechsel und ein intaktes Immunsystem wichtig seien.

Dabei kann durch richtige Ernährung, Entspannung und Bewegung der Stoffwechsel insofern beeinflusst werden, dass der Körper alle wichtigen Nährstoffe aufnehmen und optimal verarbeiten kann. Der Experte hatte in früheren Jahren selbst häufig mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen und weiß, was Vitamine und Mineralien für Stoffwechsel, Immunsystem und Darmgesundheit bewirken können.

Durch die Gesundheitsgipfelstürmer zu besserer Immunität und Performance

Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie ist wohl kaum etwas wichtiger als ein starkes Immunsystem. Doch viele Facetten unseres westlichen Lebensstils können zu einer Schwächung des Stoffwechsels beitragen, der das Rückgrat von Körperfunktionen wie der Immunabwehr ist. Harbs setzt in seiner Therapie daher auch auf orthomolekulare Methoden, die ebenso Eingang in das Gesundheitsgipfelstürmer Coaching gefunden haben. Im Mittelpunkt des präventiven Ansatzes stehen die Zugabe von Vitaminen und Mineralien, um Krankheiten vorzubeugen oder sie sogar teilweise zu behandeln.

Um seinen Kunden eine optimale Behandlung und ein auf sie zugeschnittenes Coaching-Programm zu ermöglichen, sendet der Facharzt seinen Kunden im ersten Schritt einen Stuhltest und Kapillarblut-Testsets, mit welchen die Kunden sich selbst Blut aus der Fingerbeere entnehmen können. Diese Proben werden dann ins Labor gesendet und ausgewertet. Auf diese Weise kann ein individueller Therapieplan für die Teilnehmer erstellt werden - stets mit dem Ziel, ihr Immunsystem zu stärken und ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. Was Kunden dabei an dem Programm besonders schätzen, ist, dass es komplett online stattfinden kann - so können sie es einfach in ihren Arbeitsalltag integrieren. "Am Ende ist es immer so, dass sich unsere Kunden mit dem Programm fitter fühlen. Sie schlafen besser, bringen mehr Leistung und werden deutlich seltener krank", resümiert Harbs.

Vier Experten, eine Mission: Gesund und leistungsfähig durch den Alltag gehen!

Gesundheit ist sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext das wichtigste Gut in unserem Leben. Stressbedingte Erkrankungen wie Burnout betreffen nicht nur die Wirtschaft, sondern wirken sich auch dramatisch auf das private Leben aus. Umso wichtiger ist es, Menschen im Bereich Gesundheit aufzuklären und sie dabei zu unterstützen, sich eine gesunde Lebensweise anzueignen. So können sie langfristig gesund und mit vollem Elan ihrer Arbeit nachgehen, ihr Privatleben mit Lebensfreude gestalten - und persönliche Gipfel erfolgreich stürmen!

Sie möchten auf Gesundheitsgipfeltour gehen und zu mehr Gesundheit, Performance und Umsatz gelangen - ohne dabei von einem Experten zum nächsten rennen zu müssen? Starten Sie jetzt Ihren Aufstieg und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Gesundheitsgespräch mit Daniel Harbs und seinem Team. Weitere Informationen unter: https://gesundheitsgipfelstuermer.de/

Original-Content von: Intensemed Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell