Kinderzimmer kosten Miete: Schauspielerinnen Victoria Trauttmansdorff und Theresita Colloredo rufen Corona-Nothilfe für Künstlerfamilien ins Leben

Mit Unterstützung des Vereins "Wirtschaft kann Kinder" konnten seit Anfang letzten Jahres 300.000 Euro an 350 bedürftige Künstler:innenkinder ausgezahlt werden.

Von den pandemiebedingten Ausfällen kultureller Veranstaltungen sowie zahlreicher Theater- und Filmproduktionen sind darstellende Künstler:innen in ganz Deutschland finanziell betroffen und in besonderem Maße Eltern und Alleinerziehende. Um hier schnell und gezielt zu helfen, haben die Schauspielerinnen Victoria Trauttmansdorff (Thalia-Theater) und Theresita Colloredo (freie Szene) gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein "Wirtschaft kann Kinder e. V." (WKK) in der Vorweihnachtzeit 2020 das Projekt "Corona oder nicht Corona - Kinderzimmer kosten Miete" ins Leben gerufen. Insgesamt wurden mit der Spendenaktion, die in Kürze ausläuft, knapp 300.000 Euro eingesammelt und an 350 bedürftige Künstler:innenkinder unter 18 Jahren ausgezahlt. Jede Familie erhielt einen einmaligen Zuschuss zur Kinderzimmermiete von rund 850 Euro pro Kind.

Unbürokratische Hilfe und psychologischer Beistand

"Trotz erheblicher Einnahmeverluste müssen Mieten bezahlt, Kinder versorgt und die Teller gefüllt werden", sagt Mitinitiatorin Victoria Trauttmansdorff. "Und wir wussten nicht, wie lange die Theater in Deutschland geschlossen bleiben müssen." Der Verein "Wirtschaft kann Kinder" hat die Ausschreibung, die Antragsabwicklung und die Bürokosten übernommen. "So ging jeder Cent der Spenden direkt an die bedürftigen Familien und nicht an eine Charity-Organisation mit Wasserkopf." Projektleiterin Analena Mathis ergänzt: "Wir helfen direkt, schnell und unkompliziert. Die Maßgabe vom WKK ist es, auf die individuellen Bedürfnisse von Menschen einzugehen, die sonst keine Unterstützung erhalten". Das Team des Vereins hat jeden einzelnen Antrag geprüft und bearbeitet. "Wenn etwas fehlte, haben wir direkt zum Hörer gegriffen und die Anträge gemeinsam mit den Betroffenen ausgefüllt", erzählt Analena Mathis. "Unser Telefon stand in dieser Zeit nicht mehr still. Es war ein absoluter Ausnahmezustand, weil wir natürlich auch psychologischen Beistand geleistet haben."

Der psychologische Druck auf Kinder und Familien ist enorm, und finanzielle Hilfe kann die Situation etwas entspannen. WKK-Vorstandsvorsitzender Christoph Gröner sieht es als Unternehmer als seine soziale Pflicht an, sich um diejenigen zu kümmern, die stärker unter der Krise leiden. Der von ihm mitgegründete Verein setzt sich für die Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ein, gleich wo oder wie sie aufwachsen. "Durch die Anschubfinanzierung in Höhe von 100.000 Euro konnten wir quasi im selben Moment loslegen und betroffenen Kolleg:innen helfen", sagt Trauttmansdorff. "Es war eine Soforthilfe von jetzt auf gleich, ohne peinliche Fragen beantworten zu müssen, wie sonst üblich, wenn man staatliche Hilfe beantragt und quasi einem Verhör ausgesetzt ist. Das mitzuerleben, war eine besondere Erfahrung. Soziales Engagement und Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft, tut jedem gut, das hält einen menschlich!"

Über "Wirtschaft kann Kinder e. V." (WKK)

Der Verein "Wirtschaft kann Kinder" wurde im Februar 2020 gegründet. Den Vorstand bilden Prof. Dr. Rüdiger Grube und Christoph Gröner gemeinsam. Der WKK fungiert als Dachverein, um andere Vereine, Stiftungen und gemeinnützige Organisationen zu unterstützen. Das Hauptziel des Vereins ist es, Chancengerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland zu fördern, gleich wo oder wie sie aufwachsen. Der familiäre oder finanzielle Hintergrund hat immer noch große Auswirkung auf ihren Werdegang. Hier wollen engagierte Unternehmer:innen Perspektiven schaffen und gemeinsam als Menschen, Bürger:innen und Unternehmer:innen in die Zukunft Deutschlands investieren - und damit den Namen des Vereins Wirklichkeit werden lassen: Wirtschaft kann Kinder! Mehr über die Arbeit und die geförderten Projekte von "Wirtschaft kann Kinder e. V." unter:

