Bahmann Coaching GmbH

Weihnachten gesund verbringen - Jan Bahmann verrät, von welchen Weihnachtsleckereien er abrät und welche man unbedenklich genießen kann

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Jan Bahmann ist Abnehmcoach und unterstützt seine Kundschaft dabei, ihr Wunschgewicht zu erreichen und dauerhaft zu halten. Dabei legt er großen Wert darauf, dass seine Kundinnen nicht nur Gewicht verlieren, sondern auch ein neues Bewusstsein für Ernährung entwickeln.

Weihnachtszeit ist Schlemmerzeit. Nicht nur zu Hause kommen jetzt verlockende Genüsse auf den Tisch - auch ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt steht bei vielen auf dem Programm. So manch Figurbewusste betrachten die Adventszeit allerdings mit gemischten Gefühlen: Wirklich kalorienarm scheinen die Spezialitäten nicht zu sein. Ist die Gewichtszunahme an Weihnachten demnach zwangsläufig inklusive? "Nicht unbedingt", meint Jan Bahmann. Er ist Abnehmcoach und weiß genau, welche weihnachtlichen Leckereien unliebsame Spuren hinterlassen und welche man sich getrost gönnen kann. Im Folgenden hat er verraten, wie man die Weihnachtszeit ganz ohne Verzicht überstehen kann, ohne dabei an unliebsamen Pfunden zuzunehmen.

1. Apfelwein statt Feuerzangenbowle oder Glühwein

Der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt darf für die meisten Besucher nicht fehlen. Wer allerdings auf eine kalorienärmere Variante abzielt, sollte statt zu Feuerzangenbowle oder Glühwein eher zu Apfelwein greifen. Dieser weist einen niedrigeren Alkohol- und damit auch Zucker- und Kaloriengehalt auf und bleibt dennoch ein echter Gaumenschmaus.

2. Bratapfel und Lebkuchen statt Schmalzgebäck und Schokofrüchten

Auch Schmalzgebäck und Schokofrüchte erfreuen sich einer großen Beliebtheit auf dem Weihnachtsmarkt. Der hervorragende Geschmack geht dabei allerdings mit einer Menge Kalorien einher. Wer trotzdem naschen und dabei Kalorien sparen möchte, sollte daher eher zu Bratapfel und Lebkuchen greifen.

3. Maronen statt gebrannter Mandeln

In Zucker gebrannte Mandeln sind zwar extrem lecker, doch ebenso reich an Kalorien. Ein Tütchen mit 100 Gramm bringt es auf knapp 500 Kalorien. Ganz anders sieht es mit aromatischen Maronen aus: Mit rund 200 Kalorien pro 100 Gramm sind sie ein schlanker Genuss und zudem richtig gesund - das liegt an dem hohen Ballaststoffgehalt, dem geringen Fettanteil sowie an den vielen wertvollen Nährstoffen wie Kalium, Magnesium, Vitamin C und B-Vitaminen. Zusätzlich halten die Leckereien lange satt und unterstützen eine gesunde Darmflora. Maronen schmecken übrigens nicht nur beim Bummel über den Weihnachtsmarkt, sondern sind auch ganz einfach aus dem heimischen Backofen.

4. Flammkuchen statt Reibekuchen

Reibekuchen, Kartoffelpuffer oder Kartoffelpfannkuchen - egal, wie man die würzigen Leckereien nennt, sie bleiben echte Kalorienbomben. Das liegt nicht etwa an den Kartoffeln selbst, sondern an ihrer Zubereitung: Die geriebenen Kartoffeln saugen das Fett geradezu auf und werden somit zum vorweihnachtlichen Schrecken für die Hüfte. So haben drei Reibekuchen mit Apfelmus bereits satte 700 Kalorien.

Flammkuchen dagegen kann ohne Reue verzehrt werden. Die elsässische Spezialität ist eine kalorienarme Alternative und schmeckt zudem hervorragend. Das liegt auch daran, dass der Teig hauchdünn ausgerollt wird, was für ein überaus angenehmes Mundgefühl sorgt. Neben dem klassischen Flammkuchen mit magerem Speck gibt es mittlerweile vegetarische und vegane Varianten, sodass alle Figurbewussten nach ihrem persönlichen Lebensstil glücklich werden und schlank bleiben können.

5. Flammlachs statt Brat- und Currywurst

Ein Drittel Fett und über 600 Kalorien pro Portion - das ist die betrübliche Bilanz der Brat- und Currywurst. Als figurfreundliche Alternative ist der aus Finnland stammende Flammlachs mittlerweile ein echter Hit auf dem Weihnachtsmarkt. Der gegrillte Fisch mit Dip bringt es auf rund 200 Kalorien pro 100 Gramm und bietet damit eine gute Alternative.

6. Ofenkartoffel statt Pommes Frites

Auch Pommes Frites sind allseits beliebt. Deren hoher Kaloriengehalt ist dabei aber kein Geheimnis. Als gesündere Alternative bieten sich Ofenkartoffeln mit Quark an. Sie kommen pro Stück auf etwa 300 Kalorien und machen lange satt. Schmeckt der Quark allerdings sehr sahnig, sollte man sich auch hier etwas zurückhalten.

Wer sich an die oben erwähnten Alternativen hält, kann ganz ohne schlechtes Gewissen naschen und den Weihnachtsmarkt in vollen Zügen genießen.

Suchen auch Sie Unterstützung zum Erreichen oder Halten Ihres Wohlfühlgewichts? Melden Sie sich jetzt bei Jan Bahmann und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Bahmann Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuell