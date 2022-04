Holger Jost

Paul Leschik: Ohne Kapital gründen und die Work-Life-Balance erfolgreich gestalten

Engen (ots)

Paul Leschik ist selbstständiger Finanzberater bei der TELIS FINANZ AG. Als Mentor und Experte für Finanzfragen unterstützt er Menschen, ihren Traum vom beruflichen und privaten Lebensglück zu verwirklichen - und das ohne Einsatz von Eigenkapital. In der Zusammenarbeit mit seinen Geschäftspartnern zeigt ihnen der Erfolgsprofi auf, wie sie mit dem richtigen Mindset ein eigenes Business aufbauen, das ihnen finanzielle Freiheit und mehr Zeit für ihre Träume ermöglicht.

Finn, Kunde von Paul Leschik, hat mit 17 Jahren seine Ausbildung im öffentlichen Dienst abgebrochen. Sie machte ihm keinen Spaß und er sah darin keine Perspektive mehr. Die nächsten 40 Jahre einen solchen Job auszuüben - das erschien Finn wie der reinste Albtraum, denn er hatte große Träume und suchte nach einer Möglichkeit, sie zu erfüllen. Auch viele andere Menschen und besonders junge Menschen kennen dieses Gefühl. Sie wollen Verantwortung für ihr Leben übernehmen, finanzielle Freiheit genießen, eventuell eine Familie gründen und sorgenfrei ihren Träumen nacheifern. Doch stattdessen erleben sie im Laufe ihres Berufslebens, dass der am Anfang eingeschlagene Weg nicht dem entspricht, was sie in ihrem Berufs- und Privatleben erreichen wollen. Sie fühlen sich im Hamsterrad gefangen, sehen keine Perspektive mehr, auch die Anerkennung von Chef und Arbeitskollegen fehlt - und noch obendrauf fühlen sie sich durch ihr geringes Einkommen wenig bis gar nicht für ihre Leistungen gewürdigt. Paul Leschik kennt diese Situation von seinen Kunden nur zu gut.

Durch seine ganzheitliche Unterstützung und finanzielle Expertise finden jedoch Menschen wie Finn wieder den "Ausgang" aus ihrer Situation - und eine neue Tür zu mehr Erfolg, Glück und Freiheit! Als Mentor begleitet Paul Leschik seine Partner auf ihrem Weg zum erfolgreichen Unternehmertum und zu einer ausgeglichenen Work-Life-Balance. Wer dabei, wie auch Leschiks neuer Partner Finn, den Einstieg bei der TELIS FINANZ AG wählt, darf sich als stolzes Mitglied der "PowerPeople" sehen. Dabei handelt es sich um ein Team von über 280 Mitarbeitern, das es sich mit geballter Motivation, Expertise und Erfolgsstreben zur gemeinsamen Aufgabe gemacht hat, Menschen mit finanziellen Belangen zur Erfüllung ihrer privaten und beruflichen Ziele zu verhelfen. Finanzprofi Paul Leschik gelingt das unter anderem durch eine ganzheitliche Betrachtung und Vermittlung der acht Lebenssäulen.

Durch die acht Lebenssäulen zu einer erfolgreichen Work-Life-Balance

Wenn Unzufriedenheit im beruflichen und privaten Alltag die Oberhand gewinnt, dann liegt das meistens daran, dass eine der acht Lebenssäulen - Gesundheit und Fitness, Persönlichkeit und Wachstum, Beruf und Karriere, Finanzen und Vermögen, Sinn und Erfüllung, Familie und Freunde, Partnerschaft sowie Lebensfreude - im eigenen Leben nicht ausreichend integriert und berücksichtigt wird. Paul Leschik weiß, dass eine harmonische und erfolgreiche Work-Life-Balance jedoch nur entstehen kann, wenn diese acht Säulen vereint werden.

Durch den ganzheitlichen Ansatz ermöglicht der Experte seinen Schützlingen und angehenden Finanzberatern, Erfüllung im Beruf zu finden und finanzielle Freiräume für private Träume zu schaffen - stets mit dem Ziel, seine Geschäftspartner mit ins Team zu holen und zu "PowerPeople" zu machen. Zahlreiche Erfolgsgeschichten und positive Kundenrückmeldungen motivieren die Finanzberater der TELIS FINANZ AG in ihrer täglichen Arbeit mit Menschen und bestätigen sie in ihrer systemischen Herangehensweise.

So wurde Paul Leschik Finanzexperte und Wegweiser für junge Menschen

Auch Finanzprofi Paul Leschik erkannte vor einigen Jahren in seinem eigenen Wendepunkt im Leben die große Chance, sein eigenes Business zu gründen und Unternehmer zu werden. Mithilfe seines Mentors Holger Jost fand er erfolgreich den Einstieg und vermittelt heute sein gewonnenes Wissen und seine Expertise an seine Geschäftspartner weiter. Sein Job ermöglicht ihm, vielen Menschen in finanziellen Belangen zu helfen. Außerdem zeigt er ihnen einen individuellen Weg zum privaten und beruflichen Glück.

Wer sich dabei auch wie Leschik für einen Einstieg bei der TELIS FINANZ AG entscheidet, profitiert langfristig von seinem Wissen sowie der Motivation und dem Zusammenhalt der "PowerPeople". "Ich liebe meinen Job, weil ich als Unternehmer zu 100 Prozent Verantwortung für mein Leben, mein Einkommen sowie meine Familie übernehmen kann. Gleichzeitig habe ich das Privileg, anderen Menschen den Weg zu finanzieller Freiheit aufzeigen zu dürfen." Was den passionierten Finanzexperten dabei von anderen Marktteilnehmern unterscheidet, ist ganz offenbar sein Talent, Menschen zu motivieren und dazu zu bewegen, groß zu denken.

Sie wünschen sich auch, endlich aus dem Hamsterrad auszusteigen und ein verwirklichtes privates und berufliches Leben zu gestalten? Dann melden Sie sich bei Paul Leschik und vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch!

Original-Content von: Holger Jost, übermittelt durch news aktuell