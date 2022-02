Pets Deli

Nach 1 Million Views auf Instagram: Pets Deli startet Giftköder-Petition zum Schutz von Haustieren

Berlin. (ots)

In der vergangenen Woche rief das in Berlin ansässige Tierfutter-Start-Up Pets Deli mit seiner Kampagne "Mein Tier ist keine Sache!" zur schärferen Verfolgung von Giftköder-Tätern auf. Bereits innerhalb einer Woche erreichte die Debatte über 1 Million Views auf Instagram und mehr als 100 Posts unter dem Hashtag #meintieristkeinesache. Dies zeigt, wie sehr den Deutschen das Wohl der Fellnasen am Herzen liegt und wie besorgniserregend die aktuellen Meldungen rund um tägliche Giftkörder-Attacken für Besitzer sind.

"Jeden Tag gibt es Giftköder-Warnungen in Deutschland. Es kann nicht sein, dass Millionen Tierbesitzer in ständiger Angst um ihre Tiere leben müssen, weil geltende Gesetze keinen ausreichenden Schutz bieten und die Behörden nicht ausreichend aufgestellt sind, Giftköder-Täter zu verfolgen. Tiere sind keine Sache, sondern Familie!"

- Jan Billenkamp, CEO Pets Deli -

Im Zuge der begonnenen Debatte ruft Pets Deli zur Unterschrift der Petition "Mein Tier ist keine Sache!" auf. Darin wird das Bundesjustizministerium zur Prüfung aufgefordert, ob die aktuell geltenden Tierschutz-Gesetze tatsächlich ausreichend sind, um Giftköder-Täter zu verfolgen und zu bestrafen - oder ob das Gesetz durch einen neuen Giftköder-Paragraphen erweitert werden muss, weil Tiere im Alltag praktisch immer noch als Sache gesehen werden. Das Bundesinnenministerium wird aufgefordert (gegebenenfalls zusammen mit den Ländern) zu prüfen, ob die Behörden vor Ort genug Kapazitäten haben, Anzeigen wegen Giftködern nachzugehen.

Ziel ist es, 50.000 Unterschriften zu sammeln, um an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages zu adressieren, ein Umdenken anzuregen und langfristig unsere Vierbeiner zu schützen.

Zur Petition:

https://chng.it/MvCqThmrwX

Hintergrund:

https://www.petsdeli.de/pages/meintieristkeinesache

Download Pressematerial:

https://drive.google.com/drive/folders/1qThJRvINwYflk6QlP9QkVCKrmpBJynjY

Über Pets Deli:

Das 2014 gegründete Tierfutter-Start-Up Pets Deli gilt als einer der führenden Anbieter von hochwertiger Hunde- & Katzennahrung. Die Mission von Pets Deli "a better world for pet lovers" bedeutet, dass wir nicht nur hochwertiges Futter produzieren, das die Gesundheit der Fellnasen optimal unterstützt. Es bedeutet auch, dass wir uns stark machen für Themen, die uns und anderen Tierbesitzern am Herzen liegen.

