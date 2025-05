Ausgeglichen statt aufgedreht / So bleiben aktive Hunde mental und körperlich in Balance

tails.com

Ob energiegeladener Junghund oder lauffreudiger Vierbeiner - aktive Hunde brauchen mehr als nur die tägliche Gassirunde. Hunde, die nicht ausreichend gefordert werden, zeigen das oft durch Unruhe, Bellen oder unerwünschtes Verhalten. Doch die richtige Mischung aus cleveren Spielideen, Denksport, sinnvoll eingesetztem Hundesport und bedarfsgerechter Ernährung kann helfen und für mehr Ausgeglichenheit im Alltag sorgen.

"Körperliche Bewegung und mentales Training gehen Hand in Hand - unterstützt durch hochwertiges Futter, das den Energiehaushalt stabil hält und die Konzentrationsfähigkeit fördert", erklärt Dr. Antonia Klaus, Tierärztin bei Tails.com. "Mit den richtigen Impulsen wird der Alltag nicht nur spannender für den Hund, sondern auch entspannter für den Menschen."

Wer also Spiel, Training und Fütterung klug miteinander kombiniert, kann auch mit wenig Zeit viel erreichen: für die Gesundheit, das Wohlbefinden - und die Harmonie im Alltag.

Intelligenzspiele für zuhause

Auch bei schlechtem Wetter oder an Tagen mit wenig Zeit muss ein aktiver Hund nicht auf Beschäftigung verzichten. Intelligenzspiele fordern den Verstand und helfen dabei, überschüssige Energie auf positive Weise abzubauen.

Futterspiele: Verstecke Leckerlis in einem Handtuch oder unter Bechern. Für Fortgeschrittene eignen sich Spielzeuge mit Klappen, Schiebern oder Drehscheiben.

Geruchsunterscheidung: Lass deinen Hund lernen, bestimmte Gegenstände anhand ihres Geruchs zu identifizieren - etwa das Lieblingsspielzeug oder ein Kleidungsstück.

Klickertraining: Gezielt Denken fördern - mit dem Klicker lernt dein Hund, kleine Aufgaben selbstständig zu lösen.

Dr. Antonia Klaus empfiehlt: "Starte mit leichten Übungen und steigere den Schwierigkeitsgrad langsam - so bleibt dein Hund motiviert und hat dauerhaft Freude am Mitmachen. Achte darauf, lieber kurze Einheiten häufiger anzubieten, als zu lange an einer Übung zu bleiben."

Spielspaß zum Selbermachen: DIY-Ideen für deinen Hund

Selbstgemachtes Spielzeug ist nicht nur günstig, sondern lässt sich ganz einfach an die Vorlieben deines Hundes anpassen - und das oft mit Dingen, die man ohnehin zu Hause hat:

Schnüffelteppich: Eine Matte mit eingeflochtenen Stoffstreifen wird zum spannenden Suchspiel für Leckerlis - ideal für die Nasenarbeit.

Zerrspielzeug aus T-Shirts: Aus alten T-Shirts geflochtene Seile eignen sich perfekt für Zerr- und Apportierspiele.

Futterflasche: Eine leere Plastikflasche, mit etwas Trockenfutter gefüllt, animiert den Hund dazu, durch Rollen oder Drücken an die Belohnung zu kommen - natürlich nur unter Aufsicht. Leere Toilettenpapierrollen lassen sich ebenfalls sehr gut verwenden - Leckerchen reinlegen und dann beide Seiten mit Papier verstopfen. Dein Hund darf dann "auspacken"

Dr. Antonia Klaus sagt: "Achte darauf, nur ungiftige Materialien zu verwenden und dass keine Gefahr besteht, dass dein Hund Gegenstände zerkaut, sich daran verletzt oder Kleinteile verschlucken könnte."

Gemeinsam aktiv: Hundesport macht Spaß und stärkt die Bindung

Hundesport bietet nicht nur körperliche Auslastung, sondern stärkt auch das Vertrauen zwischen Mensch und Hund. Je nach Rasse, Alter und Temperament gibt es passende Aktivitäten:

Agility: Ein abwechslungsreicher Hindernisparcours mit Tunneln, Hürden und Slalomstangen, der die Beweglichkeit, das Tempo und die Aufmerksamkeit des Hundes fördert. Besonders geeignet für aktive Hunde mit hoher Auffassungsgabe und Spaß an Herausforderungen.

Hoopers: Ideal für Hunde, die gelenkschonend beschäftigt werden sollen. Hier läuft der Hund durch Bögen und um Tonnen - ganz ohne Sprünge, aber mit viel Spaß und Teamarbeit auf Distanz. Perfekt für Hunde, die gerne auf Distanz arbeiten, eine gute Orientierung zeigen und körperlich nicht zu stark belastet werden sollen - etwa ältere, körperlich eingeschränkte oder sehr lauffreudige Hunde.

Treibball: Bei dieser Aktivität treibt der Hund große Gymnastikbälle in ein Ziel - ideal für Hütehunde mit ausgeprägtem Arbeitswillen. Besonders geeignet für Vierbeiner, die gerne "denken" und Aufgaben strukturiert angehen.

Canicross: Sportlich unterwegs im Team - beim Canicross laufen Mensch und Hund gemeinsam an einer elastischen Leine. Für echte Power-Duos gibt es sogar Wettbewerbe. Ideal für energiegeladene Hunde mit hoher Ausdauer und enger Bindung zum Menschen, die gerne in Bewegung sind und ein gutes Lauftempo mitbringen.

Bevor es losgeht, empfiehlt sich ein gründlicher Gesundheitscheck beim Tierarzt oder der Tierärztin. So stellt man sicher, dass dem sportlichen Abenteuer nichts im Weg steht.

Wie das richtige Futter zur inneren Balance beiträgt

Aktive Hunde brauchen nicht nur körperliche und geistige Auslastung - auch eine ausgewogene Ernährung spielt eine zentrale Rolle für ihr Wohlbefinden. Hochwertiges Hundefutter mit den richtigen Nährstoffen unterstützt die Konzentrationsfähigkeit, sorgt für ein stabiles Energielevel, ohne zu überdrehen. Individuell zusammengestelltes Futter wie von Tails.com bietet maßgeschneidertes Trockenfutter, das zu 100 % an Alter, Rasse, Lebensstil und vieles mehr angepasst ist. Es besteht aus hochwertigen, proteinreichen und natürlichen Zutaten mit allen essenziellen Nährstoffen für den Hund. Auf diese Weise deckt Tails.com alle Ernährungsbedürfnisse von Hunden ab. Diese bedarfsgerechte Fütterung schafft damit die ideale Grundlage für entspannte Spiel- und Trainingsmomente im Alltag.

Ein ausgelasteter Hund ist ein glücklicher Hund. Ob mit Denkspielen im Wohnzimmer, kreativem Spielzeug aus dem Haushalt, sportlichen Herausforderungen im Freien oder der richtigen Ernährungsweise - lass Dich inspirieren und finde heraus, was das Richtige für deinen Hund ist.

