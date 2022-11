PAWLIK Group

Hochkarätige Gäste in Hamburg: Joachim Pawlik begrüßt Dr. Joachim Gauck, David Coulthard und Bruce Dickinson auf dem Pawlik Congress

Hamburg (ots)

Hochkarätige Gäste in Hamburg: Joachim Pawlik begrüßt am 15. November 2022 Bundespräsident a.D. Dr. Joachim Gauck, Fußballweltmeister Jürgen Klinsmann (virtuell), Rock-Legende Bruce Dickinson, Kampfjetpilotin Nicola Winter und Neurowissenschaftler Prof. Dr. Volker Busch zum Thema "Kohäsion - die Bindungskräfte von morgen". Der Congress und die Vorabendveranstaltung mit dem ehemaligen Formel 1-Rennfahrer David Coulthard finden im Gastwerk Hotel Hamburg statt.

Der 21. PAWLIK Congress wird eröffnet von Joachim Pawlik, dem Gründer und CEO der PAWLIK Group. In seiner Keynote gibt er den rund 250 Teilnehmenden Einblicke in das Congress-Thema "Kohäsion - Die Bindungskräfte von morgen". "In Zeiten großen Veränderungsdrucks wird der Zusammenhalt der Menschen für die Gesellschaft und für Unternehmen immer wichtiger," so Joachim Pawlik: "Daher haben wir uns der Frage gestellt, was Bindung schafft und was zerstört." In seinem Vortrag wird Pawlik erste Ergebnisse einer mit dem rheingold Institut durchgeführte Studie zu Bindungsfaktoren vorstellen und Handlungsempfehlungen für Führungskräfte ableiten. Die prominenten Redner beleuchten die Thematik aus ihrem Wirkungsbereich.

Moderiert wird der Congress von der Journalistin Dunja Hayali.

Die Anmeldung für den 21. Pawlik Congress in Hamburg ist noch möglich online unter www.pawlik-congress.com/tickets/.

Einen Überblick sowie Informationen zur Congress-Teilnahme per Streaming erhalten Sie auf der Congress-Website: www.pawlik-congress.com

Über PAWLIK Consultants

PAWLIK Consultants wurde 1996 von Joachim Pawlik in Hamburg gegründet. Mit mehr als 400 Mitarbeitenden an international 15 Standorten bietet die Unternehmensgruppe Personal- und Organisationsentwicklung, Personalberatung und Digitalberatung. Der systemische Beratungsansatz stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Durch Ventures und Beteiligungen weitet PAWLIK sein Leistungsportfolio für den digitalen Wandel stetig aus. Mit PINKTUM, einem der größten E-Learning-Anbieter Deutschlands, der international dynamisch expandiert, ist PAWLIK Consultants auch im Zukunftsmarkt E-Learning stark positioniert.

Über Pawlik Congress

Der Pawlik Congress ist die Netzwerkveranstaltung im Norden mit Wissensimpulsen und individuellen Sichtweisen erfolgreicher Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur. Er wurde 2002 von Joachim Pawlik, Gründer und CEO der PAWLIK Group, ins Leben gerufen. Jedes Jahr setzt der Pawlik Congress ein neues Thema rund um Persönlichkeitsfaktoren, Leadership und das Erreichen großer Ziele. Prominente Speaker:innen wie Edward Snowden, Reinhold Messner, Alena Buyx, oder Christian Lindner sprechen dazu vor rund 250 Unternehmerinnen, Geschäftsführern, Managern, die den Pawlik Congress jedes Jahr in Hamburg besuchen.

Original-Content von: PAWLIK Group