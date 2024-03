Unitree

NVIDIA GTC Konferenz丨Unitree H1 humanoider Roboter umarmt die Welt mit KI

Hangzhou, China, 22. März 2024 (ots/PRNewswire)

Am 19. März 2024 hielt NVIDIA-CEO Jensen Huang im SAP Center in San Jose, Kalifornien, eine Grundsatzrede mit dem Titel "Witness the Transformative Moment of AI" (Erleben Sie den transformativen Moment der KI) und eröffnete damit offiziell die NVIDIA GTC-Konferenz 2024.

Unitree H1 wurde auf der Konferenz vorgestellt und arbeitet mit NVIDIA zusammen, um die tiefgreifende Entwicklung globaler KI-Roboter zu fördern.

Unitree H1 hat vor einiger Zeit mit einer Bewegungsgeschwindigkeit von 3,3 Metern pro Sekunde einen Weltrekord für die Geschwindigkeit eines humanoiden Roboters in voller Größe aufgestellt. Die potenzielle Geschwindigkeit übersteigt 5 m/s und wartet darauf, dass jeder sie erforscht und entwickelt. Er ist der weltweit leistungsstärkste humanoide Roboter mit ähnlichen Spezifikationen.

Unitree H1 Der weltweit erste motorgetriebene humanoide Roboter in voller Größe springt und dreht sich auf dem Boden. Der von Unitree selbst entwickelte KI-Roboteralgorithmus, der auf der GPU-beschleunigten Robotersimulationsplattform von NVIDIA basiert, ermöglicht es dem H1, selbständig Hochgeschwindigkeitsläufe, das Tragen von 30 kg Gewicht, das Hinauf- und Hinuntergehen von Treppen sowie eine Vielzahl von hochdynamischen Tanzbewegungen zu erlernen, und er kann weiterhin verschiedene Arten von Bewegungen erlernen. Die GPU-Rechenleistung hat die Entwicklung globaler Roboter erheblich beschleunigt.

Unitree H1 Parameter des humanoiden Roboters in Originalgröße:

Körpergröße Wert: Höhe ca. 180CM, Gewicht ca. 47kg

DOF of Each Leg: 5 (Hüfte×3 + Knie×1 + Knöchel×1)

DOF jedes Arms: 4 (ausbaufähig)

Spitzendrehmoment-Dichte: 189N.m/Kg

Ausdauer: Batteriekapazität 864Wh, maximale Spannung 67,2V, schnell austauschbar

Maximales Gelenkdrehmoment: Knie-Drehmoment ca. 360N.m, Hüftgelenk-Drehmoment ca. 220N.m, Knöchel-Drehmoment ca. 45N.m, Armgelenk-Drehmoment ca. 75N.m

360° Tiefenabtastung: 3D LIDAR + Tiefenkamera

Mehr Informationen über H1: www.unitree.com/h1

KI befindet sich an einem Wendepunkt, da generative KI eine neue Welle von Möglichkeiten schafft, die zu einem schrittweisen Anstieg der Inferenzarbeitslasten führt. Jensen Huang sagte, dass humanoide Roboter in unserer Welt in Zukunft eine größere Rolle spielen werden.

Die Entwicklung eines Modells für humanoide Roboter ist derzeit das spannendste Thema im Bereich der KI. Führende KI- und Robotik-Experten auf der ganzen Welt bringen verschiedene Spitzentechnologien und Ressourcen zusammen, um technologische Durchbrüche auf dem Gebiet der allgemeinen Robotik zu erzielen.

Unitree offizielle Open-Source-Zusammenfassung: https://www.unitree.com/opensource

