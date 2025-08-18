Fibank (First Investment Bank)

Fibank platziert erfolgreich eine 50-Millionen-Euro-Anleihe

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire)

SOFIA, Bulgarien, August 18, 2025 /PRNewaswire/ -- Fibank (First Investment Bank) hat erfolgreich eine private Anleihe mit einem Gesamtwert von 50 Millionen Euro platziert, die den MREL-Anforderungen voll entspricht. Obwohl die Bank bereits alle aufsichtsrechtlichen MREL-Standards erfüllt, stellt diese Emission einen strategischen Schritt dar, der ihre Stabilität, das Vertrauen der Anleger und ihre Fähigkeit, sich unter wettbewerbsfähigen Marktbedingungen zu refinanzieren, stärkt.

Die Anleihen stießen auf eine große Nachfrage bei den Anlegern, auch bei institutionellen Anlegern, und die Zeichnungen überstiegen das Angebot - ein klarer Beweis für das große Vertrauen in Fibank und ihre Entwicklungsstrategie. Die Anleihegläubiger erhalten einen festen jährlichen Kupon von 7 %, der im August 2029 fällig wird. Es wird erwartet, dass die Emission innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Begebung an einem geregelten Markt notiert wird.

Die Anleihen sind verzinslich, entmaterialisiert, nicht wandelbar, unbesichert, vorrangig, nicht nachrangig und frei übertragbar und werden zu Emissionsbedingungen ausgegeben, die keinen Prospekt erfordern.

"Dies ist die bisher größte Anleihe in Bulgarien, die von einer Bank in lokalem Besitz begeben wurde, was einmal mehr die Stabilität und die Wachstumsaussichten der First Investment Bank bestätigt. Der Erlös wird die Umsetzung unserer Entwicklungsstrategie im Privatkunden- und KMU-Bereich unterstützen und unsere Position als eines der führenden Unternehmen im bulgarischen Bankensektor weiter stärken", kommentiert Mr. Nikola Bakalov, Chief Executive Officer und Vorstandsvorsitzender der Fibank.

Das starke Interesse an der Anleihe der Fibank spiegelt die hervorragende Leistung der Bank in den letzten Jahren wider. Zum Ende des zweiten Quartals 2025 lag die Fibank mit 15,8 Mrd. BGN an fünfter Stelle im bulgarischen Bankensystem. Zur Jahresmitte verzeichnete die Bank einen Gewinnanstieg von 169% auf 110 Millionen BGN. Ihre Marktpositionen werden weiter gestärkt, wobei das stärkste Wachstum im Privatkundengeschäft zu verzeichnen ist.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2332102/Fibank.jpg

Original-Content von: Fibank (First Investment Bank), übermittelt durch news aktuell