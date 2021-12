Monavinci

Exit für Berliner ArtTech-Start-up: Gründer Hassan Elammar verkauft MONAVINCI an K&L Wall-Art

Berlin (ots)

Das Berliner Kunst-Start-up MONAVINCI (www.MONAVINCI.com) geht an die K&L Wall Art, einem der führenden Anbieter für individuelle Wohnraumdekorationen (www.wall-art.de). Damit erweitert der Spezialist für Wandtattoos, Fototapeten, Dekobuchstaben sowie Wandbilder das eigene Produktportfolio um das Angebot individueller Porträt-Zeichnungen. "Personalisierte Kunst, wie sie MONAVINCI anbietet, ist eine tolle Idee und ergänzt das Angebot von Wall Art. Daher mussten wir nicht lange überlegen zu investieren", sagt Geschäftsführer Nico Schneider-Lohrentz. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team und den internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Wir werden versuchen, MONAVINCI mit unseren Ideen bestmöglich weiterzuentwickeln."

MONAVINCI wurde 2018 von Hassan Elammar in Berlin gegründet. Das Start-up gilt als Pionier für personalisierte Zeichnungen. Dabei versteht sich das Unternehmen als Plattform, das Künstler:innen aus der ganzen Welt mit Kund:innen vernetzt und zusammenbringt. Gründer und Geschäftsführer Hassan Elammar, der selbst als einer der bekanntesten Künstler Deutschlands galt, konnte über die Jahre mehrere Hundert internationale Künstler auf der Website versammeln.

"MONAVINCI war und bleibt ein Herzensprojekt. Wir haben vielen talentierten Künstlerinnen und Künstler in Entwicklungsländern die Möglichkeit gegeben sehr gut von ihrer Kunst zu leben. Ihr Hobby wurde zum Beruf und damit ging auch oft ein Traum für sie und ihren Familien in Erfüllung. Auf der anderen Seite konnten unsere Kundinnen und Kunden unvergessliche Momente für immer verewigen. Ich bin glücklich darüber, dass ich meine Erfahrung als Unternehmer in so ein nachhaltiges, menschliches und künstlerisches Projekt einbringen konnte. Ich freue mich darum sehr, dass wir mit der K&L Wall Art einen starken Käufer haben, der unsere Vision teilt und MONAVINCI weiterentwickeln wird", sagt Hassan Elammar.

Zu den Investoren von MONAVINCI gehörten unter anderem erfolgreiche Unternehmer wie Rebuy-Gründer Marcus Börner, Around Home-Gründer Robin Behlau, BISS45-Gründer Philipp Gebhardt und Gerald Huesch, Gründer und Geschäftsführer der Global Leadership School, der zum Verkauf sagt: "Vom eigenen spitzen Bleistift bis zur global Mehrwert stiftenden Initiative hat Hassan Elammar durch MONAVINCI das Leben vieler Menschen auf der ganzen Welt bereichert, meines auch. Dieses unternehmerische und menschliche Gesamtkunstwerk ist bis ins Detail zu würdigen. Niemand ist nun besser aufgestellt als Wall Art, um MONAVINCI noch umfassender zu beflügeln und emporzuheben. Darüber freue ich mich für Hassan und für Wall Art - und für diejenigen, die in Zukunft bei MONAVINCI ihre besonderen Momente in Kunstwerke verwandeln."

Über die K&L Wall Art GmbH

Die K&L Wall Art GmbH stellt seit 2007 in Berlin Marienfelde mit Liebe zum Detail Wandtattoos, Fototapeten, Dekobuchstaben sowie Wandbilder her. Wall Art ist einer der führenden Anbieter für individuelle Wohnraumdekoration. Die Produkte werden über den eigenen Online-Shop www.wall-art.de vertrieben. Produziert wird on demand und auch individuelle Kundenwünsche werden umgesetzt. Ergänzend zu den Artikeln aus eigener Herstellung werden außerdem Mustertapeten, Wandfarben und Heimtextilien namhafter Hersteller angeboten.

Über MONAVINCI

Das Berliner Art-Tech-Start-up MONAVINCI vermittelt personalisierte Porträtzeichnungen auf höchstem Niveau. Dabei setzt die Plattform auf einzigartige, handgefertigte wie fotorealistische Kunstwerke. MONAVINCI wurde 2018 von Hassan Elammar gegründet, der zu diesem Zeitpunkt selbst zu den bekanntesten Künstlern Deutschlands zählte. Als Unternehmer hat er sich zum Ziel gesetzt mit seiner Idee einen Unterschied in der Welt zu bewirken: Darum arbeitet MONAVINCI ausschließlich mit Porträtzeichner:innen aus Entwicklungsländern zusammen. Mit den Aufträgen haben die Porträtmaler:innen die Möglichkeit von ihrer Kunst zu leben. Kund:innen von MONAVINCI erhalten einzigartige Werke und Unikate, erschaffen mit großer Handwerkskunst, Liebe zum Detail und hoher Qualität.

