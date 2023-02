Ambassadors of Europe in the World

Frühlingsgenuss mit Jamón Ibérico

Köstliche Rezeptvorschläge für die Spargelsaison: eine einzigartige gastronomische Reise

Mit dem Beginn der Spargelsaison, die von Mitte April bis Ende Juni dauert, hält der Frühling in der Küche Einzug. Das edle Gemüse, das auf unterschiedlichste Weise zubereitet werden kann, wird zusammen mit Jamón Ibérico zu einem kulinarischen Genuss für jeden Gaumen. Ebenso wie Spargel ist Jamón Ibérico ein Gourmetprodukt, das auf der ganzen Welt geschätzt wird. Dieses hochwertige Lebensmittel entsteht aus dem Zusammenspiel von Kultur, Tradition und einem einzigartigen, von Generation zu Generation weitergegebenen Know-how in perfekter Harmonie mit Innovation und eng verbunden mit der ländlichen Umgebung und ihren Menschen, für die der Jamón Ibérico viel mehr ist als nur ein Lebensmittel: Er ist ein Konzept, eine Lebenseinstellung und eine Leidenschaft, die ihn die Zeit und die gastronomische Vorstellungskraft überdauern lässt.

In der Spargelsaison und um den internationalen Verbrauchern die Vorzüge dieses kulinarischen Juwels näherzubringen, präsentiert die Werbekampagne "Jamones Ibéricos aus Spanien. Die Botschafter Europas in der Welt", gefördert vom Branchenverband der Produzenten des Jamón Ibérico (Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI)) mit Unterstützung der EU sowie zusammen mit dem renommierten Chefkoch Christian Sturm-Willms, Botschafter des Jamón Ibérico in Deutschland, originelle Rezepte mit Spargel und Ibérico.

Der deutsche Botschafter der Kampagne hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Exzellenz dieses Lebensmittels in neuartigen Kreationen bekannt zu machen, in denen er eine Delikatesse wie den Jamón Ibérico und das beliebte Gemüse in raffinierten und völlig neuen Kombinationen präsentiert.

Diese Zusammenarbeit ist Teil der Kampagne "Erwecken Sie Ihren Sinn für Ibérico", die darauf abzielt, den Verbrauchern die iberische Kultur und Küche näher zu bringen. Hierzu wird ein internationales Netzwerk von Köchinnen und Köchen als Botschafter aufgebaut, an dessen Spitze Mario Sandoval (mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet), die französische Köchin Amandine Chaignot (Chefköchin des Restaurants Pouliche), Carlos Gaytán (der erste Mexikaner mit Michelin-Stern), der großartige chinesische Koch Irven Ni und natürlich der Deutsche Christian Sturm-Willms (mit einem Michelin-Stern) stehen. Dabei handelt es sich um bekannte Vertreter der Haute Cuisine, die zu den größten Wegbereitern des Jamón Ibérico geworden sind - einem Produkt, das eine immer wichtigere Rolle auf der internationalen Gastronomie-Bühne spielt.

Fusionsküche par excellence

Der Jamón Ibérico ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Avantgarde-Küche auf der ganzen Welt geworden. Dieses Produkt ist so hochwertig und vielseitig, dass es eine breite Palette an kulinarischen Möglichkeiten bietet, um Familie und Freunde zu überraschen. Das beweisen die verschiedenen Zubereitungen von weltbekannten Chefköchinnen und -köchen, bei denen der Jamón Ibérico die Hauptrolle spielt. Mit der Kampagne "Jamones Ibéricos aus Spanien, die Botschafter Europas in der Welt" und ihren Botschaftern Mario Sandoval, Christian Sturm-Willms, Amandine Chaignot, Irven Ni und Carlos Gaytán bieten wir Ihnen ein einzigartiges Geschmackserlebnis, bei dem dieses Wahrzeichen der mediterranen Ernährung im Mittelpunkt steht und seine vielfältigen Möglichkeiten in der Gastronomie aufgezeigt werden.

Christian Sturm-Willms, Chefkoch des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants Yunico, ist bekannt für seine gelungene Fusion aus japanischer und mediterraner Küche. Das Ergebnis ist eine hervorragende Fusionsküche, die alle Sinne anspricht und überrascht. Für ihn ist "der Jamón Ibérico ein äußerst vielseitiges Produkt, mit dem ich meinen Rezepten eine unverwechselbare und originelle Note verleihen kann. Dank seiner Eigenschaften kann ich ganz besondere Geschmackserlebnisse erzielen, die ich mit anderen Lebensmitteln nicht erreichen könnte."

In der Spargelsaison kombiniert der deutsche Küchenchef diese Delikatesse mit einer aromatischen Miso-Suppe oder mit frischem Adlerfisch, im Ofen gebratenem Bimi, Süßkartoffelpüree und Jamón Ibérico.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und Buen provecho!

Spargel im Jamón-Ibérico-Mantel in Tempura

Zutaten:

1 Bund grüner Spargel

Jamón Ibérico

1 EL Maisstärke

1 Spritzer Eiswasser

1 EL Mehl

Salz

Wir haben Tempura mit Gemüse, Meeresfrüchten und sogar mit Früchten wie Melone probiert. Heute ist Spargel-Tempura an der Reihe. Mit einem Bund Grünspargel können wir im Handumdrehen eine köstliche Vorspeise, einen Hauptgang oder eine Beilage zaubern. Bei dieser Tempura-Zubereitung werden wir den knusprigen Teig und den Spargel im Mund spüren, der für einen guten Biss al dente gegart sein muss.

Zubereitung:

1. Den weißen Strunk entfernen und den Spargel mit etwas Salz einige Minuten lang al dente dämpfen oder kochen.

2. Mehl, Maisstärke und einen Spritzer Eiswasser in eine Schüssel geben. Gut verkneten, bis Sie einen leichten und homogenen Teig erhalten.

3. Den Spargel mit Jamón Ibérico umwickeln, mit dem Tempura-Teig bestreichen und bei 210 Grad in reichlich heißem Öl eine Minute lang bei ständigem Hin- und Herbewegen frittieren. So lange fortfahren, bis sich der Teig aufbläht und leicht gebräunt ist.

Ein einfaches Gericht, bei dem Sie den Spargel mit der Geschmacksexplosion des Jamón Ibérico kombinieren können.

Knusprig gebratener Adlerfisch und Panko Ibérico

mit Miso-Jamón Iberico-Shoyu-Butter, Bimi, Süßkartoffelpüree, Pinienkernen und Spargel

1. Gebratener Adlerfisch

Den Adlerfisch in einer Pfanne auf der Hautseite leicht knusprig braten, dann umdrehen und auch auf der anderen Seite kurz anbraten. Die Pfanne dann für 4-6 Minuten (je nach Dicke des Filets) mit dem Bimi in den Ofen stellen und den Fisch ziehen lassen.

2. Miso-Jamón Ibérico-Shoyu-Butter

Zutaten:

100 g Jamón Ibérico in Scheiben

1 Zwiebel

50 g Miso-Paste

1 kleiner Zweig Rosmarin

100 ml Fleischbrühe

50 ml Weißwein

50 ml Sahne

50 ml Milch

60 g Butter

Salz, Pfeffer

Lecithin

Zubereitung:

Den Jamón Ibérico und die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in einer Bratpfanne leicht anrösten.

Dann mit dem Weißwein ablöschen und die Brühe, Sahne und Milch hinzufügen. 10 Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen.

Den Rosmarin und die Miso-Paste hinzugeben und weitere 1-2 Minuten köcheln lassen, bis sich die Miso-Paste aufgelöst hat.

Durch ein feines Sieb abseihen und mit Salz und Pfeffer würzen.

Vor dem Servieren etwas Lecithin unterrühren, um die Sauce geschmeidig zu machen.

(Wenn Sie möchten, können Sie die Sauce mit etwas Stärke andicken.)

3. Knuspriges Panko Ibérico

Zutaten:

250 g Pankomehl

75 g Jamón Ibérico (fein gehackt)

50 g Butter

Salz, Pfeffer

Limettenschale

Zubereitung:

Die Butter in eine Pfanne geben und schmelzen lassen. Anschließend das Pankomehl und den fein gewürfelten Jamón Ibérico hinzugeben und zusammen anbraten, bis sie leicht gebräunt sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und zum Schluss etwas frische Limettenschale hinzufügen und beim Servieren über den Fisch gießen.

4. Bimi mit Pinienkernen aus dem Ofen

Zutaten:

250 g Bimi

Salz, Pfeffer

Pinienkerne (in einer Pfanne ohne Fett geröstet)

Olivenöl

Zubereitung:

Bimi waschen und abtrocknen, die Enden abschneiden und den Ofen auf 150 °C vorheizen. Das Gemüse in eine ofenfeste Form geben. Mit Olivenöl beträufeln und salzen.

Bimi etwa 15 Minuten im Ofen garen, bis sie leicht gebräunt sind. Damit sie nicht zu weich werden, zwischendurch mit einer Gabel kontrollieren.

5. Süßkartoffelpüree

Zutaten:

1 kg Süßkartoffeln

2 EL Olivenöl

100 ml Vollmilch

15 g Butter

Zubereitung:

Für das Süßkartoffelpüree zuerst die Süßkartoffeln schälen und in mittelgroße Stücke schneiden. Diese dann in einem Topf mit ausreichend Wasser schön weich kochen. Je nach Dicke dauert dies 25-30 Minuten. Dann das Wasser abgießen.

Die gekochten Süßkartoffeln zurück in den Topf geben. Olivenöl, Butter und Milch hinzugeben. Mit Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss würzen und zu einem Püree verarbeiten. Sollte es zu fest sein, mehr Milch hinzugeben und erneut pürieren.

6. Spargel

Zutaten:

12 Spargel der Saison

Salz

Zubereitung:

Den Spargel bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten lang kochen.

ANRICHTEN:

Bimi, Spargel, Süßkartoffelpüree und Fisch mit dem Panko auf einem Teller anrichten, die Pinienkerne über das Gemüse streuen, dazu Fleur de Sel und gemahlenen Pfeffer - fertig!

Qualitätskontrolle - Alle Informationen über Jamón Ibérico auf Ihrem Smartphone

ASICI hat die App Ibérico herausgebracht, eine revolutionäre Anwendung für mobile Geräte, mit der Sie Ihren Jamón Ibérico rückverfolgen und überprüfen können, ob er den geltenden Vorschriften entspricht. Lesen Sie dazu einfach den einzigartigen und individuellen Barcode auf dem Qualitätsstandard-Siegel ein, um auf die Rückverfolgbarkeitsinformationen des Produkts zuzugreifen.

Achten Sie vor dem Kauf Ihres Schinkens darauf, dass er eines der vier Siegel trägt, die garantieren, dass es sich tatsächlich um einen Jamón Ibérico handelt. Schwarz, rot, grün oder weiß: vier Siegel, vier Farben, vier Kategorien Jamón Ibérico.

Sie können ab sofort die App IBÉRICO, die für IOS und Android verfügbar ist, kostenlos herunterladen.

Über die Kampagne

Das Programm "Jamones Ibéricos aus Spanien, die Botschafter Europas in der Welt", das vom Branchenverband ASICI ins Leben gerufen und von der Europäischen Union kofinanziert wurde, läuft von 2021 bis 2023 in Deutschland, Spanien, Frankreich, China und Mexiko. Die Kampagne zielt nicht nur darauf ab, den Bekanntheitsgrad und die Wettbewerbsfähigkeit des Jamón Ibérico auf den Märkten zu erhöhen, sondern auch, diesen als gesunde mediterrane Spezialität zu positionieren.

Über ASICI

ASICI, der Branchenverband der Produzenten des Jamón Ibérico, ist eine gemeinnützige berufsübergreifende Organisation der Nahrungsmittel- und Landwirtschaftsindustrie (Organización Interprofesional Agroalimentaria, OIA), in der mehr als 95 % der Erzeugerorganisationen (Viehzüchter) und über 95 % der Verarbeiter (Industrie) von Jamón Ibérico paritätisch vertreten sind. Er wurde 1992 gegründet und 1999 vom Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung als berufsübergreifende Organisation für den Sektor des Jamón Ibérico anerkannt.

