BCP

BMW Ersatzteile München online kaufen bei Bavaria Car Parts

Bild-Infos

Download

Aufseß (ots)

Fakt ist: Mithilfe von original BMW Gebrauchtteilen lassen sich im Laufe eines Autolebens z. T. tatsächlich über 10.000EUR einsparen. Inwiefern durch den Verfall auf Grund von Zeit oder einen unglücklichen Unfall, im Leben eines PKWs kommt über kurz oder lang die Zeit in der einige Teile erneuert werden sollten. Egal ob eine Stoßstange, eine Autotür oder ein kleines, gleichwohl wichtiges Teilchen unter der Motorhaube. Um den Fahrzeug-Haltern sehr hohe Geldbeträge, die sie für neue Teile ausgeben würden, zu ersparen, verkaufen einige Online-Anbieter ausschließlich gebrauchte und geprüfte Original Ersatzteile.

Auf solche Fälle hat sich Bavaria-Car-Parts ausgerichtet. Die familiengeführte Firma mit mehr als zwanzig Jahren BMW-Erfahrung offeriert auf seiner Internetseite mehr als zwanzigtausend geprüfte Originalartikel von BMW an. Sowohl neue als auch gebrauchte BMW Ersatzteile für 1975er Modelle bis hin zu den aktuellsten Autos werden verkauft.

Vorallem für den Fall, dass Sie auf der Suche nach "BMW Ersatzteile München" sind, haben Sie mit Bavaria Car Parts den goldrichtigen Ansprechpartner gefunden.

Auf die Frage, wie denn die Geschäftsidee entstanden sei, führt Gründer, KFZ-Meister und ex Rallyefahrer Florian Niegel aus: "Wir haben für unsere privaten Autos Ersatzteile benötigt und am freien Markt kaum Zufriedenstellendes aufgespürt. Mal war die Qualität nicht so wie erhofft, die Bauteile waren unzureichend beschrieben oder falsch. Die Recherche gestaltete sich also diffizil. Unzählige Teile wurden gar nicht im Zubehör verkauft oder nur als hochpreisige Neuteile geboten."

Weiter erzählt der Spezialist für BMW Gebrauchtteile: "Zu oft werden Teile vernichtet und folglich auch entscheidende Ressourcen verschwendet, da Kraftfahrzeuge verschrottet werden anstatt die Bauteile weiterzuverwenden, die noch bereit für eine zusätzliche Runde wären. Mit dem Umweltbewusstsein im Hinterkopf, welches sich exakt in der jetzigen Zeit bei einem großen Anteil der Mitmenschen entwickelt, haben wir beschlossen diese Lücke zu schließen. Wir bescheren qualitativ hochwertigen Ersatzteilen ein weiteres Leben und das zu gerechten Preisen."

Die Mitarbeiter von Bavaria-Car-Parts veranschlagen anständig kalkulierte Preise und inspizieren jegliches Ersatzteil individuell. Für Fragen und Hilfestellung steht ein Chatfenster zur Verfügung, in dem man die Unklarheiten direkt mit einem Fachmann klären kann. In hilfreichen Videos, die direkt auf der Netzpräsenz vorliegen, erläutert Florian Niegel wie BMW-Besitzer die korrekten Ersatzteile mit Hilfe des Fahrzeugscheins, Fahrgestellnummer und Schlüsselnummer finden und wie sie auseinanderzuhalten sind. Weiterhin veranschaulicht der Firmengründer, wie entsprechende Teile zu identifizieren und im Internet Shop von Bavaria-Car-Parts zu finden sind. In praktischen Beispielen wird herausgearbeitet, wie sehr es sich rechnet, wenn man sich für ein gebrauchtes, geprüftes Ersatzteil für seinen BMW entscheidet.

Jedweder Fahrzeuglenker kennt die unschöne Spannung beim Aufmachen der Werkstattrechnung. Insbesondere beim Einsatz von Ersatzteilen kann der fällige Betrag für so manchen Kfz-Halter zu teuer sein. Besonders Markenersatzteile werden oft zu enormen Beträgen verkauft.

Es lohnt sich demnach den Erwerb eines gebrauchten und geprüften Ersatzteiles in Betracht zu ziehen. Somit kann der Wert des PKWs bestehen bleiben, ohne jede Menge Geld für brandneue Ersatzteile bezahlen zu müssen. Je nach Ersatzteil lassen sich bis zu 66% des Geldes einsparen, das für ein neues Originalteil investiert werden würde. Wo ein Steuergerät für die Luftfederung neu 751 Euro kostet, lässt sich genau dasselbe Ersatzteil gebraucht für 254 Euro finden.

Wenn mehrere Autoteile neu eingesetzt werden müssen, befindet sich der Gesamtbetrag des gesparten Geldes schnell im vierstelligen Bereich, wenn man sich für gebrauchte Ersatzteile entscheidet.

Fällt einem BMW-Inhaber beispielsweise im selben Jahr die Lenkhilfepumpe und der Drehmomentwandler aus, explodieren die Kosten der Reperatur zügig. Bloß die Kosten der neuen Ersatzteile kosten über 2000 EUR. Wenn besagter BMW-Lenker sich jedoch für gebrauchte Ersatzteile entscheidet, werden ihn Lenkhilfepumpe und Drehmomentwandler rund 600 EUR kosten. Der Eigentümer des BMWs kann in diesem Jahr also einen 4-stelligen Gesamtbetrag einsparen, angenommen, dass er mit gebrauchten Ersatzteilen verfährt.

Niegel pointiert: "Wir differenzieren uns zum normalen Gebrauchtteilemarkt in der Fokussierung auf Fahrzeuge der Marke BMW. Dadurch verfügen wir über die notwendige Soft- und Hardware, sowie das erforderliche Know-how um 100%-ig passende Bauteile für BMW-Fahrzeuge zu finden. Alle unsere Bauteile sind mit original BMW Teilenummer eingetragen und können mit Hilfe der Fahrgestellnummer des Kundenfahrzeuges eindeutig identifiziert und zugeordnet werden."

Im Durchschnitt lebt ein Auto ungefähr zwölf Jahre. So oder so werden Bauteile kaputtgehen und ausgetauscht werden müssen. Gesetzt den Fall, dass nun jedes ebendieser Teile gebraucht anstatt neu gekauft wird, lassen sich, je nach Häufigkeit der Reparaturanfälligkeiten, Geldbeträge im 4- oder sogar fünfstelligen Bereich sparen. Des Weiteren ist der Verzicht auf neue Teile nicht nur preisgünstiger, stattdessen auch umweltfreundlicher.

Mehr Informationen, auch zum Themengebiet "BMW Ersatzteile München", erhalten Sie unter https://www.bavaria-car-parts.de/

Original-Content von: BCP, übermittelt durch news aktuell