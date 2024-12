Alte Bekannte, neue Aufsteiger: Entwicklung im Domainmarkt 2024

IONOS SE

IONOS hat mit einem Portfolio von über 480 Domainendungen und mehr als 22 Millionen registrierten Domains einen umfassenden Einblick in die aktuellen Trends und Entwicklungen des Domainmarktes. Daher hat der größte europäische Hosting-Anbieter bereits zum dritten Mal in Folge die jährlichen Domainregistrierungen genauer unter die Lupe genommen, um herauszufinden, welche Domainendungen bei den Kundinnen und Kunden besonders beliebt sind. Welche neuen Domainendungen sind besonders populär und welche Schlüsselwörter werden am häufigsten verwendet?

Globale Top 10 TLDs: Zeitlose Klassiker dominieren

Die internationale Rangliste der am häufigsten bei IONOS registrierten Domainendungen bleibt auch 2024 erstaunlich konstant. Angeführt von .com und den bewährten Länder-TLDs .de, .co.uk, .fr und .es auf den Plätzen 2 bis 5 sowie den beiden generischen TLDs .info und .org auf den Plätzen 6 und 7, bleibt die Rangfolge unverändert. Auf den Plätzen 8 und 9 sind .net und .online jeweils um eine Position aufgestiegen, während .eu von Platz 8 auf Platz 10 zurückgefallen ist.

.gmbh steigt in Top 10 nTLDs auf

Bei den neuen Top Level Domains (nTLDs) zeigt sich ein ähnliches Bild, allerdings mit kleinen Veränderungen: .online und .store behaupten wie im Vorjahr ihre Spitzenpositionen. Ein Blick auf die größten Gewinner des Jahres zeigt den deutlichen Aufstieg von .gmbh. Die Domainendung konnte sich von Platz 14 im Vorjahr auf den 8. Platz verbessern. Die Endung .app klettert von Platz 5 im Jahr 2023 auf Platz 3. Auch .tech konnte sich um zwei Positionen verbessern und liegt nun auf dem 4. Platz.

Erwähnenswert ist außerdem .xyz, die von Platz 10 auf Platz 9 gestiegen ist, während die Allzweckendung .icu ("I see you") ihren Einzug in die Top 10 feiert und von Platz 12 auf Platz 10 vorrückt. .cloud, .site und .shop haben jeweils Plätze verloren und finden sich auf den Rängen 5 bis 7 wieder.

Neue Dynamiken bei Deutschlands Top TLDs

In Deutschland markiert das Jahr 2024 einen Wandel in der Rangfolge der Top Level Domains. Die Spitzenpositionen bleiben zwar fest in ihrer Hand von .de und .com und auch die österreichische TLD .at zeigt sich stabil und konnte ihren 5. Platz aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Andere Endungen wie .info auf Platz 3 (2023: Platz 4), .org auf Platz 4 (2023: Platz 6), .net Platz 6 (2023: Platz 8) und .store auf Platz 9 (2023: Platz 10) haben leicht zugelegt. Einen deutlichen Rückgang verzeichnet hingegen die Endung .eu, die vier Plätze verlor und vom 3. auf den 7. Rang zurückfiel. Auch .online auf Rang 8 und .ch auf Rang 10 verloren jeweils einen Platz.

Während .online und .store ihre Spitzenpositionen im IONOS nTLD-Ranking souverän behaupten, gibt es unter den neuen TLDs auf dem deutschen Markt Aufsteiger und Absteiger: Besonders hervorzuheben ist die Kapitalgesellschaftsendung .gmbh, die mit einem Sprung von Platz 6 auf Platz 3 auf das Siegertreppchen klettert. Auch .berlin auf Rang 7 (2023: Platz 8) und .tech auf Rang 8 (2023: Platz 10) konnten ihre Beliebtheit steigern. Die Endung .xyz katapultierte sich eindrucksvoll von Platz 15 auf Platz 10 und verzeichnet damit den größten Zuwachs innerhalb dieser Kategorie.

Auf der anderen Seite büßten einige nTLDs an Popularität ein. So fielen .cloud auf Platz 4 (2023: Platz 3), .shop auf Platz 5 (2023: Platz 4), .app auf Platz 6 (2023: Platz 5) und .dev auf Platz 9 zurück (2023: Platz 7).

Domain-Keyword-Trends: Grasgeflüster

Das neue "Cannabisgesetz" hat in Deutschland den Weg für ein neues Domain-Geschäftsfeld geebnet: Die Häufigkeit von "thc", "high", "seed", "hanf" und verwandten Begriffen als Domain-Schlüsselwörter hat deutlich zugenommen.

Die Favoriten für die Gestaltung von Webadressen bleiben jedoch allgemeine Begriffe wie "shop", "solutions", "group", "services", "pro", "home", "tech", "consulting", "design" und "studio". Aber auch spezifische Keywords verzeichnen eine gewisse Beliebtheit. In absoluten Zahlen sind Begriffe wie "faceless", "luxe", "prime", "nexus", oder "elite" bei Neuregistrierungen beliebt. Aktuelle gesellschaftliche Strömungen und Zukunftsentwicklungen lassen sich daraus zwar nur schwer ableiten. Erkennbar ist allerdings ein Fokus auf digitale Netzwerke und einen luxuriösen Lifestyle.

Zur Methodik

Das Top 10 Domain-Ranking basiert auf den registrierten Domains 2024 YTD (30.11.2024). Für den Vergleich mit 2023 wurden die Domaindaten im Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2023 erhoben, ohne Domains, die zwischen dem 01.01. und 07.03.2024 gekündigt wurden. Für das Keyword-Ranking 2022 wurden nur registrierte Domains vom 01.01. bis 29.11.2024 berücksichtigt (bereinigt von Kündigungen).

