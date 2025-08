CASIO COMPUTER CO., LTD

Casio bietet Metaverse-basierte Erlebnisse in Zusammenarbeit zwischen G-SHOCK und The Sandbox

Angebot von limitierten NFTs und Spielinhalten, die die Weltanschauung der Marke zum Ausdruck bringen

Casio Computer Co., Ltd. gab heute eine Zusammenarbeit mit der Web3*[1] Metaverse-Gaming-Plattform The Sandbox als Teil des VIRTUAL-G-SHOCK-Projekts bekannt, an dem die stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK beteiligt sind. Im Rahmen einer fortlaufenden Einführung, die am 3. September beginnt, werden Spielinhalte, die Einblicke in die Welt von G-SHOCK bieten, zusammen mit limitierten Non-Fungible-Tokens (NFTs) und Avataren verfügbar gemacht.

*[1] Web3 (Web 3.0) bezeichnet die nächste Generation des Internets, ein dezentrales Netzwerk, das mit der Blockchain-Technologie realisiert wird.

Im Rahmen des Projekts wird G-SHOCK City nun auf der Web3-Metaverse-Gaming-Plattform The Sandbox verfügbar sein, und es werden limitierte NFTs verkauft. Besucher von G-SHOCK City haben die Möglichkeit, in Form eines Abenteuerspiels mehr über die Geschichte von G-SHOCK zu erfahren und Survival-Rennen zum Thema Stoßfestigkeit zu genießen.

Übersicht über den Verkauf der Avatare aus der „G-SHOCK Droid Collection"

Ein offizieller Avatar im Roboter-Stil für The Sandbox, inspiriert vom ikonischen G-SHOCK-Design, wird veröffentlicht. Basierend auf den vier ikonischen G-SHOCK-Modellen DW-5600, DW-6900, GA-110 und GA-2100 sowie dem markanten und überdimensionalen GA-V01 verfügt jeder Avatar über ein einzigartiges Design, das die besonderen Eigenschaften von NFTs optimal zur Geltung bringt.

Zeitplan

Allowlist*[2] Datum des Beginns der Registrierung: 14:00 Uhr, 5. August (Di), 2025 (UTC)

Datum des Verkaufsstarts: 14:00 Uhr, 3. September (Mi), 2025 (UTC)

*[2] Register der zugelassenen Nutzer mit Vorzugsrechten für den Erwerb von NFTs

Verkaufspreise

Gewöhnlich: 19 SAND*[3]

Ungewöhnlich: 49 SAND

Selten: 99 SAND

Episch: 199 SAND

Legendär: 399 SAND

URL der Verkaufswebsite: https://gshock.casio.com/intl/virtual/thesandbox/

*[3] SAND ist der native Utility-Token von The Sandbox, der für die Teilnahme am Ökosystem der Plattform, den Kauf von Artikeln und den Zugriff auf Erlebnisse verwendet wird.

