Deutschlands größter privater Bestatter stellt auf eMobilität um

Kasseler Bestatter stellt vollelektrischen Bestattungswagen in Dienst

Seit kurzem hat die Pietät Dötenbier als erstes Unternehmen in Kassel ein vollelektrischen Bestattungswagen im Einsatz. Der eVito von Mercedes fährt ohne Abgase und Geräusche, was ihn zu einem perfekten Fahrzeug auch auf Friedhofswegen macht. "Vor allem beim Kondukt ist das eine tolle Sache, wenn die Angehörigen im Trauerzug hinter dem Fahrzeug her gehen," beschreibt Dominik Kracheletz die Neuanschaffung. "Wir testen hier bei der Pietät Dötenbier den Einsatz und wenn es gut angenommen wird, wollen wir unsere Flotte weiter umstellen", so Kracheletz weiter. Mit der Dachfirma fameco - Die Bestatterfamilie betreibt er gemeinsam mit seinem Partner Michael aus dem Siepen 28 Standort mit aktuell 180 Mitarbeitern in ganz Deutschland. "Bei etwa 116 Fahrzeugen ist der Bedarf also recht groß und für uns ein zeitgemäßer Beitrag zum Klimaschutz in der Bestatterbranche", stellt Dominik Kracheletz fest.

Über fameco - Die Bestatterfamilie

Die Unternehmernachfolge im Bestattergewerbe zu begleiten, das ist die Kernkompetenz der beiden Gründer und Geschäftsführer von fameco, Dominik Kracheletz und Michael aus dem Siepen. Das bundesweit präsent Unternehmen mit Sitz in Kassel unterstützt alteingesessene Bestattungsinstitute bei der Transformation auf eine neue Generation oder neue Inhaber. Mit Ihrer großen, über Generationen gewaschenen, Erfahrung beraten Kracheletz und aus dem Siepen kleine und große Bestattungshäuser in diesem Übergang. Ein Netzwerk aus Zulieferern, besondere Einkaufskonditionen und eine zentrale Personalverwaltung mit -recruiting stehen in Kassel zur Verfügung.

Original-Content von: Kracheletz GmbH, übermittelt durch news aktuell