Pure - Bahamas neues Einstiegsmodell in 2022

Bahama gehört zu den namhaften Qualitätsmarken für Sonnenschirme und Sonnensegel, die ein fester Bestandteil des SunLiner Sortiments sind. Der Spezialist für Großschirme bietet ein breites Sortiment, das zum heimischen Garten und der Gastronomie passt. Für das kommende Jahr 2022 hat Bahama mit der Serie "Pure" ein neues Einstiegsmodell angekündigt. Wir wagen einen kleinen Ausblick auf die neue Produktreihe.

Formschönes Leichtgewicht in vielen Farben

"Pure" wird zukünftig als echtes Einstiegsmodell von Bahama vermarktet. Der Sonnenschirm richtet sich somit an Privatkunden, Gastrobetriebe, Caterer und Eventunternehmen, die einen effektiven Sonnenschutz ohne ein riesiges Funktionsspektrum wünschen. "Pure" wird in runder, quadratischer und rechteckiger Form erhältlich sein, was eine optimale Abstimmung auf die jeweilige Umgebung ermöglicht.

Ausgestattet ist das neue Leichtgewicht mit einer hochwertigen Textilmembran bis zu 16 qm. Wie alle bekannten Produktreihen von Bahama soll auch "Pure" für einen erstklassigen UV-Schutz stehen, um den gefährlichen Anteil der Sonnenstrahlung effektiv von der Haut Ihrer Familienmitglieder, Freunde und Gäste fernzuhalten. Die Membranen sollen in zahlreichen Farben angeboten werden, was eine optimale Abstimmung auf die Hausfassade oder das Corporate Design Ihrer Gastronomie ermöglicht.

Umfassende Informationen zu "Pure" in Kürze bei sunliner.de erwartet

Die bisherigen Einstiegsmodelle Event und Easy dürften durch die neue Modellreihe ersetzt werden, dies bleibt jedoch abzuwarten. Erste Produktfotos des Herstellers zeigen "Pure" mit einer wasserdichten Membran und einem anthrazitfarbenen Gestell, was auf den zu erwartenden Standard des Sonnenschirms ohne Aufpreis hindeutet.

Wer bereits auf einen Sonnenschirm von Bahama vertraut, dürfte seine vorhandenen Verankerungen weiterhin nutzen dürfen. Für alle weiteren Details zur Modellserie müssen sich Interessenten und auch unser Shop noch etwas gedulden. Wir stellen jedoch mit Freude fest, dass es im Unterschied zu Easy und Event fortan auch ein rechteckiges Format für das Einsteigermodell von Bahama geben soll.

Gerne halten wir Sie mit weiteren Informationen rund um diese und weitere Modellneuheiten auf dem Laufenden. Schauen Sie einfach regelmäßig bei uns vorbei und entdecken Sie schon bald "Pure" bei der SunLiner GmbH zum attraktiven Einsteigerpreis!

