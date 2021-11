X-Trade Brokers DM S.A. German Branch

XTB baut Ausbildungsangebot mit Expertenvorträgen aus

Online-Broker erweitert Angebot zur Anleger- und Finanzbildung nach dem erfolgreichen Investing Day 2021. Expertenwissen wird im XTB-Portal integriert.

Registrierte Nutzer können ab sofort die Vorträge vom diesjährigen XTB Investing Day online abrufen. Damit reagiert der Online-Broker auf die große Resonanz seines jüngsten Anlegerevents. Mit fast 8.000 Teilnehmern war die eintägige Online-Veranstaltung eine der größten Konferenzen für private Anleger und Investoren im deutschsprachigen Raum.

17 Experten für professionelles Handeln an den Kapitalmärkten hatten dort nicht nur ihre Einschätzungen zur aktuellen Marktlage gegeben, sondern auch Hilfestellungen für zielgerichtetes Handeln an der Börse. Das Knowhow der namhaften Referenten wie Börsenmakler und Fondmanager Dirk Müller und dem Anlagespezialisten und Bestsellerautor Marc Friedrich wird nun in das Bildungstool auf der XTB-Plattform integriert und steht registrierten Nutzern zunächst bis Ende Januar zur Verfügung - Mit dem Anliegen, den Nutzerinnen und Nutzern das nötige Wissen für eine nachhaltig erfolgreiche Geldanlage zu vermitteln.

"Finanzbildung ist eine elementare Voraussetzung, um an den Kapitalmärkten nachhaltig und verantwortungsvoll erfolgreich zu sein.", erklärt Eliza Dygutowicz, die für XTB, einer der weltweit führenden Forex & CFD-Broker, das Deutschlandgeschäft vertritt. "Vermögensbildung ist ohne überlegte Investments nicht machbar. Und diese sind beispielsweise mit Blick auf Altersvorsorge und anhaltendem Niedrigzinsniveau unverzichtbar." Die Integration der Konferenz-Inhalte solle den Nutzerinnen und Nutzern helfen, die zunehmende Komplexität bei der Geldanlage zu bewältigen.

Die Finanzmarktprofis, darunter Blogger und Trader von HeavyTraderZ, Trading Freaks und Finanzielle Fitness - Fuat & Marta, hatten bei dem Event in die Welt der Aktien eingeführt, erste Investitionsschritte erläutert und relevante Assets bzw. Anlageinstrumente vorgestellt.

Bereits jetzt bietet XTB neben dem direkten Marktzugang und den dafür erforderlichen technologischen Lösungen ein spezifisches Ausbildungssegment auf seiner Plattform. Gestaffelt nach Anlageerfahrung und Anlagepräferenz finden die Kunden des Online-Brokers dort zahlreiche Erklärbeiträge und praktische Übungseinheiten. Sie reichen vom Basiswissen zu grundlegenden Trading-Themen und Inhalten zu CFDs, Forex und den XTB-Handelsplattformen. Ebenfalls werden komplexe Werkzeuge und Techniken vorgestellt, sowie Artikel für Fortgeschrittene zu Strategien, Risikomanagement und mehr.Die Vorträge vom Investing Day ergänzen nun die Premiuminhalte von profilierten Tradern. Der Abruf ist nach vorheriger Registrierung über https://de.xtb.com/investing-day-2021 möglich.

Über die XTB Group

Die XTB Group besteht aus mehreren Unternehmen, darunter einem der größten börsennotierten Forex & CFD Broker der Welt. Die Unternehmen werden von den weltweit größten Aufsichtsbehörden reguliert, u.a. von der FCA, CySEC und KNF. Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung bietet die XTB Group Anlegern sofortigen Zugang zu Hunderten von globalen Märkten. XTB ist ein Fintech-Unternehmen, das auf Sicherheit, Technologie und Service basiert. Seit 2004 ist die XTB Group auf 12 wichtige Märkte in Europa, Lateinamerika und Asien expandiert und hat über 389.000 Kunden etabliert. Im Jahr 2021 erhielt die XTB Group Lizenzen für den Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Südafrika. Über die hauseigene und preisgekrönte Handelsplattform xStation und der mobilen App bietet XTB über 5.400 Finanzinstrumente an, darunter echte Aktien und ETFs sowie CFDs auf Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien und ETFs. Über X Open Hub bietet XTB zudem führende Technologien für Finanzinstitute aus aller Welt. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.xtb.com .

