Douglas kürt Sieger-Teams des Start-up-Wettbewerbs BEAUTY FUTURES

Drei innovative Start-up-Unternehmen sind die Sieger des diesjährigen Gründer*innen-Wettbewerbs "BEAUTY FUTURES - The DOUGLAS Innovation Pitch". Der erste Platz in der Kategorie "Beauty Technology" ging an Dominik Burziwoda (Founder & CEO) und Cäcilie Lotz (Marketing Product Manager) von MillionFriends / Perfood, die mit ihrer patentierten Technologie, der Analyse der glykämischen Reaktion einer Person auf Lebensmittel, zu einer personalisierten Ernährungsberatung beitragen, um die Lebensqualität und das Wohlbefinden zu verbessern.

Mit ihrer Idee "nayca - das Wärmeherz gegen Menstruationsschmerzen" hat Carina Heidi Hader (Gründerin cebeha2 GmbH & Erfinderin nayca) im Finale die prominent besetzte Experten-Jury überzeugen können und in der Kategorie "Beauty Brand" alle anderen Bewerber*innen hinter sich gelassen. Als Ingenieurin für Luft- und Raumfahrt hat sie ein superschlankes, extra heißes und wiederverwendbares Wärmeherz entwickelt.

In der Kategorie "Green Retail" überzeugte Jessi Baker (Founder & CEO) von Provenance die Jury am meisten. Das britische Start-up hilft Marken, ihren Einfluss in Markenwert zu verwandeln: Eine Softwarelösung für die Nachhaltigkeitskommunikation. Die Technologie ermöglicht es Marken und Retailern direkt im Online-Shop, soziale und ökologische Auswirkungen auf glaubwürdige Weise zu kommunizieren (z.B. CO2 Footprint, FSC Labels, Charity, Female Owned Business).

Bei der dritten Auflage des DOUGLAS-Gründer*innen-Wettbewerbs hatten sich 196 Start-ups aus 23 Ländern beworben. "Ich bin begeistert von der hohen Resonanz und den zahlreichen innovativen Ideen. Die Start-up-Challenge ist ein absolutes Herzensprojekt von mir und es ist großartig, wie viele junge Unternehmen die Beauty- und Gesundheitswelt verändern wollen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Start-ups, die Branche zu verbessern", so Tina Müller, CEO DOUGLAS Group.

Bewerben konnten sich Gründer*innen in drei Kategorien: Bei "Beauty Brand" waren Produkte im Bereich Hautpflege, Make-up, Fragrance, Nahrungsergänzung oder Haarpflege gefragt. "Beauty Technology" richtete sich an Start-ups, die mit Data Management, künstlicher Intelligenz oder Augmented Reality neue Lösungen zur Nutzung in Einzelhandelsgeschäften, Online-Shops, in Apps oder in den sozialen Medien entwickelt haben. In der erstmals ausgeschriebenen Kategorie "Green Retail" präsentierten die Teilnehmer Ansätze zur Verbesserung der Nachhaltigkeit im Handel mit Beauty-Produkten.

Der Sieg in einer der Kategorien bedeutet einen wichtigen Schritt zum möglichen Durchbruch: DOUGLAS verhilft den Start-ups zu einer größeren Sichtbarkeit und ermöglicht ihnen, von den Marketing- und Vertriebsmöglichkeiten der DOUGLAS Group zu profitieren. Den Gewinner*innen in der Kategorie "Beauty Brand" winkt die Chance, ihr Produkt auf der internationalen DOUGLAS Beauty- und Gesundheitsplattform zu vertreiben, die Gewinner-Ideen aus den Kategorien "Beauty Technology" und "Green Retail" können nach eingehender Prüfung in der E-Commerce-Architektur, im Online-Shop oder in den Stores realisiert werden.

"Bei der Auswahl haben wir zum einen auf den Innovationsgrad der Einreichungen geschaut. Aber natürlich spielen auch die Leidenschaft des Teams und die Geschichte hinter der Idee eine wichtige Rolle", erklärte Christian Miele, Präsident des Deutschen Start-up-Verbands.

Gekürt wurden die Sieger*innen in einem mehrstufigen Verfahren: Nach einer ersten Vorauswahl durch die Jury konnten die DOUGLAS Mitarbeiter*innen per Online-Voting über die Auswahl der Finalist*innen mitentscheiden. Aus den verbliebenen Unternehmen auf der Shortlist bestimmte dann die Jury beim Finale am 12. November in der Düsseldorfer DOUGLAS Zentrale und im Live-Streaming die Sieger*innen in den drei Kategorien.

Die Mitglieder der Experten-Jury waren: Lea-Sophie Cramer (Unternehmerin und Investorin), Beate Fastrich (Business Angel und Investorin), Solveig Gode (Wirtschaftsredakteurin und Podcast-Hostess von "Business Insider"), Prof. Dr. Miriam Meckel (Verlegerin, CEO und Mitgründerin von ada), Christian Miele (Präsident des Deutschen Start-up-Verbands und Partner bei Headline) und Verena Pausder (Gründerin und Autorin von "Das neue Land"), sowie Vanessa Stützle (CDO DOUGLAS Group) Susanne Cornelius (Chief Marketing Officer & Executive Vice President DOUGLAS Own Brands), Isabell Hendrichs (Executive Vice President Assortment & Purchasing) und Tina Müller (CEO DOUGLAS Group), aus dem DOUGLAS Management.

Über die Gewinner*innen:

Beauty Technology: Dominik Burziwoda (Founder & CEO) und Cäcilie Lotz (Marketing Product Manager) von MillionFriends / Perfood (www.millionfriends.de / www.perfood.de)

Beauty Brand: Carina Heidi Hader (Gründerin cebeha2 GmbH & Erfinderin nayca) und Bruno Klaus Hader (Entrepreneur) von cebeha2 GmbH | nayca (nayca.de)

Green Retail: Jessi Baker (Founder & CEO) von Provenance (www.provenance.org)

Mehr Informationen: www.douglasbeautyfutures.com

