Keynote 2023: myWorld kündigt zukünftige Neuerungen im Shoppingbereich an

myWorld, der Betreiber des internationalen myWorld Benefit Program, setzt weiterhin auf wegweisende Shopping-Technologien. Im Rahmen der diesjährigen Keynote, die kürzlich in Slowenien stattfand, gab das Unternehmen einen Ausblick auf die Neuerungen, die das Einkaufserlebnis für Shopper und Partner in naher Zukunft noch attraktiver machen sollen – im E-Commerce-Bereich genauso wie im stationären Handel.

KI-basierte Shopping-Service-Assistenten, Zahlen per E-Wallet und eine „Everything App“ für den Handel – das sind einige der Schlagworte, um die sich in der Entwicklungsabteilung von myWorld derzeit alles dreht. Die Zielvorgabe ist klar festgelegt: Modernste Technologien sollen es den Kunden überall auf der Welt so einfach wie möglich machen, bei ihren täglichen Einkäufen Geld zu sparen. Gleichzeitig geht es darum, den Mehrwert für teilnehmende Partner weiter zu steigern.

„Wir haben in den vergangenen zwölf Monaten schon Riesenschritte in diese Richtung gemacht. Das beliebte ,Scan & Go’-Feature in der myWorld App beispielsweise erleichtert Kundentransaktionen für alle Beteiligten erheblich. Darüber hinaus haben wir das Produktangebot unserer Affiliate-Partner auf myworld.com auf mittlerweile 100 Millionen Produkte erweitert, damit unsere Kunden ihr Shoppingabenteuer direkt auf unserer Website oder in der App starten können. Doch das war erst der Anfang. Wir stehen nun kurz davor, die nächste Welle an innovativen Shopping-Technologien zu implementieren“, erklärt myWorld Co-Owner Sharif Omar.

E-Wallet – Live-Cashback für myWorld Shopper

Was sich in Asien bereits großer Beliebtheit erfreut, steckt in Europa noch in den Kinderschuhen: die Zahlung mit dem Handy via E-Wallet. „Rund 70 Prozent unserer asiatischen Kunden zahlen bereits mit ihrem elektronischen Portemonnaie. Nun möchten wir diese einfache Zahlungsmethode auch für unsere europäischen Kunden Schritt für Schritt einführen“, erläutert Sharif Omar. Für myWorld Händler bedeutet dieser Schritt, dass sie das Geld ihrer Kunden in Echtzeit erhalten und rund 90 Prozent weniger Transaktionsgebühren anfallen. Der große Vorteil für die Shopper selbst: Sie erhalten ihr Cashback ebenfalls in Echtzeit und können es umgehend dazu benutzen, um weiter einzukaufen. „Für unsere europäischen Niederlassungen wird das ein Meilenstein sein, der das Einkaufserlebnis für unsere Kunden auf eine neue Stufe hebt“, zeigt sich Radovan Vitosevic, Geschäftsführer der myWorld International AG, von dieser Entwicklung begeistert. Der Start der ersten Testphase ist für Ende des Jahres geplant.

„Everything App“ – die revolutionäre Lösung für KMU

Kleine und mittlere Unternehmen stellen die überwiegende Mehrheit der myWorld Partner dar. myWorld unternimmt daher große Anstrengungen, um den Geschäftsalltag seiner KMU-Partner zu vereinfachen und ihnen zu mehr Erfolg zu verhelfen. Das Unternehmen arbeitet derzeit gemeinsam mit einem Kooperationspartner an der Entwicklung einer „Everything App“ und einer entsprechenden Hardwarelösung. „Die App wird alle notwendigen Business-Funktionen abdecken“, erklärt Sharif Omar. „Unsere Partner können damit in absehbarer Zeit nicht nur Zahlungen, etwa mit E-Wallet, Kredit- oder Bankomatkarte, abwickeln, sondern auch ihr Loyalty-Programm betreiben oder Werbemaßnahmen setzen – und das alles mit nur einer App.“

Chatbots & Co – die smarten Shopping-Service-Assistenten von morgen

Große Neuerungen sind in Zukunft auch im Bereich KI-gestützter Shopping-Service-Assistenten zu erwarten. Voraussichtlich im Dezember startet die Testphase des ersten Chatbot, und zwar auf zwei Kontinenten, um die Technologie in mehreren Ländern und in unterschiedlichen Sprachen einem ausgiebigen Praxistest zu unterziehen. Der Chatbot wird myWorld Kunden in allen Belangen des Benefit Program unterstützen können – von der Erklärung einzelner Benefits bis hin zur Suche nach Partnern in der Nähe. In die gleiche Kerbe schlägt das verbesserte myWorld Plug-in für Desktopbrowser, das mit KI-Unterstützung dabei hilft, stets den besten Deal zu finden.

„Wir haben in diesem Jahr so viele neue Technologien integriert wie noch nie zuvor. Wir schaffen damit die Grundlage für das myWorld Benefit Program der Zukunft und die weiteren Expansionsziele der internationalen Unternehmensgruppe“, sagt Sharif Omar.

Die vollständige myWorld Keynote finden Interessierte auf dem YouTube-Channel des Unternehmens.

Über die myWorld International AG

Die myWorld International AG mit Sitz in Graz ist der Betreiber des weltweiten myWorld Benefit Program, das sowohl für Shopper als auch für Händler und Dienstleister eine Fülle attraktiver Vorteile bereithält. Shopper dürfen sich bei jedem Einkauf bei myWorld Partnern über Cashback und Shopping Points freuen – egal ob sie online oder im stationären Handel einkaufen. Partner wiederum profitieren von einem effizienten Kundenbindungsprogramm, das ihnen dabei hilft, ihre Bekanntheit und ihre Umsätze zu steigern. Mehr als 15 Millionen Kunden und 400.000 Akzeptanzstellen in 56 Märkten nutzen bereits das myWorld Benefit Program. Mehr auf myworld.com.

