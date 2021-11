ifb group

Neue Buchreihe über die digitale Transformation in der Finanzbranche

Die Finanz- und Versicherungsbranche befindet sich in einem grundlegenden Veränderungsprozess. In ihrer gemeinsamen 3-teiligen Buchreihe "The Digital Journey of Banking and Insurance" erklären die Experten Volker Liermann und Claus Stegmann von der ifb group, wie Banken und Versicherungen mit diesen Herausforderungen umgehen und diesen Wandel gestalten können. Die Buchreihe erscheint in englischer Sprache im Palgrave-Verlag.

"Die meisten unserer Kunden haben sich auf die Reise begeben, ihre Strukturen dem digitalen Zeitalter anzupassen", erläutert Volker Liermann, Partner der ifb group, die aktuelle Situation der Branche.

Die Buchreihe betrachtet auch konkrete Anwendungsfälle: "Die digitale Transformation verschiebt die Grenzen des technologisch Machbaren", beschreibt Claus Stegmann, Co-CEO der ifb group, die spannende Entwicklung. "Neben den offensichtlichen Themen wie Anpassung der Geschäftsmodelle, Technologien, Methoden und Prozessen müssen Führungskräfte und Mitarbeiter:innen neue Haltungen und Unternehmens-Kulturen entwickeln. Dieser Aspekt der digitalen Transformation wird häufig unterschätzt."

Alle Informationen über die Buchreihe finden Sie unter https://www.ifb-group.com/digital-journey-banking-and-insurance/.

Die ifb group ist eine international agierende Unternehmensberatung. Eine wesentliche Expertise ist die ganzheitliche Fokussierung auf das Finanz- und Risikomanagement sowie die Verbindung zwischen Fachbereichen und IT, die Business-Architektur von Organisationen.

