PURIZE® Filters GmbH & Co. KG

PURIZE® bringt erneut den kleinsten Aktivkohlefilter der Welt auf den Markt

Großräschen (ots)

Der im brandenburgischen Großräschen ansässige Hersteller ökologisch nachhaltigen Rauchbedarfs PURIZE® unterstreicht seinen Innovationsanspruch einmal mehr und bringt erneut den wohl kleinsten Aktivkohlefilter der Welt auf den Markt.

PURIZE® setzt weiter auf Innovation

Nachdem das 2016 gegründete Unternehmen mit dem XTRA Slim Size ein Jahr nach seiner Gründung den damals kleinsten Aktivkohlefilter in der Branche auf den Markt brachte, stellt das Team um die beiden Geschäftsführer Roberto Hunger und Adrian Klett nun seine nächste Neuheit vor - den Aktivkohlefilter Super Slim Size mit einem Durchmesser von gerade einmal 5,0 mm. Neben seiner geringen Größe überzeugen vor allem seine hitzebeständigen Keramikkappen, die die Filterwirkung der schadstoffreduzierenden Aktivkohle auf Kokosnussschalen-Basis noch einmal deutlich erhöhen.

"Als wir bemerkten, dass die XTRA Slim Generation unserer kleinsten Aktivkohlefilter nahezu von all unseren Wettbewerbern zumindest von den Abmessungen her als neuer Standard im gesamtem Aktivkohlefiltersegment ins Portfolio aufgenommen wurde, wussten wir, dass wir mit unserem Produkt einen Nerv getroffen haben.", so PURIZE®-Gründer Roberto Hunger. "So lag es für uns nahe, unseren Markenkern noch trennschärfer herauszuarbeiten und unserer Produktpalette ein weiteres innovatives Highlight hinzuzufügen.

Ausweitung der Produktion

Bislang konnten die neuen Super-Slim-Size-Filter nur von einigen wenigen Testkunden über die PURIZE®-Webseite bestellt werden. Erstmals wurden sie dann dem breiten Publikum auf der Mary-Jane-Hanfmesse präsentiert, die vom 22. bis 24. Oktober in Berlin stattfand. Kurz darauf sollen sie auch in größeren Mengen für alle B2B-Kunden verfügbar sein.

Mit der Ausweitung seines Sortiments setzt die PURIZE® Filters GmbH & Co. KG ihren Wachstumskurs fort, der zuletzt 2018 den Erwerb einer neuen großen Produktionsstätte in Großräschen, Brandenburg, umfasste. Der Mitarbeiterstamm konnte seit der Gründung von 5 auf nun knapp 50 ausgeweitet werden.

