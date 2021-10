onOffice

onOffice business-beats: Das Makler-Event des Jahres geht in die 7. Runde

Aachen (ots)

Das Immobilien-Softwareunternehmen onOffice veranstaltet zum bereits 7. Mal das Makler-Event “onOffice business-beats”.

Die Teilnehmer der onOffice business-beats erwartet am 29.04.2022 ein pralles Tagesprogramm bestehend aus innovationen Vorträgen, lebhaften Diskussionsrunden und praktischen Anwenderberichten. Neben der Showbühne präsentieren sich in einer Messeatmosphäre Anbieter aus der Immobilienbranche zum gemeinsamen Austausch über Produkt- sowie Branchenneuigkeiten. Außerhalb des Rahmenprogramms haben die Teilnehmer genügend Zeit zum Networking mit anderen Immobilienmaklern oder den onOffice Mitarbeitern. Das ganze Event steht unter dem Motto “Noch größer, besser, spannender und innovativer als in den Jahren zuvor”. Die ganztägige Veranstaltung findet im Liebig in Aachen statt.

“Wir freuen uns, die onOffice business-beats endlich wieder stattfinden zu lassen. Nach den vielen digitalen Veranstaltungen ist es umso schöner, unsere Kunden und Interessenten live und vor Ort zu sehen”, so Stefan Mantl, Inhaber der onOffice GmbH.

Nach dem Tagesprogramm findet in einer weiteren Location, der Halle 60, die After-Show-Party statt. Dort wird mit einem entsprechenden Abendprogramm der Tag abgeschlossen.

Tickets sind bereits im Early-Bird für 199 Euro erhältlich. Weitere Informationen unter https://www.business-beats.com/.

