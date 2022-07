Wunschgutschein

Eine Schultüte für die Schultüte: Der WUNSCHGUTSCHEIN zur Einschulung

Ein Gutschein - Tausend Möglichkeiten. Das perfekte Geschenk für ABC-Schützen

Der Schulranzen steht bereit, das Outfit für den großen Tag ist ausgesucht und die Schultüte wird täglich probegetragen. Was können Mama, Papa, Oma, Opa und Co. neben Süßkram und Schulsachen zur Einschulung schenken, das sinnvoll, flexibel und spaßig ist? WUNSCHGUTSCHEIN hat die Lösung und lässt seinen Multi-Brand-Gutschein zum Schulstart im passendem Look erstrahlen. Zusätzlich zu den Gutscheinen in vier verschiedenen, personalisierbaren Schultüten-Motiven, die in Wertstufen 15, 25 und 50 Euro online und bei Kaufland (hier nur als 15 Euro Gutschein) erhältlich sind, können kreative Kratzbilder und köstliche Süßigkeiten als perfektes Paket bestellt werden - ganz bequem aus einer Hand, mit wenigen Klicks auf https://shop.wunschgutschein.de/pages/einschulung.

Ein Sorgenpüppchen, ein Tagebuch, der coole Dino-Radierer und ein-Schlüsselanhänger... Die Schultüte ist ein Sammelsurium an tollen Nützlichkeiten und Süßkram für die kleinen ABC-Schützen. Zum Schulstart wollen auch Oma, Opa, Patentante und Co. das Richtige schenken, doch was ist gerade beim kleinen Noah aktuell und mag Emma immer noch Peppa Wutz oder ist gerade etwas anderes angesagt? Und was brauchen die Kleinen vielleicht sogar noch ganz Praktisches? Das richtige Geschenk zur Einschulung zu finden, ist gar nicht so einfach.

Ein Geschenk, mit dem fast jeder Wunsch erfüllt wird und bei dem das Paten-, Enkel, oder eigene Kind ganz alleine entscheiden kann, wie es eingesetzt wird, ist der WUNSCHGUTSCHEIN! Dieser Multi-Brand-Gutschein kann in über 500 Online-Shops und mehr als 5.000 Filialen in Deutschland eingelöst werden, von Kleidung über Spielzeug und Bücher, bis hin zu technischen Gadgets ist alles dabei, was in und außerhalb der Schule nützlich sein kann. Der WUNSCHGUTSCHEIN bietet also eine flexible Lösung auch zur Einschulung. Er ist in den Wertstufen15, 25 und 50 Euro online und bei Kaufland erhältlich.

Und das Beste: Ab sofort gibt es den WUNSCHGUTSCHEIN in einem besonderen Look - extra für die ABC-Schützen aufgelegt in vier verschiedenen Schultüten-Motiven, mit integrierter und personalisierbarer Karte. Und wer noch etwas Süßes oder Kreatives dazu schenken möchte, hat mit den Leckereien von Der Zuckerbäcker bzw. eine schönen Kratzbildblock aus dem IKV-Shop hier die Gelegenheit dazu: https://shop.wunschgutschein.de/pages/einschulung. Alles aus einer Hand und mit wenigen Klicks erledigt.

Über WUNSCHGUTSCHEIN

WUNSCHGUTSCHEIN ist ein Produkt der 2014 gegründeten Wishcard Technologies Group. In Deutschland hat der Universalgutschein mit integrierter Grußkarte, der im stationären Handel sowie digital vertrieben wird, den deutschen Gutscheinmarkt revolutioniert. Mit Platzierungen bei über 70.000 Verkaufsstellen und einem Gutscheinvolumen von mehr als 200 Millionen Euro (2020) ist der WUNSCHGUTSCHEIN die unangefochtene Nr. 1 im Bereich der Multibrand-Geschenkgutscheine in Deutschland. Der Gutschein ist in über 500 Online-Shops - darunter zahlreiche bekannte Marken wie Amazon, Zalando, iTunes, Ikea oder H&M - und in über 5.000 Filialen einlösbar.

Im B2B-Segment setzt das Unternehmen auf innovative Lösungen vom klassischen Mitarbeiter- und Kundengutschein bis zu steueroptimierten Angeboten speziell für Mitarbeiter.

www.wunschgutschein.de

